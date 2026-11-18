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Έως 31 Δεκεμβρίου 2026 μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε απογραφή για δραστηριότητες στην κτηνοτροφία αλλά και να αναρτήσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Open Business.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών η υποχρέωση απογραφής όλων των υφιστάμενων κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων ΟΠΣ-ΑΔΕ έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Για την απογραφή αναρτάται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Open Business» μόνο το αποδεικτικό αδειοδότησης και όχι τα σχετικά δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί κατά την αδειοδότηση

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, για να γίνει απογραφή καταβάλλεται παράβολο 200)ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι η απογραφή αφορά είτε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με έγκριση λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας, είτε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν και έχουν αδειοδοτηθεί με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο του ν.4711/2020 «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του ΥΠ.Α.Α.Τ. και άλλες διατάξεις» (Α′ 145).

Τα αποδεικτικά αδειοδότησης

Για την απογραφή αναρτάται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Open Business» μόνο το αποδεικτικό αδειοδότησης και όχι τα σχετικά δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί κατά την αδειοδότηση. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αποδεικτικά αδειοδότησης, μπορούν να είναι τα εξής:

έγκριση λειτουργίας

γνωστοποίηση λειτουργίας

άδεια εγκατάστασης

άδεια λειτουργίας.

Επισημαίνεται ότι δεν υποχρεούνται σε απογραφή όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είχαν υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.notifybuziness.gov (δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα από 18/5/2022 έως και 2/2/2025), διότι έγινε αυτόματη μετάπτωση των στοιχείων της υποβληθείσας γνωστοποίησης από το «NotifyBuziness» στο «OpenBuziness».

Ανάρτηση δικαιολογητικών

Οι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που είχαν υποβάλλει γνωστοποίηση, είτε εγγράφως με φυσικό φάκελο, έγχαρτη είτε ηλεκτρονικά στο «notifybusiness» θα πρέπει να αναρτήσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

Έγκριση ίδρυσης που έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ΔΑΟΚ, με την οποία έγινε και η υπαγωγή σε ΠΠΔ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 46296/8.8.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή έγκριση κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή βεβαίωση περαίωσης κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτου σύμφωνα με τον ν. 4495/2017.

Κατ’ εξαίρεση, τα δικαιολογητικά του πρώτου εδαφίου, δεν απαιτούνται για τα πρόχειρα καταλύματα ζώων.

Αντίγραφο της ζωοτεχνικής μελέτης, η οποία υποβλήθηκε κατά τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης για την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Έγκριση και διακριτικό αριθμό σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 216/2003, στην περίπτωση εγκατάστασης εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων.

Βεβαίωση του άρθρου 3 του π.δ. 224/1998 και διακριτικό αριθμό του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 2063/141781/11.11.2014 (Β’ 3091) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην περίπτωση πτηνοτροφικών επιχειρήσεων πολλαπλασιασμού, επιλογής, καθώς και εκκολαπτηρίων.

Διακριτικό αριθμό, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 224/1998 στην περίπτωση πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων.

Αριθμό καταχώρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης (EL) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και δεν υπάγονται στις υποπερ. 4), 5) και 6) πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ο αριθμός αυτός χορηγείται σε κάθε περίπτωση μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων και πριν από τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές.

Αν τα δικαιολογητικά δεν αναρτηθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026 στο ΟΠΣ-ΑΔΕ(OPEN BUSINESS), επιβάλλονται οι κυρώσεις του παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.4056/2012 (περίπτωση παροχής αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση).

Σημειώνεται ότι στον σύνδεσμο «Συχνές ερωτήσεις (FAQs) της διαδικτυακής πληροφοριακής πύλης του OpenBusiness (https://openbusiness-portal.mindev.gov.gr/plirofories/faq/) υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη θεματική ενότητα «Απογραφή» και τη θεματική ενότητα «Ανάρτηση δικαιολογητικών». Επιπρόσθετα, υπάρχουν εγχειρίδια χρήσης και βίντεο για το πλαίσιο λειτουργίας του «OpenBusiness» (https://openbusiness-portal.mindev.gov.gr/voitheia/).

Διευκρινίσεις

Για άδειες που εκδόθηκαν πριν την 18/5/2022 δηλαδή πριν το notifybusiness ανεβάζετε μόνο την άδεια (εθελοντικά μπορεί να ανέβουν και τα δικαιολογητικά), ενώ για άδειες που ανεβήκαν στο notifybusiness δηλαδή από 18/05/2022 – 02/02/2025 ανεβαίνουν μόνο τα δικαιολογητικά που αναφέροντα παραπάνω. Για μετά τις 02/02/2025 δηλαδή αυτές που είναι στο open business δεν απαιτείται καμιά ενέργεια.

Γενικά επιλέγεται από το open business η απογραφή σε δραστηριότητες σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας για όλες τις μονάδες εκτός από τις μεγάλες που είναι κατηγορίας Α1 και Α2 και υπόκεινται σε ΑΕΠΟ επιλέγεται δραστηριότητες σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας.