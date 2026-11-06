Κτηνοτροφία: Ψηφιακός έλεγχος αιγοπροβάτων – Τι αλλάζει στις ενισχύσεις

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Σε λειτουργία μέσω του gov.gr τέθηκε η Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγών και Προβάτων με στόχο τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για τη λήψη εθνικών και κοινοτικών ενισχύσεων, που αφορούν την κτηνοτροφία.

Το νέο σύστημα συνδέει την ταυτοποίηση των ζώων με την καταβολή των ενισχύσεων, καθιστώντας υποχρεωτική τη χρήση ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βώλων (στομαχικοί βώλοι) για τις εκμεταλλεύσεις άνω των 900 αιγοπροβάτων το 2026, ενώ από το 2027 το μέτρο εκτείνεται στο σύνολο των αιγοπροβατοτρόφων που υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Οι κτηνοτρόφοι έχουν την υποχρέωση να αντικαταστήσουν την υφιστάμενη ηλεκτρονική σήμανση του ενωτίου με ενδοστομαχικό βώλο

Παράλληλα, με εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ, καθορίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για κτηνοτρόφους και κτηνιάτρους, με αυστηρές προθεσμίες καταχώρισης και ενημέρωσης των στοιχείων του ζωικού κεφαλαίου.

Η ψηφιακή εφαρμογή

Η Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγών και Προβάτων είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική / Γεωργία και Κτηνοτροφία / Κτηνοτροφία /Ψηφιακή βάση ιχνηλασιμότητας αιγών και προβάτων.

Η είσοδος στη ψηφιακή εφαρμογή για τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους και κτηνιάτρους πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Η είσοδος των διαχειριστών και ελεγκτών πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Δημόσιας Διοίκησης, κατόπιν προηγούμενης διασύνδεσης (ή αντιστοίχισης) με το ΑΦΜ τους.

Η έναρξη της διαδικασίας καταγραφής στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας προϋποθέτει την είσοδο του κτηνοτρόφου στην εφαρμογή και την καταχώριση των στοιχείων του επιθυμητού κτηνιάτρου. Κατόπιν ενημέρωσής του, ο κτηνίατρος εισέρχεται στη Βάση για να αποδεχτεί ή να απορρίψει το αίτημα.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ορίζονται τα απαραίτητα κριτήρια επιλεξιμότητας για την υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) από τους αιγοπροβατοτρόφους της χώρας:

1. Ηλικία των ζώων: Αφορά αίγες και πρόβατα ηλικίας ίσης ή άνω των έξι (6) μηνών.

2. Ηλεκτρονική σήμανση: Είναι υποχρεωτική η σήμανση με ηλεκτρονικούς ενδοστομαχικούς βώλους (εφεξής βώλοι), οι οποίοι φέρουν τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του ζώου, σε συνδυασμό με συμβατικό ενώτιο τύπου 1 που φέρει τον ίδιο κωδικό.

3. Καταχώρηση στη Βάση Ιχνηλασιμότητας: Τα στοιχεία σήμανσης των ζώων πρέπει να καταχωρούνται στη Βάση από τον κτηνίατρο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την τοποθέτηση των βώλων.

Για το έτος 2026, η τοποθέτηση των βώλων αφορά υποχρεωτικά κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δυναμικότητας άνω των 900 αιγών και προβάτων ηλικίας άνω των έξι μηνών.

Από το έτος 2027 και εφεξής, η υποχρεωτικότητα διευρύνεται σε όλους τους αιγοπροβατοτρόφους, ανεξαρτήτως δυναμικότητας εκμετάλλευσης, που επιθυμούν να υποβάλλουν ΕΑΕ.

Οι κτηνοτρόφοι έχουν την υποχρέωση να αντικαταστήσουν την υφιστάμενη ηλεκτρονική σήμανση του ενωτίου με ενδοστομαχικό βώλο, υποβάλλοντας τις παραγγελίες των βώλων τους μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών παραγγελίας μέσων σήμανσης που έχουν αναρτηθεί στο gov.gr.

Επισημαίνεται, ότι για όσα νεαρά ζώα διατηρήσουν για αντικατάσταση και σημάνουν για πρώτη φορά, οι παραγγελίες των μέσων σήμανσης (συμβατικό ενώτιο τύπου 1 και ηλεκτρονικό ενδοστομαχικό βώλο επανασήμανσης μηδέν (0)) πραγματοποιούνται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.) με την υπάρχουσα διαδικασία.

Οι υποχρεώσεις κτηνοτρόφων και κτηνιάτρων

Παρακάτω υπενθυμίζονται οι υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων, κατόχων αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης, καθώς και των κτηνιάτρων:

Α. Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων

Ο κτηνοτρόφος έχει την υποχρέωση:

να μεριμνά, με δική του δαπάνη, ώστε κτηνίατρος να τοποθετήσει τους βώλους στα ζώα του και να παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να συμπληρωθεί με ακρίβεια και ορθότητα η Βάση Ιχνηλασιμότητας,

να ενημερώνει αμέσως τον κτηνίατρο που συνεργάζεται για κάθε μεταβολή του ζωικού κεφαλαίου που επηρεάζει την ιχνηλασιμότητα και κατ΄επέκταση την επιλεξιμότητα κάθε ζώου (π.χ. μετακινήσεις),

να προβαίνει σε τακτικό έλεγχο παρουσίας και λειτουργίας των μέσων σήμανσης (συμβατικό και ηλεκτρονικό) που φέρουν τα ζώα του,

να παρέχει κάθε στοιχείο ζητηθεί κατά τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.

Αν ο κτηνοτρόφος διαπιστώσει οποιαδήποτε μεταβολή στην ηλεκτρονική σήμανση των βώλων (π.χ. απώλεια, δυσλειτουργία) οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον κτηνίατρο του, ώστε ο τελευταίος να την καταχωρήσει υποχρεωτικά στη Βάση Ιχνηλασιμότητας εντός επτά (07) ημερών, κατά τρόπο που να διατηρείται το πλήρες ιστορικό της ταυτοποίησης του ζώου.

Β. Υποχρεώσεις κτηνιάτρων

Ο κτηνίατρος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο ΓΕΩΤΕΕ και να έχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Για τους σκοπούς εφαρμογής της Βάσης Ιχνηλασιμότητας δύναται να συνεργαστούν και οι κτηνίατροι εκτροφής όπως ορίζονται στο άρθρο 60 του Ν. 4235/2014.

Ο κτηνίατρος έχει την υποχρέωση:

α) τοποθέτησης των βώλων στα ζώα

β) καταχώρησης των στοιχείων των βώλων (με τη βοήθεια εγκεκριμένων συσκευών ανάγνωσης) στη Βάση Ιχνηλασιμότητας

γ) καταχώρησης οποιασδήποτε μεταβολής του ζωικού κεφαλαίου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με την οποία συνεργάζεται (πχ. μετακινήσεις)

δ) παρακολούθησης της παρουσίας των μέσων σήμανσης στα ζώα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κατά τις περιόδους των απογραφών και σε διαπίστωση μεταβολής οφείλει να την καταχωρήσει στη Βάση Ιχνηλασιμότητας εντός δύο (2) ημερών

ε) παρακολούθησης των ενεργειών και παραλείψεων του εντολέα του που μπορεί να τον καταστήσουν μη συμμορφούμενο κατά την αξιολόγηση και έγκριση Ε.Α.Ε. από τις ελεγκτικές αρχές.