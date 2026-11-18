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Δεν υπάρχει «καμιά απόδειξη» πως οι βλάβες οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα σε ψηφιακές υποδομές των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, πλήττοντας από το πρόγραμμα ανταλλαγής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft ως τα συστήματα παρακολούθησης πτήσεων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, είχαν κάποια σχέση ανάμεσά τους ή οφείλονταν σε κακόβουλες ενέργειες, επέμεινε σήμερα Τετάρτη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Καμιά ένδειξη, καμιά απόδειξη» για όλα αυτά τα περιστατικά ότι είχαν «κάποια σχέση με κακόβουλους παράγοντες»

«Δεν έχουμε καμιά ένδειξη, καμιά απόδειξη, και κανέναν λόγο να πιστεύουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ότι κάποια από τα συμβάντα αυτά συνδέονταν με άλλα», ή ότι είχαν «κάποια σχέση με κακόβουλους παράγοντες, με κυβερνοπειρατές, με εγκληματίες, με άλλο κράτος, με τον οποιοδήποτε κακόβουλο παράγοντα οποιασδήποτε φύσης», δήλωσε στον Τύπο στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας.

Πρόβλημα και στην NSA

Το τελευταίο περιστατικό σε αυτήν την αλυσίδα ήταν η διακοπή λειτουργίας του άκρως απόρρητου δικτύου που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) για τις εσωτερικές επικοινωνίες της.

Η δυσλειτουργία σημειώθηκε εν μέσω μιας σειράς σοβαρών τεχνικών προβλημάτων, που έπληξαν υπηρεσίες της Microsoft παγκοσμίως, καθήλωσαν χιλιάδες αεροσκάφη στα αμερικανικά αεροδρόμια και διατάραξαν προσωρινά τραπεζικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ.