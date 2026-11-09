Μάρκο Ρούμπιο: Οι απαιτήσεις του Ιράν είναι εξωφρενικές, παράλογες έως γελοίες

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Την Κυριακή, πριν μεταβεί στη Γαλλία για τη σύνοδο της G7, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο, χαρακτηρίζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης «απαράδεκτες» και προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να απαντήσουν στις απειλές εναντίον των δυνάμεών τους, καθώς βρίσκονται σε… αυτοάμυνα.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ο Τραμπ εντόπισε μια πολύ πραγματική απειλή για αυτή τη χώρα και την αντιμετώπισε για να συμπληρώσει πως το σωστό για τη χώρα δεν είναι απαραίτητα δημοφιλές, αλλά είναι απαραίτητο. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε κάτι που άλλοι πρόεδροι δεν κατάφεραν να κάνουν. Μερικές φορές, όταν κάνεις το σωστό, δεν ξέρεις αν είναι δημοφιλές ή όχι, αλλά εξακολουθεί να είναι το σωστό. Οι πρόεδροι εκλέγονται για να κάνουν τα σκληρά πράγματα, μερικές φορές δύσκολα πράγματα, αλλά απαραίτητα πράγματα».

Είπε πως οι ΗΠΑ ενεργούν αμυντικά και πως «εάν υπάρχει απειλή για τη ναυτιλία ή τις δυνάμεις μας στην περιοχή, θα αναλάβουμε δράση εναντίον αυτών». δήλωσε πως οι ΗΠΑ «έχουν το δικαίωμα να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους». Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε πως δεν θα υποστήριζε «ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας σημαντικής εξέλιξης. Ο πρόεδρος Τραμπ θα προτιμούσε πάντα να επιλύει κάθε πρόβλημα διπλωματικά. Μερικές φορές αυτό δεν είναι δυνατό. Αλλά αν υπάρχει η ευκαιρία να το κάνουμε, θα την διερευνήσουμε. Προς το παρόν, δεν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα παραγωγικό, διότι οι απαιτήσεις του Ιράν δεν είναι απλώς απαράδεκτες, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξωφρενικές, γελοίες και πραγματικά μη ρεαλιστικές».

Τι είναι γνωστό για το «σχέδιο των δύο ημερών»

Το Ιράν δήλωσε ότι διαθέτει ένα σχέδιο διάρκειας δύο ημερών για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη των πυρηνικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, εφόσον η Ουάσιγκτον ικανοποιήσει τα αιτήματά του.

Στα αιτήματα που έχουν διαρρεύσει, είναι η άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, το «ξεπάγωμα» λογαριασμών της Τεχεράνης και η «παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα», αίτημα που συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο και που στην προηγούμενη κατάπαυση του πυρός δεν έγινε σεβαστό από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, παρότι είχε υπογραφεί. Το τελευταίο το επανέλαβε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Τι αναφέρει ο Ιρανός ΥΠΕΞ

American voters have made their choice. Time for the White House to make its own. Our 2-day proposal stands: meet the requirements, including end to war on all fronts, and you will see results. Or choose war, and see our alert and battle-hardened Warriors rain down hell. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 8, 2026

Σε ανάρτησή του σήμερα πριν τις δηλώσεις Ρούμπιο, ο Αμπάς Αραγκτσί είπε ότι «οι Αμερικανοί ψηφοφόροι έκαναν την επιλογή τους. Ήρθε η ώρα να κάνει τη δική του επιλογή ο Λευκός Οίκος. Η πρότασή μας (της ειρήνης) σε δύο ημέρες παραμένει: αν πληροίτε τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, θα δείτε αποτελέσματα. Ή επιλέξτε τον πόλεμο, και θα δείτε τους σε ετοιμότητα και δοκιμασμένους στη μάχη πολεμιστές μας να εξαπολύσουν μια κόλαση».