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Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για την Εθνική Τράπεζα στα 20,60 ευρώ, από 19,20 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η Jefferies, διατηρώντας τη σύσταση Buy και εκτιμώντας ότι η μετοχή διαθέτει περιθώριο ανόδου 24%. Οι αναλυτές ξεχωρίζουν τη δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους, το χαμηλό κόστος καταθέσεων και, κυρίως, την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, η οποία δημιουργεί περιθώρια για υψηλότερες αποδόσεις προς τους μετόχους.

Μάλιστα, η Jefferies προβλέπει ότι η Εθνική θα ανακοινώσει εντός του τέταρτου τριμήνου του 2026 έκτακτη διανομή ύψους 300 εκατ. ευρώ, με τη μορφή επαναγοράς ιδίων μετοχών, αντίστοιχη με την έκτακτη διανομή του 2025. Παράλληλα, εκτιμά ότι η τράπεζα μπορεί να διατηρήσει υψηλές τακτικές διανομές τα επόμενα χρόνια, χωρίς να εξαντλήσει τα κεφαλαιακά της αποθέματα.

Έκτακτο buyback 300 εκατ. ευρώ και διανομές 65%

Η δυνατότητα αξιοποίησης των πλεοναζόντων κεφαλαίων αποτελεί ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Jefferies υπέρ της Εθνικής Τράπεζας. Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις της, η τράπεζα θα προχωρήσει σε έκτακτη επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους 300 εκατ. ευρώ εντός του τέταρτου τριμήνου του 2026.

Για το 2027 και το 2028, οι αναλυτές διατηρούν την πρόβλεψή τους για τακτική διανομή του 65% των κερδών, εκ των οποίων το 50% θα κατευθύνεται σε μερίσματα και το 15% σε επαναγορές μετοχών.

Η Jefferies επισημαίνει ότι η Εθνική ολοκλήρωσε το τρίτο τρίμηνο του 2026 με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 17,5%, έχοντας ήδη σχηματίσει πρόβλεψη για διανομή του 60% των κερδών, έναντι εσωτερικού στόχου CET1 περίπου 13%.

Ακόμη και με τις προβλεπόμενες διανομές, εκτιμά ότι ο δείκτης CET1 θα διαμορφωθεί στο 15% στο τέλος του 2028, παραμένοντας περίπου 200 μονάδες βάσης υψηλότερα από τον στόχο της διοίκησης.

Το περιθώριο αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 950 εκατ. ευρώ πλεοναζόντων κεφαλαίων, τα οποία προσφέρουν πρόσθετη ευελιξία για μελλοντική αξιοποίηση και ενδεχομένως υψηλότερες αποδόσεις προς τους μετόχους.

Η δυναμική των εσόδων από τόκους

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Jefferies στη βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), εκτιμώντας ότι η θετική δυναμική θα συνεχιστεί και τα επόμενα τρίμηνα.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2026, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) ενισχύθηκε κατά 15 μονάδες βάσης, φθάνοντας τις 288 μονάδες βάσης ή 2,88%.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στα υψηλότερα επιτόκια, στη συμβολή των δανειακών όγκων και στη σταδιακή ανατιμολόγηση του ενεργητικού.

Σύμφωνα με τη Jefferies, η Εθνική αναμένει περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά το τέταρτο τρίμηνο, καθώς μόνο το 60% έως 70% των πρόσφατων αυξήσεων επιτοκίων έχει μέχρι στιγμής μετακυλιστεί στο δανειακό χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται κυρίως από δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο θετικής επίδρασης στα έσοδα από την ανατιμολόγηση των δανείων.

Οι προβλέψεις της Jefferies για τα καθαρά έσοδα από τόκους είναι υψηλότερες από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς κατά 3% για το 2027 και 4% για το 2028.

Παράλληλα, αν και τα υπόλοιπα δανείων παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση κατά το τρίτο τρίμηνο, η τράπεζα διαθέτει εγκεκριμένα αλλά μη εκταμιευμένα επιχειρηματικά δάνεια ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο προσφέρει, σύμφωνα με τους αναλυτές, σημαντική ορατότητα για την πιστωτική επέκταση και έναν επιπλέον παράγοντα στήριξης των εσόδων από τόκους.

Το πλεονέκτημα των φθηνών καταθέσεων

Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί την Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με τη Jefferies, είναι η σύνθεση της καταθετικής της βάσης. Οι συνολικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, με βασικό μοχλό τις καταθέσεις χαμηλού κόστους, οι οποίες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% του συνόλου.

Ειδικότερα, οι βασικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 4% στις προθεσμιακές καταθέσεις.

Παρά το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, το μέσο κόστος καταθέσεων διαμορφώθηκε μόλις στις 30 μονάδες βάσης κατά το τρίτο τρίμηνο, αυξημένο κατά 3 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο συνολικός συντελεστής μετακύλισης των επιτοκίων στις καταθέσεις, γνωστός ως deposit beta, παρέμεινε περίπου στο 12%.

Η Jefferies επισημαίνει ότι η διοίκηση της Εθνικής αναμένει μόνο περιορισμένη περαιτέρω αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη, χάρη στην ευνοϊκή σύνθεση της καταθετικής βάσης.

Το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης αποτελεί έτσι σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς επιτρέπει στην τράπεζα να επωφελείται περισσότερο από την αύξηση των αποδόσεων του ενεργητικού της.

Νέα ώθηση από προμήθειες, Allianz και Dromeus

Πέρα από τα έσοδα από τόκους, η Jefferies αναγνωρίζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και στα έσοδα από προμήθειες. Στο εννεάμηνο του 2026, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, με τα υπόλοιπα των αμοιβαίων κεφαλαίων να καταγράφουν άνοδο άνω του 40%.

Παράλληλα, η Εθνική ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς της στα αμοιβαία κεφάλαια κατά περίπου 100 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σχετικά χαμηλή διείσδυση των προϊόντων διαχείρισης κεφαλαίων και τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών στην πελατειακή βάση δημιουργεί σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Ειδικότερα, η συνεργασία με την Allianz αναμένεται να προσθέσει περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες στον σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης των εσόδων από προμήθειες κατά την περίοδο 2027–2028, ενώ η Dromeus εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει επιπλέον 3 ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη των προμηθειών.

Η Jefferies θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν έναν πρόσθετο πυλώνα αύξησης της κερδοφορίας της Εθνικής τα επόμενα χρόνια.

Αναβάθμιση εκτιμήσεων και τιμής-στόχου

Με βάση τις ισχυρότερες προοπτικές κερδοφορίας, η Jefferies αυξάνει κατά 2% την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή της Εθνικής το 2028 και ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 20,60 ευρώ, από 19,20 ευρώ προηγουμένως.

Με τιμή αναφοράς τα 16,60 ευρώ, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 24%.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο δείκτη τιμής προς ενσώματη καθαρή αξία (P/TNAV) 1,5 φορές για το 2028 και με δείκτη P/E περίπου 8 φορές.

Οι συγκεκριμένοι πολλαπλασιαστές συνδυάζονται με εκτιμώμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 18%, η οποία ξεπερνά το 20% μετά την προσαρμογή για τα πλεονάζοντα κεφάλαια.

Για τη Jefferies, ο συνδυασμός της ενίσχυσης των εσόδων από τόκους, του χαμηλού κόστους καταθέσεων, της ανάπτυξης των προμηθειών και της δυνατότητας πρόσθετων διανομών διατηρεί ελκυστική την επενδυτική περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας. Έτσι, επαναλαμβάνουν έτσι τη σύσταση Buy, θεωρώντας ότι η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της τράπεζας προσφέρει πρόσθετα περιθώρια δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.