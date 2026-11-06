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Ρούμπιο: Εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από την κυβέρνηση

Η διάψευση και τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Ρούμπιο

Κόσμος 06.11.2026, 12:36
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Ρούμπιο: Εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από την κυβέρνηση
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Το ενδεχόμενο αποχώρησης από την κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, καθώς ο ίδιος σταθμίζει τα επόμενα βήματά του μετά τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές αυτής της εβδομάδας.

Ο Ρούμπιο και οι σύμβουλοί του εξετάζουν διάφορες επιλογές για το μέλλον του, εξηγούν οι ανώνυμες πηγές. Ο ίδιος δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για το αν θα παραιτηθεί από τις θέσεις του, ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και ως σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, ενώ δεν υπάρχει ούτε κάποιο χρονοδιάγραμμα για μια πιθανή αποχώρησή του.

Ο Ρούμπιο έχει μιλήσει με αξιωματούχους στον Λευκό Οίκο σχετικά με την αποχώρησή του, και του έχει ζητηθεί να παραμείνει, ανέφεραν ορισμένα άτομα.

Διαψεύδει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο απέρριψε το δημοσίευμα δηλώνοντας στους New York Times σε συνέντευξή του την Πέμπτη ότι δεν γνώριζε από πού προέρχονταν οι πληροφορίες.

Το να εργάζεται για τον Τραμπ μέχρι το τέλος της θητείας του ήταν «πάντα το σχέδιό μου», ανέφερε ο Ρούμπιο στην εφημερίδα.

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε επίσης τις φήμες ότι ο ίδιος σκέφτεται να παραιτηθεί.

«Αυτές οι ψευδείς ειδήσεις δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κατασκευασμένο ψέμα, το οποίο διαδίδουν ανώνυμες πηγές χωρίς κανένα πραγματικό στοιχείο» δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Μπένι Ρέι Χάρμονι. «Ο υπουργός Ρούμπιο είναι ένας ατρόμητος μαχητής στο πλευρό του Προέδρου Τραμπ και του κινήματος MAGA».

Δεν είναι ασυνήθιστο για μέλη του υπουργικού συμβουλίου και ανώτερα στελέχη να αποχωρούν από μια κυβέρνηση όταν αυτή εισέρχεται στην τελική φάση της θητείας της —τη λεγόμενη περίοδο «lame-duck»—, ειδικά μετά από μια βαριά ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, όπως αυτή που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικάνοι αυτή την εβδομάδα.

Μια αποχώρηση πριν από τον Ιανουάριο θα έδινε στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τη δυνατότητα να προτείνει αντικαταστάτη για τον Ρούμπιο, προτού οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο, ενισχυμένοι πλέον μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα, σχεδιάζουν να διερευνήσουν μια σειρά πρωτοβουλιών του Λευκού Οίκου συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις οποίες συμμετείχε ο Ρούμπιο, όπως οι επιχειρήσεις κατά σκαφών που φέρονταν να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα. Οποιοσδήποτε υποψήφιος προταθεί από τον Τραμπ αναμένεται να βρεθεί υπό ακόμη πιο αυστηρό έλεγχο.

Ο Ρούμπιο, πρώην γερουσιαστής από τη Φλόριντα, μετατράπηκε από αντίπαλος του Τραμπ κατά τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών το 2016 σε έναν από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του. Ο Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναφέρονται συχνά ως πιθανοί υποψήφιοι για να αναλάβουν την ηγεσία του κόμματος και να διεκδικήσουν το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028.

Τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις

Ένα ερώτημα είναι αν η αποχώρησή του τώρα θα προσέφερε στον Ρούμπιο επαρκή απόσταση από τον εξαιρετικά αντιδημοφιλή πόλεμο στο Ιράν. Η οργή των ψηφοφόρων για τη σύγκρουση αυτή αποτέλεσε έναν από τους λόγους της ήττας των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Ρούμπιο έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα την απόφαση για την εξαπόλυση των επιθέσεων, παρόλο που παράλληλα προσπάθησε να κρατήσει αποστάσεις από τη σύγκρουση.

Αντ’ αυτού, επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της πολιτικής του Τραμπ για τη Βενεζουέλα, η οποία περιλάμβανε την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, καθώς και στη συνεργασία με τη διάδοχό του, Ντέλσι Ροντρίγκες, για την αξιοποίηση των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Επίσης, επέβλεψε την εντατικοποίηση της οικονομικής πίεσης προς την Κούβα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ανατροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες.

Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, ο Ρούμπιο θα μπορούσε να επιστρέψει στον ιδιωτικό τομέα και να προετοιμαστεί για μια υποψηφιότητα για την προεδρία μετά τον εκλογικό κύκλο του 2028. Κατά τη διάρκεια της προεδρικής του εκστρατείας το 2016, ο Ρούμπιο είχε αστειευτεί λέγοντας ότι κάποια μέρα θα ήθελε να γίνει επίτροπος (επικεφαλής) του NFL (Εθνική Λίγκα Αμερικανικού Ποδοσφαίρου). Το συμβόλαιο του νυν επικεφαλής, Ρότζερ Γκούντελ, λήγει μόλις το 2031.

Αρκετά πρόσωπα από το περιβάλλον του Ρούμπιο ανέφεραν ότι ενδέχεται να επιλέξει να μείνει εκτός μιας ενδεχομένως ταραχώδους εσωκομματικής μάχης για τη διαδοχή του Τραμπ, ειδικά εάν θέσει υποψηφιότητα ο Βανς.

Σε αντίθεση με άλλα στελέχη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ, ο Ρούμπιο λαμβάνει κρατικό μισθό εδώ και δεκαετίες και δεν είναι πλούσιος. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ο Βανς θα ήταν ο καταλληλότερος υποψήφιος, αποφεύγοντας παράλληλα να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το δικό του μέλλον.

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