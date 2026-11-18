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Υποχώρησε το πετρέλαιο την Τετάρτη, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που έδειξαν αύξηση στα αποθέματα αργού και καυσίμων των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, περιόρισαν τις απώλειες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησαν κατά 56 σεντς, ή 0,65%, στα 85,45 δολάρια ανά βαρέλι (στις 03:49 ώρα Ελλάδος), ενώ τα συμβόλαια για το αργό τύπου Brent διαπραγματεύονταν με πτώση 16 σεντς, ή 0,17%, στα 92,98 δολάρια ανά βαρέλι, σύμφωνα με το Reuters.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 5,28 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 13 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς την Τρίτη, οι οποίες επικαλέστηκαν στοιχεία από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (American Petroleum Institute). Παράλληλα, τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν κατά 5,12 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων ενισχύθηκαν κατά 351.000 βαρέλια.

Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και οι διαρκείς κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, περιόρισαν την πτώση των τιμών.

Το πετρέλαιο ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά

Οι αμυντικές δυνάμεις του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι αναχαίτισαν ιρανικές εναέριες επιθέσεις κατά της χώρας —η οποία φιλοξενεί τον 5ο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ— γεγονός που σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης, μόλις μία ημέρα μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς του πετρελαίου είχαν κλείσει σε υψηλότερα επίπεδα την Τρίτη, καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν εντεινόταν, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονταν οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των διαμεσολαβητών, του Ομάν και του Κατάρ. Οι επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ ενίσχυσαν επίσης τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό.

Την Τρίτη, ιρανικά drones επιτέθηκαν σε αμερικανικό στρατιωτικό σύστημα ραντάρ στο Μπαχρέιν, με τις ΗΠΑ να απαντούν πλήττοντας μια εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων στο ιρανικό νησί Κεσμ.

Επιπλέον, ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου (LPG) χτυπήθηκε από βλήμα τη Δευτέρα, ενώ έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, ανοικτά των ακτών του Ομάν, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το πλοίο. «Αν και η περιφερειακή τροφοδοσία ενδέχεται να συνεχίσει να ανακάμπτει μέσω εναλλακτικών διαδρομών, τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τα πλοία υποδεικνύουν ότι η εξομάλυνση των ροών μέσω του Στενού του Ορμούζ δεν είναι ακόμη εφικτή υπό τις τρέχουσες συνθήκες», ανέφεραν αναλυτές της LSEG σε σημείωμά τους την Τρίτη.

Οι Χούθι της Υεμένης —οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το Ιράν— δήλωσαν την Τρίτη ότι εξαπέλυσαν πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον δύο σταθμών άντλησης κατά μήκος του αγωγού «Ανατολής-Δύσης» της Σαουδικής Αραβίας. Ο αγωγός αυτός έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου για την αναδρομολόγηση πετρελαίου προς το λιμάνι Γιανμπού με σκοπό την εξαγωγή του, παρακάμπτοντας έτσι το Ορμούζ.