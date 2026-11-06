UBS για Εθνική Τράπεζα: Ισχυρό τρίτο τρίμηνο, με περιθώρια υπέρβασης των στόχων για το 2026

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Σε ισχυρή θέση για να υπερβεί τους στόχους κερδοφορίας του 2026 εκτιμά ότι βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα η UBS, μετά τις επιδόσεις του τρίτου τριμήνου, οι οποίες ξεπέρασαν τις προβλέψεις της. Η UBS διατηρεί τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο των 19,70 ευρώ, έναντι 16,60 ευρώ στις 4 Νοεμβρίου 2026, βλέποντας περιθώριο ανόδου 18,67%.

Οι αναλυτές της UBS προχώρησαν σε μικρή αναβάθμιση των εκτιμήσεών τους για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του 2026, κατά 0,6%, στα 1,47 ευρώ, διατηρώντας την πρόβλεψή τους υψηλότερα από τον μέσο όρο των εκτιμήσεων της Refinitiv και της VA. Η αναθεώρηση αντανακλά κυρίως την καλύτερη του αναμενομένου επίδοση στα καθαρά έσοδα από τόκους, αλλά και την εκτίμηση της διοίκησης ότι υπάρχει περιθώριο υπέρβασης του σχετικού στόχου για τη φετινή χρήση.

Επιτάχυνση στα καθαρά έσοδα από τόκους και διεύρυνση του περιθωρίου

Ειδικότερα, τα κέρδη μετά από φόρους, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων, ξεπέρασαν κατά 5% τις εκτιμήσεις της UBS, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν υψηλότερα κατά 2%. Ιδιαίτερα θετική ήταν η επιτάχυνση της αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση και κατά 12% σε ετήσια βάση στο τρίτο τρίμηνο.

Η επίδοση αυτή υπερβαίνει τον στόχο της διοίκησης για αύξηση μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού το 2026, ο οποίος είχε αναβαθμιστεί κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου. Η UBS προβλέπει πλέον ετήσια αύξηση 7,2% για το 2026, επίδοση κατά 1% υψηλότερη από τη μέση εκτίμηση της αγοράς, μετά τη μείωση κατά 9,3% που είχε καταγραφεί το προηγούμενο έτος.

Θετική έκπληξη αποτέλεσε και η διεύρυνση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (NIM) κατά 15 μονάδες βάσης, στο 2,88%, επίπεδο υψηλότερο από τον στόχο της διοίκησης για περίπου 2,80% το 2026. Η UBS έχει αναθεωρήσει τη δική της εκτίμηση στο 2,83%.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δημιουργεί περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης των καθαρών εσόδων από τόκους μεσοπρόθεσμα. Για το 2027, μάλιστα, η UBS προβλέπει αύξησή τους κατά 10%. Παράλληλα, η καλύτερη επίδοση στα έσοδα αναμένεται να οδηγήσει τον δείκτη κόστους προς έσοδα στο 34,9% για το 2026, χαμηλότερα από τον υφιστάμενο στόχο της διοίκησης, που διαμορφώνεται περίπου στο 36%.

Υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και περιθώρια για πρόσθετες διανομές

Ένα από τα βασικά ζητήματα για την επενδυτική αξιολόγηση της Εθνικής παραμένει η αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου της. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 17,5% στο τρίτο τρίμηνο, αυξημένος κατά 13 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η UBS αναφέρεται στις δύο μικρές συμπληρωματικές κινήσεις επέκτασης, μέσω της συνεργασίας με την Allianz και της συνεργασίας με την Prodea στον τομέα των ακινήτων, εκτιμώντας ότι μπορούν να ενισχύσουν την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) κατά περισσότερες από 70 μονάδες βάσης από το 2027 και μετά.

Ακόμη και με την παραδοχή τακτικής διανομής του 60% των κερδών, καθώς και πρόσθετων διανομών που αντιστοιχούν στο 13% το 2026 και στο 10% το 2027, η UBS εκτιμά ότι ο δείκτης CET1 θα παραμείνει στο 15,4% το 2028. Το επίπεδο αυτό αφήνει, κατά την άποψή της, περαιτέρω περιθώρια για ειδικά μερίσματα, εξαγορές ή ακόμη και την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων με επαναλαμβανόμενη ομαλή εξυπηρέτηση.

Στο 18,1% το ROTE το 2028 – Ελκυστική η αποτίμηση

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, η UBS προβλέπει ότι η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) θα φθάσει στο 18,1% το 2028, με τον δείκτη CET1 να διατηρείται στο ισχυρό επίπεδο του 15,4%. Εάν, ωστόσο, η κεφαλαιακή επάρκεια εξομαλυνθεί στο 13,5%, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα μπορούσε να ξεπεράσει το 20%.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου ενδέχεται να συνοδευτούν από αναβάθμιση των μεσοπρόθεσμων στόχων της τράπεζας, αλλά και από την ανακοίνωση έκτακτου μερίσματος.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η UBS θεωρεί ότι η μετοχή της Εθνικής εμφανίζει ελκυστικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά την πρόσφατη υποχώρηση των αποτιμήσεων του ελληνικού τραπεζικού κλάδου λόγω της διεθνούς μεταβλητότητας. Ειδικότερα, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 8,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, ενώ ο δείκτης τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) διαμορφώνεται στις 1,7 φορές, έναντι εκτιμώμενου βιώσιμου ROTE 19,7%.