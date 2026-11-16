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Οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στην αναβάθμιση των καμπινών τους, αυξάνοντας τις θέσεις business class και premium economy, παρά την άνοδο του κόστους των καυσίμων και τις προειδοποιήσεις για πιθανή επιβράδυνση της ταξιδιωτικής ζήτησης. Το στοίχημά τους είναι ότι η επιθυμία των επιβατών για μεγαλύτερη άνεση και πολυτελή ταξίδια θα συνεχίσει να ενισχύεται, ακόμη και αν τα εισιτήρια γίνουν ακριβότερα, σημειώνουν οι Financial Times.

Η British Airways ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα εκτεταμένη ανακαίνιση του στόλου των Airbus A380, στο πλαίσιο ενός συνολικού επενδυτικού προγράμματος ύψους 7 δισ. στερλινών. Η αναβάθμιση θα αυξήσει τις θέσεις business class στα συγκεκριμένα αεροσκάφη, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στην αγορά ταξιδιών υψηλής κατηγορίας.

Αντίστοιχα, η Virgin Atlantic σχεδιάζει να αυξήσει κατά 30% τις premium θέσεις της μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Κόρνεελ Κόστερ, χαρακτηρίζει τη ζήτηση για premium ταξίδια «αχόρταγη» και υποστηρίζει ότι η επένδυση δεν αποτελεί απλώς ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα. Η εταιρεία προγραμματίζει πλήρη ανακαίνιση των Boeing 787 Dreamliner, με περισσότερες θέσεις business και premium economy.

Στα ανακαινισμένα 787, οι θέσεις της κατηγορίας Upper Class θα αυξηθούν από 31 σε 44, ενώ οκτώ από αυτές θα είναι μεγαλύτερες σουίτες Retreat. Οι θέσεις premium economy θα φθάσουν τις 56, από 35 σήμερα.

Το πλεονέκτημα των εύπορων επιβατών για τις αεροπορικές

Η στρατηγική των αεροπορικών εταιρειών στηρίζεται εν μέρει στη λεγόμενη οικονομία «σχήματος K», όπου τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα εξακολουθούν να δαπανούν, ενώ οι καταναλωτές με μικρότερη οικονομική άνεση περιορίζουν τις αγορές τους λόγω πληθωρισμού και αυξημένου κόστους ζωής.

Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις αεροπορικές, καθώς οι premium θέσεις αποφέρουν συνήθως υψηλότερα έσοδα και μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα, αυξάνεται ο αριθμός των ταξιδιωτών αναψυχής που επιλέγουν να πληρώσουν από την τσέπη τους για αναβαθμισμένη εμπειρία, χωρίς να ταξιδεύουν αποκλειστικά για επαγγελματικούς λόγους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της British Airways, Σον Ντόιλ, εκτιμήσε για τους FT ότι η ζήτηση παραμένει ανθεκτική. Όπως σημείωσε, μια αύξηση της τιμής του εισιτηρίου κατά 5% ή 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά δεν είναι απαραίτητα αρκετή για να αλλάξει την απόφαση κάποιου να ταξιδέψει.

Η άνοδος του κόστους των καυσίμων, η οποία συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, έχει ήδη οδηγήσει τις εταιρείες σε αυξήσεις ναύλων. Οι αερομεταφορείς αναμένουν νέες ανατιμήσεις την επόμενη χρονιά, ενώ η Lufthansa έχει προειδοποιήσει για αυξήσεις διψήφιου ποσοστού.

Επενδύσεις με ορίζοντα δεκαετίας

Η τάση δεν περιορίζεται στις βρετανικές εταιρείες. Η Air France παρουσίασε πέρυσι τις νέες σουίτες πρώτης θέσης La Première, ενώ η Singapore Airlines αποκάλυψε πρόσφατα νέα πρόταση πρώτης θέσης, με ένα από τα μεγαλύτερα επίπεδα κρεβατιού που έχουν εγκατασταθεί σε αεροσκάφος. Στις ΗΠΑ, οι Delta και United έχουν επίσης αυξήσει τις διαθέσιμες premium θέσεις.

Για την British Airways, η αναβάθμιση των 12 Airbus A380 αποτελεί επένδυση μακράς πνοής. Η εταιρεία σχεδιάζει να μετατρέψει ολόκληρο το επάνω κατάστρωμα των διώροφων αεροσκαφών σε καμπίνα business class, αυξάνοντας τις σχετικές θέσεις από 97 σε 106. Τα αεροσκάφη εξυπηρετούν προορισμούς όπως η Βοστώνη, το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι και το Γιοχάνεσμπουργκ.

Όπως εξήγησε ο Ντόιλ, ένα αεροσκάφος αγοράζεται με ορίζοντα περίπου 25 ετών, επομένως τέτοιες επενδύσεις πρέπει να αξιολογούνται σε βάθος δεκαετίας ή και 15ετίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πρόβλεψη πως η τηλεργασία θα περιόριζε μόνιμα τα επαγγελματικά ταξίδια δεν επιβεβαιώθηκε. «Έχω αρχίσει να κουράζομαι από το Teams και το Zoom», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι προσωπικές συναντήσεις εξακολουθούν να έχουν καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων.

Η ζήτηση πρέπει να παραμείνει αρκετά ισχυρή ώστε να δικαιολογήσει τις επενδύσεις, αλλά αυτό θα αντιμετωπίσει προκλήσεις καθώς οι υψηλότερες τιμές και η οικονομική αβεβαιότητα περιορίζουν τις ταξιδιωτικές δαπάνες.