Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πατήθηκε το κουμπί για τη δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ από τη μητρική εταιρεία Metlen Energy and Metals με μετοχές που μπορεί να ανέλθουν και στις 35 εκατομμύρια να διατίθενται από σήμερα 18 έως τις 20 Νοεμβρίου.

Το IPO της ΜΕΤΚΑ μπορεί να αποφέρει έσοδα έως 341,02 εκατ. ευρώ εκ των οποίων κεφάλαια περίπου 250 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας υποδομών της Metlen.

Το εύρος της τιμής διάθεσης να έχει καθοριστεί μεταξύ 10 και 11,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΜΕΤΚΑ έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση προς τους επενδυτές

Η δομή της Συνδυασμένης Προσφοράς

Η διάθεση αφορά αρχικά έως 30.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1 εκάστη, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Έως 25.000.000 νέες μετοχές, που προκύπτουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης του υφιστάμενου μετόχου.

Έως 5.000.000 υφιστάμενες μετοχές, τις οποίες διαθέτει προς πώληση ο μοναδικός μέτοχος, η METLEN Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Πωλητής Μέτοχος).

Επιπλέον, η METLEN διατηρεί το δικαίωμα επιλογής αύξησης μεγέθους της προσφοράς (upsize option) κατά έως 5.000.000 επιπλέον υφιστάμενες μετοχές (έως 2,5 εκατ. στη Δημόσια Προσφορά και έως 2,5 εκατ. στη Θεσμική Προσφορά), ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί

Αρχικά, οι 30 εκατ. προσφερόμενες μετοχές μοιράζονται ισομερώς: έως 15.000.000 μετοχές διατίθενται στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα (σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές) και έως 15.000.000 μετοχές στη Θεσμική Προσφορά στο εξωτερικό μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (εξαιρουμένων των ΗΠΑ βάσει του Κανονισμού S). Σημειώνεται ότι, υπό την επιφύλαξη της ζήτησης, ποσοστό τουλάχιστον 40% των προσφερόμενων μετοχών θα κατευθυνθεί στη Δημόσια Προσφορά.

Δείτε ΕΔΩ το ενημερωτικό δελτίο

Τι ισχύει για τους Ιδιώτες Επενδυτές

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα, τουλάχιστον το 30% των μετοχών (ήτοι τουλάχιστον 5.250.000 μετοχές, συνυπολογιζομένου του δικαιώματος αύξησης μεγέθους) προορίζεται για την ικανοποίηση των αιτήσεων των ιδιωτών επενδυτών, ενώ το υπόλοιπο έως 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών βάσει της συνολικής ζήτησης.

Οι ιδιώτες επενδυτές εγγράφονται υποχρεωτικά στην ανώτατη τιμή του εύρους διάθεσης, δηλαδή στα 11,50 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τον καθορισμό της τελικής τιμής διάθεσης (που θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές) και την οριστικοποίηση της κατανομής, τυχόν υπερβάλλοντα ποσά που δεσμεύθηκαν ή καταβλήθηκαν θα επιστραφούν άτοκα στους δικαιούχους. Σε περίπτωση υπερκάλυψης από το λιανικό κοινό, η κατανομή θα γίνει αναλογικά (pro rata).

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση για την αγορά στόχο

Οι ανάδοχοι και η σταθεροποίηση

Σύμβουλοι Έκδοσης της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες μαζί με τις AXIA Ventures Group, Eurobank, Optima bank, CrediaPantelakis Securities και Euroxx Χρηματιστηριακή αποτελούν τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους. Στο διεθνές σκέλος της Θεσμικής Προσφοράς, χρέη Από Κοινού Παγκόσμιων Συντονιστών εκτελούν οι Morgan Stanley, BNP Paribas και Citigroup.

Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός σταθεροποίησης της τιμής της μετοχής (stabilization) για διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της διαπραγμάτευσης (έως τις 26 Δεκεμβρίου 2026), με διαχειριστή την Euroxx Χρηματιστηριακή.

Τα επόμενα βήματα

Μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, θα ανακοινωθεί η τελική τιμή διάθεσης και η κατανομή των μετοχών.

Η ελεύθερη διασπορά (free float) της ΜΕΤΚΑ μετά την εισαγωγή αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 20,8% και 27,9%, αναλόγως της άσκησης του δικαιώματος αύξησης μεγέθους της προσφοράς και του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης (greenshoe) στο πλαίσιο της σταθεροποίησης. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στη Euronext Athens αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026.

Τα έσοδα από το IPO της ΜΕΤΚΑ

Υπό την παραδοχή ότι η ΜΕΤΚΑ θα συγκεντρώσει μικτά έσοδα 250 εκατομμυρίων ευρώ, το σύνολο των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών θα πωληθούν στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, και το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς θα ασκηθεί πλήρως και το σύνολο των Μετοχών Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς θα πωληθεί στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, το σύνολο των καθαρών εσόδων από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών ποσού 23,98 εκατομμυρίων ευρώ περίπου που σχετίζονται με τη Συνδυασμένη Προσφορά, αναμένεται να ανέλθει σε 341,02 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων

232,79 εκατομμύρια ευρώ θα αποτελούν τα καθαρά έσοδα της Εταιρείας από την έκδοση και διάθεση των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς και

108,24 εκατομμύρια ευρώ θα αποτελούν τα καθαρά έσοδα του Πωλητή Μετόχου από τη διάθεση των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών και των Μετοχών Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Πώς θα κατανεμηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια

Η χρήση των καθαρών εσόδων θα πραγματοποιηθεί για την συνδρομή στη χρηματοδότηση των ακολούθων δραστηριοτήτων σε επίπεδο Ομίλου: