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Tην επέκτασή της σε πέντε ασιατικές αγορές σχεδιάζει το επόμενo έτος η Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, ενώ δεν έχει ανάγκη να συγκεντρώσει κεφάλαια, καθώς η οικονομική της κατάσταση είναι υγιής, όπως δήλωσε στο Reuters ο περιφερειακός διευθυντής της εταιρείας, ακόμη και μετά την κλοπή ρεκόρ ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια επίθεση χάκερ τον περασμένο μήνα.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια για περαιτέρω άντληση κεφαλαίων, καθώς η εταιρεία είναι σε θέση να «αντέξει τις επιπτώσεις» της ληστείας

«Διατηρούμε συνεχείς συζητήσεις με τουλάχιστον πέντε ή έξι αγορές… τρεις από τις οποίες βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο», δήλωσε ο SB Seker, επικεφαλής της Binance για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC), στο Reuters στο περιθώριο του Φεστιβάλ FinTech της Σιγκαπούρης την Τετάρτη. «Όσον αφορά τις υπόλοιπες, οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.»

Δεν διευκρίνισε ποιες είναι οι νέες αγορές στις οποίες στρέφει το ενδιαφέρον της η Binance —η οποία διαθέτει επί του παρόντος άδεια λειτουργίας σε 15 αγορές—, αλλά ανέφερε ότι η Νότια και η Νοτιοανατολική Ασία αποτελούν βασικές προτεραιότητες και ότι οι λεπτομέρειες της προγραμματισμένης επέκτασης αναμένεται να ανακοινωθούν κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Τα σχέδια επέκτασης της Binance έρχονται αμέσως μετά από ένα περιστατικό παραβίασης ασφάλειας που συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα και είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πλατφόρμα της τον περασμένο μήνα.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) και η Binance έχουν δηλώσει ότι η Βόρεια Κορέα ήταν υπεύθυνη για την παραβίαση, αλλά η Πιονγιάνγκ το έχει αρνηθεί.

Η εταιρεία, η οποία επανέλαβε τις αναλήψεις σταδιακά νωρίτερα αυτό το μήνα, αφού κάλυψε το 95% των χαμένων token, δήλωσε ότι στοχεύει να επαναφέρει τις αναλήψεις για όλα τα υπόλοιπα δίκτυα και περιουσιακά στοιχεία μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας.

Η Binance χρησιμοποίησε κεφάλαια της εταιρείας για να αγοράσει token αντικατάστασης και συνεργάστηκε με εταίρους του κλάδου για να παγώσει κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το χρηματιστήριο ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα

, ανοίγει νέα καρτέλα

την περασμένη εβδομάδα ότι είχε ολοκληρώσει την κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων που επηρεάστηκαν από την παραβίαση.

Βinance για κλοπή: Μπορούμε να το αντέξουμε

Ερωτηθείς για τον αντίκτυπο αυτών των αγορών στον ισολογισμό της, ο Seker είπε ότι το ποσό ήταν «στατιστικά… όχι μεγάλο», προσθέτοντας ότι η Binance δεν θα χρειαστεί να συγκεντρώσει νέα κεφάλαια για να απορροφήσει τα έξοδα.

«Δεν υποτιμώ το περιστατικό. Απλώς το αναφέρω ως μέτρο σύγκρισης», είπε. «Όσον αφορά τον αντίκτυπο για εμάς, μπορούμε να αντέξουμε τον αντίκτυπο και να το ξεπεράσουμε χωρίς καμία αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας μας.»

Ο Seker ανέφερε ότι η εταιρεία δημοσιεύει την «απόδειξη αποθεματικών» της, η οποία δείχνει ποια κρυπτονομίσματα διατηρεί για λογαριασμό των πελατών της, αν και δεν κοινοποιεί τις οικονομικές της καταστάσεις —συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων αποτελεσμάτων, των ισολογισμών και των στοιχείων ταμειακών ροών— στους επενδυτές, μεταξύ των οποίων και ο επενδυτικός όμιλος MGX που υποστηρίζεται από το Αμπού Ντάμπι.

«Εστιάζουμε τις δημόσιες ανακοινώσεις μας στην επαληθευσιμότητα των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων των πελατών», είπε. «Όσον αφορά όμως τα αποτελέσματα (P&L), δεν τα δημοσιεύουμε… δεν τα κοινοποιούμε σε κανέναν, σε καμία περίπτωση. Και αυτό συνάδει απόλυτα με τη δομή μιας ιδιωτικής εταιρείας».

Η κλοπή σε βάρος της Binance, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη γνωστή κλοπή κρυπτονομισμάτων, έχει αναζωπυρώσει τον έλεγχο των κυβερνοκινδύνων στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.

Ο Seker ανέφερε ότι η Binance επικοινώνησε με διάφορες ρυθμιστικές αρχές, μεταξύ των οποίων αυτές της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Αυστραλίας, της Ταϊλάνδης και της Νέας Ζηλανδίας, εντός των πρώτων 36 έως 48 ωρών από το περιστατικό, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την έκταση των επιπτώσεων και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η επίθεση.

«Σκεφτείτε όλες τις ρυθμιστικές αρχές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε», είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε καμία χώρα που να ηγείται των ερευνών.

Η Binance ανέφερε ότι η Αρχή Ρύθμισης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Abu Dhabi Global Market αποτελεί την κύρια ρυθμιστική αρχή της και ότι καταβάλλει φόρους στις δικαιοδοσίες όπου έχει φορολογική παρουσία, όπως απαιτείται από την τοπική νομοθεσία. Η εταιρεία δεν διαθέτει επίσημα καθορισμένη έδρα.

«Εστιάζουμε τις δημόσιες ανακοινώσεις μας στην επαληθευσιμότητα των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων των πελατών», είπε. «Όσον αφορά όμως τα αποτελέσματα (P&L), δεν τα δημοσιεύουμε… δεν τα κοινοποιούμε σε κανέναν, σε καμία περίπτωση. Και αυτό συνάδει απόλυτα με τη δομή μιας ιδιωτικής εταιρείας».

Ο Seker ανέφερε ότι, ενώ οι συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές συνεχίζονταν, η συζήτηση είχε προχωρήσει πέρα από την κλοπή και είχε επικεντρωθεί σε ευρύτερα ζητήματα σχετικά με τις απειλές ασφαλείας που αντιμετωπίζει ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων.

«Οι συζητήσεις τώρα είναι του τύπου: “Λοιπόν, αυτή είναι μια απειλή που είναι πανταχού παρούσα και καλύπτει όλο το φάσμα, και πώς μπορεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα να προετοιμαστεί για αυτό;” Έχει απομακρυνθεί από το αρχικό περιστατικό και έχει μετατραπεί σε μια πολύ ευρύτερη συζήτηση», είπε.

«Είμαστε μέρος της συζήτησης, αλλά δεν την καθοδηγούμε πλέον μεμονωμένα.»