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Ήπια πτωτικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο επιχειρεί να αφομοιώσει τις πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις τόσο στο μέτωπο της Eurobank, όσο και στην εν εξελίξει IPO της ΜΕΤΚΑ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,30% στις 2.629,67 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 15,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,32% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.774,70 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 0,79% στις 3.194,79 μονάδες.

Ήπιες πιέσεις με το βλέμμα σε Eurobank και ΜΕΤΚΑ

Ήπια πτωτικά κινείται και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να διατηρεί την επιφυλακτική στάση των τελευταίων συνεδριάσεων, την ώρα που το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται σε δύο σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Eurobank, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της βουλγαρικής First Investment Bank (Fibank), ενώ σήμερα ξεκινά και η δημόσια προσφορά μετοχών της ΜΕΤΚΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ειδικότερα, η Eurobank ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για την απόκτηση του 65% της Fibank, έναντι τιμήματος περίπου 650 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά. Για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, η τράπεζα σχεδιάζει να αξιοποιήσει μέρος του υφιστάμενου κεφαλαιακού της πλεονάσματος και να προχωρήσει άμεσα σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές.

Την ίδια ώρα, άρχισε η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς της ΜΕΤΚΑ από τη μητρική Metlen Energy & Metals, με τη διάθεση έως 35 εκατ. μετοχών κατά το διάστημα 18 έως 20 Νοεμβρίου. Η διαδικασία μπορεί να αποφέρει έσοδα έως 341,02 εκατ. ευρώ, με περίπου 250 εκατ. ευρώ να προορίζονται για το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας υποδομών του ομίλου. Το εύρος της τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί μεταξύ 10 και 11,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΜΕΤΚΑ έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Πειραιώς και η Eurobank σημειώνουν απώλειες λίγο πάνω από 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Metlen, Εθνική, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor, Helleniq Energy, Alpha Bank, Κύπρου, Τιτάν, ΕΛΧΑ, Βιοχάλκο, ΟΤΕ και Motor Oil.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ και η Cenergy σημειώνουν κέρδη 1,33% και 1,08% αντίστοιχα, με τις Coca Cola, Allwyn, Jumbo, Optima Bank, ΔΑΑ, Credia Bank και Λάμδα να κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή είναι οι Aegean και ΕΥΔΑΠ.