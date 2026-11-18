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«Ενεργό και ουσιαστικό ρόλο» στην επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον νέο Τζέιμς Μποντ ισχυρίστηκε ότι είχε ο Τζεφ Μπέζος.

Μιλώντας σε εκδήλωση στην Καλιφόρνια, ο πρόεδρος της Amazon ανέφερε ότι αρχικά ήταν «αρνητικά προκατειλημμένος» απέναντι στον Πάτινσον – ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες, όπως ο «Batman» και η σειρά ταινιών «Twilight» – «επειδή είναι ήδη τόσο διάσημος».

Ο ρόλος του 007 ανατίθεται συνήθως σε ηθοποιούς που, τη στιγμή της επιλογής τους, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, όπως είπε ο Μπέζος, κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών οθόνης (screen tests), «ήταν πλέον προφανές ότι είναι ο Τζέιμς Μποντ».

Αυτή θα είναι η πρώτη ταινία της επίσημης σειράς Τζέιμς Μποντ που δεν θα βρίσκεται υπό τον δημιουργικό έλεγχο της οικογένειας Μπρόκολι, η οποία είχε την εποπτεία του franchise από την πρώτη ταινία, το 1962.

Η Amazon εξαγόρασε την MGM, η οποία κατέχει από κοινού τα δικαιώματα του franchise, το 2022.

«Ο Ρομπ είχε κάτι ξεχωριστό», δήλωσε ο Μπέζος την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Semafor Silicon Valley & The World».

Ο Πάτινσον ανακοινώθηκε τη Δευτέρα ως ο έβδομος ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον Τζέιμς Μποντ, διαδεχόμενος τον Ντάνιελ Κρεγκ. Θα πρωταγωνιστήσει στην 26η ταινία της σειράς, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2028.

Σε δήλωσή του, ο γεννημένος στο Λονδίνο ηθοποιός ανέφερε: «Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου και το να μου εμπιστευτούν τον ρόλο του 007 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου».

Η επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ θα σκηνοθετηθεί από τον Ντενί Βιλνέβ, ωστόσο ο τίτλος της και η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας της δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από χρόνια έντονης φημολογίας και εικασιών σχετικά με το ποιος θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ σε έναν από τους πιο προβεβλημένους και πολυσυζητημένους ρόλους στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Αρκετοί ακόμη ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων ο Τζος Ο’Κόνορ, ο Κάλουμ Τέρνερ και ο Τζακ Λόουντεν, φέρονταν να διεκδικούν τον ρόλο, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιούνταν δοκιμαστικά για την επιλογή του νέου Μποντ.

Ωστόσο, η Amazon MGM κατέληξε τελικά σε ένα αναγνωρίσιμο όνομα, επιλέγοντας έναν σταρ με ισχυρή εμπορική απήχηση, ο οποίος θεωρείται ευρέως ως μια σίγουρη επιλογή.

«Ακολουθήσαμε μια πολύ αυστηρή διαδικασία και λάβαμε την τελική απόφαση την Παρασκευή», δήλωσε ο Μπέζος.

Όπως ανέφερε, πέντε υποψήφιοι έφτασαν στην τελική φάση, όπου υποβλήθηκαν σε «παραδοσιακά, κανονικά κινηματογραφικά δοκιμαστικά». Έπαιξαν τρεις διαφορετικές σκηνές, φορώντας ολοκληρωμένα κοστούμια, σε πραγματικά σκηνικά και με τη συμμετοχή άλλων ηθοποιών.

«Όταν φτάσαμε σε αυτή τη λίστα των πέντε, ήταν όλοι εξαιρετικοί. Όμως ο Ρομπ είχε κάτι ξεχωριστό, όπως και η ερμηνεία του», πρόσθεσε ο Μπέζος. «Δεν υπήρξε καν συζήτηση για το ποιος θα επιλεγεί. Ο Ντενί (Βιλνέβ), ο σκηνοθέτης… όλοι μας καταλήξαμε στον Ρομπ».

«Ασφαλής» επιλογή

Η επιλογή αυτή έρχεται σε μια περίοδο εκτεταμένων περικοπών και ανακατατάξεων στο Χόλιγουντ, καθώς τα κινηματογραφικά στούντιο δυσκολεύονται να προσελκύσουν το κοινό στις αίθουσες.

Άνθρωποι από τον χώρο του Χόλιγουντ αναφέρουν ότι ο Πάτινσον θεωρήθηκε μια ασφαλής επιλογή για την προσέλκυση θεατών, αντί να αναλάβουν το ρίσκο της επιλογής ενός νέου, λιγότερο γνωστού ηθοποιού, ο οποίος θα μπορούσε να εξελιχθεί μαζί με το κινηματογραφικό franchise.

«Μπορεί να είναι μια βαρετή επιλογή. Μπορεί το Χόλιγουντ να χάνει την ευκαιρία να αναδείξει έναν νέο σταρ, τον οποίο έχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Όμως, με τόσα πολλά να διακυβεύονται για όλους τους εμπλεκόμενους, η επιλογή του μοιάζει αυτονόητη», έγραψε στο ενημερωτικό του δελτίο ο δημοσιογράφος του Χόλιγουντ Μάθιου Μπελόνι, ο οποίος είχε προβλέψει την επιλογή του Πάτινσον.