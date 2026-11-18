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Μικτά πρόσημα κυριαρχούν σήμερα στη Wall Street, καθώς τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα της Nvidia προσφέρουν στήριξη στον τεχνολογικό κλάδο, χωρίς ωστόσο να αρκούν για να ανατρέψουν πλήρως την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Η αμερικανική αγορά προέρχεται από τέσσερις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις για τον S&P 500, ενώ οι δηλώσεις του Christopher Waller για την ανάγκη επιθετικότερης αύξησης των επιτοκίων επαναφέρουν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,30% στις 51.605 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,29% στις 7.367 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,83% στις 25.526 μονάδες.

Τι κάνει η Nvidia

Η Nvidia καταγράφει άνοδο σχεδόν 3%, μετά την ανακοίνωση κερδών και εσόδων τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών. Παράλληλα, η εταιρεία αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για τα έσοδα της οικονομικής χρήσης που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2028, προβλέποντας ετήσια αύξηση 75%.

«Το γεγονός ότι έδωσαν προβλέψεις είναι εξαιρετικά σημαντικό», δήλωσε στο CNBC ο Gene Munster, managing partner της Deepwater Asset Management, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ιδιαίτερα θετικό μήνυμα για τη μετοχή. Όπως εκτίμησε, η ανακοίνωση των προβλέψεων θα μπορούσε από μόνη της να οδηγήσει τη μετοχή υψηλότερα.

Θετικά κινούνται και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπολογιστικών υποδομών cloud για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η CoreWeave ενισχύεται κατά 4,4%, ενώ η Nebius Group καταγράφει άνοδο 6%.

Στο μεταξύ, οι επενδυτές αναμένουν αργότερα μέσα στην εβδομάδα τη μεγάλη δημόσια εγγραφή της Anthropic. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNBC, η τιμή διάθεσης των μετοχών της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να διαμορφωθεί υψηλότερα από το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων.

Οι δηλώσεις Γουόλερ

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι δηλώσεις του διοικητή της Federal Reserve, Κρίστοφερ Γουόλερ, ο οποίος τάχθηκε υπέρ μιας πιο επιθετικής αντιμετώπισης του πληθωρισμού, επισημαίνοντας ότι οι πιέσεις στις τιμές αποδεικνύονται πιο επίμονες από ό,τι είχε αρχικά εκτιμήσει.

Μιλώντας στο CNBC, ο Waller ανέφερε ότι πιθανότατα θα χρειαστεί αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) στις 8 και 9 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Fed θα πρέπει να αντιστρέψει τις τρεις μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης που πραγματοποίησε πέρυσι, ενώ ενδέχεται να χρειαστούν και πρόσθετες αυξήσεις.

«Ίσως χρειαστεί να ταρακουνήσουμε τον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα για την αποφασιστικότητα της κεντρικής τράπεζας απέναντι στον πληθωρισμό.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, οι ενάρξεις κατασκευής κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 9,9% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η αμερικανική Στατιστική Υπηρεσία (Census Bureau).

Ο εποχικά προσαρμοσμένος ετήσιος ρυθμός διαμορφώθηκε στις 1,191 εκατ. κατοικίες, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε ετήσια βάση.