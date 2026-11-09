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Πετρελαιοειδή: Κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ, αλλά ζημιές στην εγχώρια αγορά

Τα αεροπορικά καύσιμα και το διεθνές εμπόριο στήριξαν τα αποτελέσματα του 2025 – Υποχώρηση πωλήσεων, αύξηση επενδύσεων και συνεχιζόμενη συρρίκνωση του δικτύου πρατηρίων καταγράφει το ΙΟΒΕ

Economy 09.11.2026, 12:06
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Πετρελαιοειδή: Κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ, αλλά ζημιές στην εγχώρια αγορά
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Σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας, παρά την υποχώρηση των πωλήσεων, κατέγραψαν το 2025 οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών. Ωστόσο, η συνολική εικόνα καλύπτει μια αγορά δύο ταχυτήτων. Τα αεροπορικά καύσιμα και το διεθνές εμπόριο διατήρησαν τον κλάδο σε κερδοφόρα τροχιά, ενώ η εμπορία καυσίμων στην εσωτερική αγορά παρέμεινε ζημιογόνα.

Αυτό προκύπτει από την έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για τα «Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το έτος 2025», η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου. Τα στοιχεία αποτυπώνουν αύξηση των λειτουργικών και καθαρών κερδών και ενίσχυση των επενδύσεων, αλλά και συνέχιση της πτωτικής πορείας του αριθμού των πρατηρίων.

Μειωμένος τζίρος, αυξημένα κέρδη

Η αξία των πωλήσεων των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην έρευνα περιορίστηκε το 2025 στα 13,9 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 6,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η υποχώρηση του όγκου πωλήσεων ήταν αισθητά μικρότερη, στο 0,4%, με τις ποσότητες να διαμορφώνονται σε περίπου 14,1 εκατ. μετρικούς τόνους, μειωμένες κατά 59.000 τόνους.

Παρά τη μείωση των πωλήσεων, τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά περίπου 18 εκατ. ευρώ, καθώς το κόστος πωληθέντων υποχώρησε αναλογικά περισσότερο από την αξία των πωλήσεων.

Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 11,9%, με τα κέρδη προ τόκων και φόρων να διαμορφώνονται σε περίπου 106 εκατ. ευρώ, έναντι 95 εκατ. ευρώ το 2024.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, τα οποία ανήλθαν σε περίπου 43,2 εκατ. ευρώ από 11,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η εξάρτηση από τα άλλα έσοδα

Η άνοδος των αποτελεσμάτων δεν αναιρεί, πάντως, τις αδυναμίες της βασικής δραστηριότητας. Όπως επισημαίνει το ΙΟΒΕ, τα μικτά κέρδη της κύριας δραστηριότητας μόλις καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα.

Κατά συνέπεια, η λειτουργική κερδοφορία προέρχεται εξ ολοκλήρου από τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης. Η διαπίστωση αυτή δείχνει πόσο περιορισμένα παραμένουν τα περιθώρια που αφήνει η κύρια εμπορική δραστηριότητα, παρά τη βελτίωση της συνολικής εικόνας.

Ζημιές στο εσωτερικό, κέρδη από αεροπορικά και διεθνές εμπόριο

Καθοριστική για την αποτίμηση της χρονιάς είναι η κατανομή των αποτελεσμάτων ανά δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες της έκθεσης, η εμπορία αεροπορικών καυσίμων και το διεθνές εμπόριο εμφάνισαν κέρδη περίπου 60,6 εκατ. ευρώ προ φόρων και 47,9 εκατ. ευρώ μετά από φόρους.

Αντίθετα, η εμπορία καυσίμων εσωτερικού κατέγραψε ζημιές περίπου 8,8 εκατ. ευρώ προ φόρων και 4,6 εκατ. ευρώ μετά από φόρους. Χωρίς τη συμβολή των αεροπορικών καυσίμων και των διεθνών δραστηριοτήτων, επομένως, το συνολικό αποτέλεσμα θα ήταν αρνητικό.

Η διαφοροποίηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις προοπτικές του κλάδου. Οι εταιρείες που εξαρτώνται κυρίως από την εγχώρια κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης βρίσκονται περισσότερο εκτεθειμένες στις πιέσεις της ζήτησης.

Περισσότερες επενδύσεις, λιγότερα πρατήρια

Η βελτίωση της κερδοφορίας συνοδεύτηκε από σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων σε σχέση με το 2024. Οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε αναβαθμίσεις των δικτύων τους και σε προσθήκη υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Ωστόσο, η επενδυτική δραστηριότητα δεν ανέκοψε τη συρρίκνωση του δικτύου πρατηρίων, το οποίο συνέχισε την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών.

Για τη συνέχεια, το ΙΟΒΕ προειδοποιεί ότι η αναμενόμενη μείωση των πωλήσεων θα περιορίζει τα οικονομικά περιθώρια των επιχειρήσεων για τις αναγκαίες επενδύσεις μετασχηματισμού, όπως η ανάπτυξη υποδομών ηλεκτροκίνησης. Η πίεση εκτιμάται ότι θα είναι εντονότερη για τις μικρότερες εταιρείες.

Σχεδόν 4 δισ. ευρώ σε φόρους και εισφορές

Τα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό από φόρους και άλλες εισφορές που καταγράφονται στην έρευνα διαμορφώθηκαν σε περίπου 3,94 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα ανήλθαν σε περίπου 54,6 εκατ. ευρώ.

Οι δασμοί και οι φόροι αποτέλεσαν τον δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους πωληθέντων, με συμμετοχή 29,4%, μετά το κόστος προμήθειας των προϊόντων.

Οι προκλήσεις της επόμενης περιόδου

Παρά τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του 2025, η έκθεση περιγράφει απαιτητικές συνθήκες για την περίοδο 2026–2027, λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων, της γεωπολιτικής αστάθειας και των πιέσεων στην κατανάλωση.

Στα πρόσθετα βάρη περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις ενεργειακής απόδοσης, καθώς οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών έχουν αναλάβει περίπου το 56% της συνολικής υποχρέωσης. Η συμμόρφωση απαιτεί και τεχνικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίες συνεπάγονται σημαντικές επενδύσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση, η εφαρμογή του νέου συστήματος εμπορίας ρύπων ETS2 από το 2028 θα προσθέσει κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών και διαχειριστικές υποχρεώσεις. Το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι το κόστος αυτό δύσκολα θα απορροφηθεί και θα μετακυλίεται σταδιακά στους καταναλωτές, εντείνοντας την πίεση στη ζήτηση.

Η πρόκληση για τον κλάδο είναι να διατηρήσει τη βελτίωση της κερδοφορίας και να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις του, ενώ η εγχώρια αγορά παραμένει ζημιογόνα και οι πωλήσεις αναμένεται να δεχθούν περαιτέρω πιέσεις.

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