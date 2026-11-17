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Οι μετοχές σημείωσαν πτώση την Τρίτη στην Wall Street, υπό την πίεση των νέων πωλήσεων σε μετοχές εταιρειών ημιαγωγών, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Nvidia.

Οι αναφορές για διακοπή λειτουργίας του δικτύου της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA) ενίσχυσαν τις πρόσφατες ανησυχίες σχετικά με τη σταθερότητα της τεχνολογικής υποδομής της χώρας και συνέβαλαν στην πτώση της αγοράς, σύμφωνα με επενδυτές.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 846,25 μονάδες, ή 1,64%, κλείνοντας στις 50.761,92 και ενώ ενδοσυνεδριακά οι απώλειες ξεπέρασαν και τις 1.000 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq Composite έχασε τελικά 0,74% κλείνοντας στις 24.328,383 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,03% κλείνοντας στις 7.340,52 μονάδες.

Οι κύριοι δείκτες έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδα της ημέρας μετά την αναφορά του CNN, σύμφωνα με την οποία ένα απόρρητο δίκτυο που χρησιμοποιούσε η υπηρεσία κατασκοπείας είχε υποστεί διακοπή λειτουργίας, όπως ανέφεραν έξι άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Οι πηγές του CNN ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση.

Αργότερα την ίδια μέρα, η NSA εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι η υπηρεσία «αντιμετώπισε προσωρινή υποβάθμιση της λειτουργίας κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συντήρησης ρουτίνας». Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι «οι δυνατότητες κρίσιμης σημασίας για την αποστολή παραμένουν πλήρως λειτουργικές».

Οι επενδυτές ανέφεραν ότι η είδηση συνέβαλε στην πτώση των μετοχών, αν και οι απ4ώλειες περιορίστηκαν. Αυτή η διακοπή λειτουργίας είναι η τελευταία σε μια σειρά περιστατικών που έχουν προκαλέσει ανησυχία, όπως η αναστολή πτήσεων από την FAA το Σαββατοκύριακο, η διακοπή λειτουργίας του Outlook της Microsoft την περασμένη εβδομάδα και ορισμένα πρόσφατα προβλήματα με τραπεζικές εφαρμογές.

Οι μετοχές της Nvidia έκλεισαν 2% χαμηλότερα την Τρίτη, εν μέσω ανησυχιών των επενδυτών εν όψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, η οποία αναμένεται μετά το κλείσιμο της αγοράς. Ωστόσο, η μετοχή σημείωσε μια βραχύβια άνοδο νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αφού ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε ότι θα ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, εάν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θεωρούσε ότι αυτό θα ήταν προς το συμφέρον των μετόχων.

«Η Nvidia αναμένεται να ανακοινώσει ισχυρά αποτελέσματα και προοπτικές, αλλά είναι απίθανο να μπορέσει να δώσει στους επενδυτές σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που βαραίνουν σημαντικά τη μετοχή, όσον αφορά την ηγεσία και τις έρευνες σχετικά με τους ελέγχους των εξαγωγών», δήλωσε ο Ρος Μέιφιλντ, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων της Baird, στο CNBC. «Η ισχυρή ζήτηση ενδέχεται να σταθεροποιήσει την κατάσταση, αλλά η επόμενη ανοδική πορεία θα απαιτήσει κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τις προοπτικές για το 2028 και πέραν αυτού».

Παρά την ανάκαμψη της μετοχής της Nvidia, ο υπόλοιπος τεχνολογικός κλάδος σημείωσε πτώση, με τη Micron Technology να υποχωρεί κατά περίπου 6%. Η Advanced Micro Devices σημείωσε πτώση άνω του 1,5%, ενώ η Intel υποχώρησε κατά 4% και η Marvell Technology έχασε πάνω από 2%.

Οι μετοχές της Microsoft σημείωσαν πτώση 3% και συγκαταλέχθηκαν μεταξύ των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου με τις μεγαλύτερες απώλειες.

Οι μετοχές των εταιρειών CoreWeave και Iren, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Neocloud, σημείωσαν πτώση 5% και 6% αντίστοιχα. Η Nebius έχασε 4,2%. Ο επενδυτής Στιβ Άισμαν δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο CNBC ότι αυτές οι μετοχές θα έχουν να χάσουν τα περισσότερα, εάν το σκάνδαλο Χουάνγκ οδηγήσει την Nvidia να αποσύρει τη χρηματοδότησή της προς το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης.