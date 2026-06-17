Ο Τζέφ Μπέζος στηρίζει τη βρετανική startup CuspAI

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Ο Τζέφ Μπέζος επενδύει στη βρετανική νεοφυή επιχείρηση CuspAI, στο πλαίσιο χρηματοδότησης ύψους 400 εκατ. δολαρίων, η οποία θα τετραπλασιάσει την αποτίμηση της εταιρείας ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια, φτάνοντάς την στα 2,6 δισ. δολάρια.

Η CuspAI εφαρμόζει γενετική τεχνητή νοημοσύνη στις επιστήμες των υλικών και έχει ως συμβούλους τους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης Τζέφρι Χίντον και Γιαν ΛεΚουν, καθώς και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της BP, Λόρδο Τζον Μπράουν.

Η συμφωνία θα οδηγήσει την αποτίμηση της εταιρείας με έδρα το Κέιμπριτζ να εκτοξευθεί από τα 520 εκατομμύρια δολάρια τον περασμένο Σεπτέμβριο στα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του νέου κεφαλαίου που συγκεντρώθηκε. Μεταξύ των επενδυτών συγκαταλέγονται οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων της Σίλικον Βάλεϊ Kleiner Perkins και Bezos Expeditions, το οικογενειακό επενδυτικό γραφείο του ιδρυτή της Amazon, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Έχουν υπογραφεί τα προκαταρκτικά συμφωνητικά, αλλά η συναλλαγή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αναφέρει το δημοσίευμα. Καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές (CuspAI, Kleiner Perkins, Bezos Expeditions) δεν σχολίασε το δημοσίευμα.

Η CuspAI ιδρύθηκε από τον Τσαντ Έντουαρντς, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνιδρύσει μια νεοφυή επιχείρηση στον τομέα της κβαντικής πληροφορικής, και τον Μαξ Γουέλινγκ, καθηγητή μηχανικής μάθησης στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, ο οποίος αποτελεί πρωτοπόρο στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην επιστήμη.

Η εταιρεία είχε προηγουμένως συγκεντρώσει περισσότερα από 220 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, μεταξύ των οποίων το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης Temasek και η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων NEA.

Πρόκειται για μία από τις πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις που ελπίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ανοίξει νέους ορίζοντες στην επιστημονική έρευνα και θα οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων υλικών. Ένα άλλο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εφαρμοστεί στον φυσικό κόσμο είναι η ίδια η νεοφυής επιχείρηση του Μπέζος, η Prometheus, η οποία έχει συγκεντρώσει 12 δισ. δολάρια και η αξία της εκτιμάται στα 41 δισ. δολάρια. Στόχος της είναι η δημιουργία ενός «τεχνητού γενικού μηχανικού» που θα μπορεί να συντομεύει τις διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευής.

Η Prometheus ανοίγει γραφείο στην περιοχή King’s Cross του Λονδίνου, η οποία έχει εξελιχθεί σε κόμβο για τις βρετανικές νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η επένδυση του Τζέφ Μπέζος στην CuspAI θεωρείται ότι γίνεται σε προσωπική βάση και δεν σχετίζεται με τον ρόλο του ως συν-διευθύνοντος συμβούλου της Prometheus.

Η τεχνολογία της CuspAI χρησιμοποιεί τον «αντίστροφο σχεδιασμό» για να ξεκινήσει από τις επιθυμητές ιδιότητες ενός υλικού και στη συνέχεια να ελέγξει γρήγορα την απόδοση και τη δυνατότητα κατασκευής του μέσω ψηφιακής προσομοίωσης. Οι επενδυτές αναφέρουν ότι θα μπορούσε να έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών, από τους ημιαγωγούς έως την αεροδιαστημική βιομηχανία.

Μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται ο κατασκευαστής εξοπλισμού μικροτσίπ ASML, ο όμιλος Big Tech Meta και η αυτοκινητοβιομηχανία Hyundai. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία της για να σχεδιάζουν και να προσομοιώνουν νέα υλικά με τις ιδιότητες που χρειάζονται για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επιταχύνοντας μια διαδικασία που συνήθως διαρκεί χρόνια σε λίγους μήνες.

Ο φινλανδικός όμιλος χημικών Kemira ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι είχε χρησιμοποιήσει τα συστήματα της CuspAI για να σχεδιάσει νέα υλικά ικανά να απομακρύνουν τα PFAS ή τις «χημικές ουσίες που δεν αποσυντίθενται ποτέ» από το πόσιμο νερό.

Σε διάστημα έξι μηνών, το έργο περιόρισε τις 300tn πιθανές δομές υλικών σε 20 υποψήφια σχέδια, τα οποία προχωρούν πλέον σε περαιτέρω ανάπτυξη.