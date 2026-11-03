Κτηνοτρόφοι: Υποχρεωτική η απογραφή ζωικού κεφαλαίου – Οι προθεσμίες

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Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο υποχρεούνται να διενεργούν απογραφή του ζωικού κεφαλαίου οι κτηνοτρόφοι, κάτοχοι εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων. Η απογραφή ζωικού κεφαλαίου είναι υποχρεωτική και γίνεται με ευθύνη των κτηνοτρόφων.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα αιγοπρόβατα η απογραφή γίνεται στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως και 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενώ για τους χοίρους από 1 έως και 31 Δεκεμβρίου.

Συστήνεται πλέον για μεγαλύτερη ευκολία των κτηνοτρόφων η ηλεκτρονική απογραφή

Οι κτηνοτρόφοι εκμεταλλεύσεων πρέπει να προσέρχονται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, όπως υπενθυμίζει η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Γρεβενών, με πλήρως συμπληρωμένο το μητρώο τους, δηλαδή με όλες τις μεταβολές που αυτό συνεπάγεται (γεννήσεις, θανάτους, αγοραπωλησίες), ειδάλλως δε θα γίνεται δεκτό.

Υποχρεώσεις, συστάσεις – Η ηλεκτρονική απογραφή

Ιδιαίτερη προσοχή εφίσταται, διότι δε γίνεται δεκτό κανένα μητρώο παλαιού τύπου, άρα όλα τα ζώα που είναι καταγεγραμμένα σε αυτό θα πρέπει να καταγραφούν στο μέρος Ε’ του νέου μητρώου πριν την προσέλευση του κάθε κτηνοτρόφου στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Επίσης, βάση του Ν.4830/2021, οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να δηλώνουν τον αριθμό των ποιμενικών σκύλων που έχετε στην κατοχή σας με την ηλεκτρονική σήμανση αυτών.

Συστήνεται πλέον για μεγαλύτερη ευκολία των κτηνοτρόφων η ηλεκτρονική απογραφή, η οποία έχει την ίδια ισχύ, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr, ακολουθώντας κατά βήμα τις οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

Τέλος, λόγω των πρόσφατων μέτρων κατά της ευλογιάς συνιστάται στους κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων η έγκαιρη επικοινωνία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να προγραμματίζεται η απαραίτητη δειγματοληψία πριν τις σφαγές των ζώων τους χωρίς καθυστερήσεις.