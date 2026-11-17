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Με αρνητικά πρόσημα κινούνται σήμερα οι δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα και αναμένουν τις κρίσιμες ανακοινώσεις της Nvidia.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,63% στις 51.281 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,22% στις 7.399 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,07% στις 25.492 μονάδες.

Πιέσεις στον Dow Jones ασκεί η Home Depot, η μετοχή της οποίας υποχωρεί σχεδόν κατά 2%, μετά την ανακοίνωση ότι νέος διευθύνων σύμβουλος θα αναλάβει καθήκοντα την επόμενη εβδομάδα. Η αλλαγή στην ηγεσία επισκίασε τα καλύτερα των εκτιμήσεων τριμηνιαία αποτελέσματα της εταιρείας.

Το ενδιαφέρον της Wall Street επικεντρώνεται στη Nvidia, η οποία ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την εταιρεία.

Η μετοχή βρίσκεται υπό έντονες πιέσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο Jensen Huang παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, μετά από δημοσιεύματα για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες στη μετοχή, η οποία έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 24% από τις αρχές Νοεμβρίου. Εφόσον διατηρηθεί αυτή η εικόνα, η Nvidia οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση της από τον Απρίλιο του 2022, όταν είχε καταγράψει απώλειες 32%.

Στο μεταξύ, στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων εμφανίζουν περιορισμένες μεταβολές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν νέα οικονομικά στοιχεία και δηλώσεις αξιωματούχων της Federal Reserve.

Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στο 5,118%, ενώ η απόδοση του τριακονταετούς κινείται οριακά υψηλότερα, στο 5,472%.

Αντίθετα, η απόδοση του διετούς ομολόγου υποχωρεί κατά 2 μονάδες βάσης, στο 4,806%.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, οι λιανικές πωλήσεις και οι πωλήσεις υπηρεσιών εστίασης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Οκτώβριο σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά, εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία που ανακοίνωσε η αμερικανική Στατιστική Υπηρεσία (Census Bureau).

Η συνολική αξία των πωλήσεων διαμορφώθηκε στα 748,2 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 6,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου 2026, οι συνολικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 6,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Την ίδια ώρα, τα προκαταρκτικά στοιχεία της ADP έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε κατά μέσο όρο 23.750 θέσεις εργασίας την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2026, έναντι 19.750 θέσεων κατά την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.