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Η αμόλυβδη υποχώρησε κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο στην ελληνική αγορά, αλλά στην τελευταία ευρωπαϊκή σύγκριση η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στις ακριβότερες χώρες. Στο εβδομαδιαίο δελτίο που δημοσιεύτηκε στις 12 Νοεμβρίου, η χώρα είχε την έκτη ακριβότερη βενζίνη στους «27». Στο ντίζελ κίνησης η ελληνική τιμή ήταν σχεδόν ίδια με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν χαμηλότερη.

Βενζίνη: 23 ευρώ ακριβότερο το γέμισμα από τη Βουλγαρία

Η αμόλυβδη 95 οκτανίων βάσει των ευρωπαϊκών στοιχέιων κόστιζε 2,042 ευρώ το λίτρο στην Ελλάδα, έναντι 1,877 ευρώ κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβότερη βενζίνη είχαν μόνο η Γερμανία, η Γαλλία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και η Δανία.Στο ταμείο, η διαφορά μεταφράζεται σε 8,25 ευρώ για ένα γέμισμα 50 λίτρων.

Ο οδηγός στην Ελλάδα πλήρωνε 102,10 ευρώ, όταν τα ίδια λίτρα κόστιζαν 86,50 ευρώ στην Ισπανία και 79,10 ευρώ στη Βουλγαρία. Στη νεότερη πανελλαδική μέτρηση, η μέση τιμή της αμόλυβδης έπεσε στα 1,969 ευρώ το λίτρο, κατεβάζοντας το κόστος για 50 λίτρα στα 98,45 ευρώ.

Ντίζελ: Κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ, πάνω από τα 2 ευρώ στην αντλία

Στο πετρέλαιο κίνησης, η Ελλάδα είχε την 11η ακριβότερη τιμή στην ΕΕ, στα 2,099 ευρώ το λίτρο, έναντι 2,097 ευρώ κατά μέσο όρο στους «27». Η διαφορά για 50 λίτρα ήταν μόλις 10 λεπτά του ευρώ.

Στην Ισπανία, το ντίζελ κόστιζε 1,898 ευρώ το λίτρο και στην Ιταλία 2,218 ευρώ. Στην εγχώρια αγορά, η μέση τιμή έχει υποχώρησει στα 2,038 ευρώ το λίτρο. Το γέμισμα των 50 λίτρων εξακολουθεί να ξεπερνά τα 100 ευρώ και κοστίζει 101,90 ευρώ.

Θέρμανση: Περισσότερες παραγγελίες

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τα νοικοκυριά έχουν αρχίσει να παραγγέλνουν περισσότερο πετρέλαιο θέρμανσης, την ώρα που η πανελλαδική μέση τιμή για παράδοση κατ’ οίκον έχει υποχωρήσει στα 1,455 ευρώ το λίτρο. Με βάση τη μέτρηση της 16ης Νοεμβρίου, μια παραγγελία 500 λίτρων κοστίζει 727,50 ευρώ, πριν από τυχόν επίδομα θέρμανσης.

Στην ευρωπαϊκή σύγκριση , το πετρέλαιο θέρμανσης κόστιζε 1,519 ευρώ το λίτρο στην Ελλάδα, έναντι 1,675 ευρώ κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Σχεδόν στην ίδια τιμή με την Ελλάδα βρισκόταν η Ισπανία, στα 1,517 ευρώ.

Η Γαλλία ήταν ακριβότερη, στα 1,732 ευρώ, και το Βέλγιο φθηνότερο, στα 1,437 ευρώ. Για 500 λίτρα, ο λογαριασμός στην Ελλάδα ήταν 78 ευρώ χαμηλότερος από εκείνον που αντιστοιχούσε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τι καλύπτουν το κράτος και τα διυλιστήρια

Η κρατική επιδότηση στα καύσιμα έχει παραταθεί έως τις 30 Νοεμβρίου. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, η συνολική ελάφρυνση στην τιμή φτάνει έως τα 40 λεπτά το λίτρο, με περίπου 20 λεπτά από το κράτος, μαζί με τον ΦΠΑ, και έως 20 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Στο πετρέλαιο κίνησης, η κρατική επιδότηση αντιστοιχεί σε περίπου 15 λεπτά το λίτρο με ΦΠΑ και στην αμόλυβδη 95 οκτανίων σε περίπου 10 λεπτά το λίτρο.