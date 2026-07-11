Σύντηξη: Με τη στήριξη του Τζεφ Μπέζος η General Fusion φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στην αγορά ενέργειας

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Στην απουσία ανταγωνιστών ποντάρει η General Fusion, που πρόκειται σύντομα να γίνει η πρώτη δημόσια εισηγμένη εταιρεία στην πυρηνική σύντηξη, τη στιγμή που οι ειδικοί αμφισβητούν εάν τα πρόσφατα επιστημονικά αποτελέσματά της ανοίγουν τον δρόμο για την εμπορική της αξιοποίηση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Greg Twinney, δήλωσε στους Financial Times ότι στις αναδυόμενες βιομηχανίες, οι πρώτοι που εισέρχονται στη δημόσια αγορά τείνουν να «κυριαρχούν στο αφήγημα» σχετικά με το τι πρέπει να αναμένουν οι επενδύσεις από μια εταιρεία σύντηξης με εμπορικό προσανατολισμό.

Πρόσθεσε ότι η General Fusion θα έχει πρόσβαση σε μια «πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή» επενδυτών για μελλοντικές αντλήσεις κεφαλαίων, λόγω της έλλειψης δημόσια εισηγμένων ανταγωνιστών. «Υπάρχει μόνο μία εταιρεία, κι αυτή είμαστε εμείς», είπε.

Η καναδική εταιρεία, η οποία υποστηρίζεται από τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος –ο οποίος έχει συμμετάσχει σε αρκετούς γύρους χρηματοδότησης τα τελευταία 15 χρόνια–, ολοκλήρωσε την Παρασκευή μια συγχώνευση μέσω SPAC με τη Spring Valley Acquisition Corp III, η οποία την αποτιμά σε επιχειρηματική αξία 724 εκατομμυρίων δολαρίων και συγκεντρώνει κεφάλαια ύψους έως και 338 εκατομμυρίων δολαρίων. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Nasdaq είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει τη Δευτέρα.

Σύντηξη: Πεδίο ανταγωνισμού

Η πυρηνική σύντηξη έχει θεωρηθεί προ πολλού ως το «ιερό δισκοπότηρο» της βιομηχανίας ενέργειας, παρέχοντας μια πηγή χαμηλών εκπομπών άνθρακα και σχεδόν απεριόριστης ισχύος, με αποτέλεσμα περισσότερες από 50 νεοφυείς επιχειρήσεις να αγωνίζονται προς εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Οι ιδιωτικές εταιρείες σύντηξης δεν έχουν ακόμη αποδείξει ότι τα συστήματά τους μπορούν να παράγουν περισσότερη ενέργεια από όση απαιτείται για τη διατήρηση του πλάσματος.

Ωστόσο, οι επιστημονικές ανακαλύψεις στις ΗΠΑ και οι επενδύσεις από τεχνολογικούς κολοσσούς τα τελευταία χρόνια έχουν αναζωπυρώσει τις ελπίδες όσων ακόμη ποντάρουν σε αυτήν.

Επί του παρόντος, η General Fusion πραγματοποιεί δοκιμές για το πρωτότυπο «Lawson Machine 26» στο Βανκούβερ προκειμένου να αποδείξει την οικονομική του βιωσιμότητα, ενώ στοχεύει να αποκτήσει ένα λειτουργικό εμπορικό εργοστάσιο σύντηξης στα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο πραγματοποιείται καθώς οι εταιρείες σύντηξης κάνουν «αγώνα δρόμου» για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για ολοένα και πιο ακριβά μηχανήματα.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των ιδιωτικών εταιρειών σύντηξης έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια, εντείνοντας τον ανταγωνισμό.

Σε καθεστώς πίεσης η General Fusion

Μια πρόσφατη επιστημονική δημοσίευση της General Fusion προκάλεσε νέα ερωτήματα σχετικά με το εάν ο αντισυμβατικός σχεδιασμός της σημειώνει επαρκή πρόοδο προς την εμπορική σύντηξη, αν και η εταιρεία δηλώνει βέβαιη ότι βρίσκεται εντός τροχιάς.

Ο Νταν Μπρούνερ, στέλεχος της συμβουλευτικής εταιρείας Future Tech Partners και πρώην επικεφαλής τεχνολογίας (CTO) της Commonwealth Fusion Systems, δήλωσε ότι τα πρόσφατα αποτελέσματα της General Fusion ήταν «πολύ πίσω από εκεί που πραγματικά πρέπει να φτάσουν» για την κατασκευή μιας εμπορικά βιώσιμης μηχανής, προσθέτοντας ότι το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας είναι «πολύ δύσκολο να γίνει πιστευτό».

Από την άλλη πλευρά, ο Tony Donné, πρόεδρος της τεχνικής συμβουλευτικής επιτροπής της General Fusion και πρώην διευθύνων σύμβουλος της ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινοπραξίας EUROfusion, ισχυρίστηκε ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν αυτό που ο ίδιος θεωρεί πρόωρη δημοσίευση της μελέτης, καθώς η εταιρεία αντιμετώπιζε «πίεση» να γνωστοποιήσει την πρόοδό της ενόψει της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Σκοπός: Η αποδοτικότητα κεφαλαίου

Έπειτα, το «σενάριο» ότι η εισαγωγή στο χρηματιστήριο ήταν μονόδρομος επειδή η άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων είχε γίνει ολοένα και πιο δύσκολη δεν φαίνεται να πείθει επενδυτές, στελέχη και παρατηρητές της αγοράς

Ο Twinney αντέτεινε ότι η General Fusion είχε αποφύγει εσκεμμένα να «συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια για να κατασκευάσει μεγάλες επιστημονικές μηχανές», όπως ορισμένοι ανταγωνιστές της, ακολουθώντας μια πιο αποδοτική, από πλευράς κεφαλαίων, πορεία για την εμπορευματοποίηση της σύντηξης.

«Τα επιστημονικά ορόσημα είναι απλώς βήματα στη διαδρομή. Δεν είναι ο τελικός στόχος», υποστήριξε ο ίδιος.