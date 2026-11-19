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Οικονομική ανάσα για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου, με ενισχύσεις ύψους σχεδόν 7,4 εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες από το γάλα που καταστράφηκε εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού, προβλέπει η Κοινή Απόφαση που υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά, και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Η ενίσχυση αφορά το χρονικό διάστημα από τις 15 Μαρτίου έως τις 5 Μαΐου 2026, κατά το οποίο η εφαρμογή των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων για τον περιορισμό της επιζωοτίας είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Λέσβου.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται σε:

1,40 ευρώ ανά κιλό πρόβειου γάλακτος

0,88 ευρώ ανά κιλό γίδινου γάλακτος

Η αποζημίωση καλύπτει δύο κατηγορίες παραγωγών:

Τους αιγοπροβατοτρόφους που δεν παρέδωσαν γάλα σε μεταποιητικές μονάδες, καθώς αναγκάστηκαν να το καταστρέψουν οι ίδιοι, λόγω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν από τις 15 Μαρτίου έως τις 5 Μαΐου 2026. Τους αιγοπροβατοτρόφους που παρέδωσαν γάλα σε μεταποιητικές επιχειρήσεις κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026, το οποίο στη συνέχεια οδηγήθηκε σε καταστροφή.

Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 7 έως και τις 18 Δεκεμβρίου 2026, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet.

Κατά την υποβολή της αίτησης θα ενημερώνονται για το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που δύνανται να λάβουν, ενώ θα απαιτείται και η υποβολή της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης. Η καταβολή των αποζημιώσεων προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρωτικών ελέγχων.

Σημειώνεται ότι οι ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες, δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετρώνται στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση κοινωνικών και προνοιακών παροχών.

«Οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου περνούν μια πολύ δύσκολη δοκιμασία και γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει για έναν παραγωγό να βλέπει τον κόπο του να χάνεται. Με την απόφασή μας για τη διάθεση σχεδόν 7,4 εκατ. ευρώ καλύπτουμε τις απώλειες από το γάλα που καταστράφηκε, δίνοντας μια ουσιαστική οικονομική ανάσα στους ανθρώπους αυτούς.

» Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας είναι για εμάς βασική πολιτική επιλογή.

» Μας ενδιαφέρει οι κτηνοτρόφοι να μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, να κρατήσουν ζωντανές τις εκμεταλλεύσεις τους και να έχουν προοπτική στον τόπο τους», δήλωσε σχετικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.