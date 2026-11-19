Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ανανέωση των γενεών στον πρωτογενή τομέα, καθώς και η πορεία των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ μετά το 2027, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της ομάδας «ΓΕΩΡΓΟΙ» της ΕΟΚΕ, που πραγματοποιήθηκε χθες, 18 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της ΕΘΕΑΣ και μέλους της ΕΟΚΕ, Μόσχου Κορασίδη.

Ειδικότερα, κατά τη θεματική συζήτηση για την ανανέωση των γενεών στη γεωργία, με τη συμμετοχή νέων αγροτών, αλιέων, καθώς και εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμών και οργανώσεων, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι παραγωγοί και η ανάγκη διαμόρφωσης ενός πραγματικά, και όχι απλώς σχηματικά ελκυστικού, βιώσιμου και σταθερού περιβάλλοντος νέων κινήτρων. Το μείγμα αυτό κινήτρων θα πρέπει να παρέχει στους νέους γεωργούς την αναγκαία βεβαιότητα, τόσο για την απόφασή τους να εισέλθουν στον αγροτικό τομέα, όσο και για τη μακροχρόνια παραμονή τους σε αυτόν, όπως επιβάλλει η φύση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παράγωγής, καθώς και της αλιείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι αγρότες και στην ανάγκη διαμόρφωσης στοχευμένων πολιτικών για την ενίσχυση της εγκατάστασης τους στον πρωτογενή τομέα

Στη συζήτηση με τα μέλη της ομάδας «ΓΕΩΡΓΟΙ» της ΕΟΚΕ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι ευρωβουλευτές Maria Walsh και Jérémy Decerle, η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Alba Barrutieta, καθώς και η Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Γεωργών (CEJA), Marion Picot καθώς και τέσσερις νέοι γεωργοί και αλιείς από διάφορες χώρες της ΕΕ.

Οι προϋποθέσεις για την ανανέωση των γενεών

Στη συνεδρίαση, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι αγρότες και στην ανάγκη διαμόρφωσης στοχευμένων πολιτικών για την ενίσχυση της εγκατάστασης τους στον πρωτογενή τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκαν οι εξής βασικές προτεραιότητες:

Δέσμευση του 10% των δαπανών της ΚΑΠ: Διάθεση πόρων για τη στήριξη των νέων -νεοεισερχομένων στον πρωτογενή τομέα, με στόχο την επίτευξη αξιόλογης και σταθερής ενίσχυσης, τόσο κατά την αρχική εγκατάστασή τους όσο και για την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων.

Πρόσβαση στη γεωργική γη: Διασφάλιση σαφών και διαφανών διαδικασιών για την απόκτηση και αξιοποίηση της γεωργικής γης.

Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης: Παροχή φορολογικών κινήτρων και διευκολύνσεων για την εγκατάσταση και την ανάπτυξη νέων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Στήριξη συλλογικών σχημάτων νεών γεωργών: Ενίσχυση των ομάδων παραγωγών και της συλλογικής οργάνωσης των νέων αγροτών, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της πρόσβασής τους στις αγορές.

Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών και των κοινωνικών υποδομών: Ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και βασικών υποδομών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών διαβίωσης στην ύπαιθρο.

Κατά την παρουσίασή της, η εκπρόσωπος της DG AGRI, Alba Barrutieta, αναφέρθηκε στις προτεινόμενες παρεμβάσεις της ΚΑΠ 2028–2034, μεταξύ των οποίων η δημιουργία ειδικού πακέτου εκκίνησης (Starter Pack) για νέους αγρότες, η προτεινόμενη αύξηση του ποσοστού επενδυτικής στήριξης έως και 85%, καθώς και η δημιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Γεωργικής Γης.

Η παρέμβαση του Γεν. Διευθυντή της ΕΘΕΑΣ

Κατά την παρέμβασή του, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΘΕΑΣ επισήμανε ότι, παρότι η είσοδος των νέων γεωργών στον πρωτογενή τομέα αποτελεί στρατηγική επιλογή της ΚΑΠ, στην πράξη ο στόχος αυτός δεν έχει υποστηριχθεί από αντίστοιχα μέτρα, όπως καταδεικνύουν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι οι νέοι εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε επίπεδο αποφάσεων, όπου αποτελούν μειοψηφία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στην ύπαιθρο δεν επιβιώνουν μεμονωμένα άτομα – νέοι γεωργοί, αλλά κοινότητες και ομάδες, μέσα στις οποίες καλύπτονται μια σειρά άλλα αναγκαία οικονομικά και κοινωνικά θέματα των ίδιων και των οικογενειών τους. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να υπάρξει και εξαρχής η στήριξη ολιγομελών ομάδων νέων αγροτών, με δυνατότητα όχι μόνο εγκατάστασης, αλλά και επέκτασης στην πρώτη τυποποίηση για πώληση των προϊόντων τους στην αγορά, καθώς και πραγματοποίησης κοινών επενδύσεων για την άρδευση ή την πρόσβαση στην αναγκαία γη.

Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη άρσης του αποκλεισμού των γυναικών, μελών οικογενειών, όπου ο αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης είναι ήδη ενταγμένος στο καθεστώς των νέων γεωργών. Όπως σημείωσε, θα πρέπει να παρέχεται ταυτόχρονα και στις γυναίκες η δυνατότητα ένταξης, ώστε και τα δύο μέλη της οικογενειακής εκμετάλλευσης να λαμβάνουν την αντίστοιχη ενίσχυση. Αυτή θα είναι μια ουσιαστική αλλαγή, για να εισέλθουν περισσότερες γυναίκες στην γεωργία.

Η ενίσχυση της συλλογικότητας και της κοινωνικής συνοχής μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων της αραιοκατοικημένης υπαίθρου, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες τόσο για την επαγγελματική δραστηριοποίηση, όσο και τη δημιουργία οικογένειας στις αγροτικές περιοχές.

Η πορεία του προϋπολογισμού της ΚΑΠ

Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασης ακολούθησε ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και την πορεία του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, με παρέμβαση του κ. Kevin Hanrahan, επικεφαλής του Προγράμματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ιρλανδικού οργανισμού Teagasc. Κατά τη συζήτηση, τα μέλη της ομάδας «ΓΕΩΡΓΟΙ» της ΕΟΚΕ επισήμαναν την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων και επίτευξης συμφωνίας για την ΚΑΠ 2028–2034 κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας, δεδομένου ότι η επόμενη, Λιθουανική Προεδρία, αναμένεται να δώσει προτεραιότητα σε άλλους τομείς πολιτικής και όχι στην ΚΑΠ.