ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μαγνήτης διεθνών κεφαλαίων 5,3 δισ. – «Δύναμη πυρός» για νέες επενδύσεις

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Δύο διαδοχικές χρηματοδοτικές συναλλαγές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους τέσσερις μήνες, επιβεβαιώνουν την ισχυρή θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Πρόκειται για:

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκατ. ευρώ τον περασμένο Ιούλιο που συγκέντρωσε προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ, με περισσότερο από το 95% της ζήτησης να προέρχεται από διεθνείς επενδυτές.

Την έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, η οποία προσέλκυσε προσφορές 2,3 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη 4,6 φορές.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των δύο συναλλαγών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, μεταξύ άλλων, για δύο λόγους: πρώτον, αφορούν δύο διαφορετικές κατηγορίες θεσμικών επενδυτών- από τις αγορές μετοχών και ομολόγων αντίστοιχα- και, δεύτερον, πραγματοποιήθηκαν σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας. Παρόλα αυτά, ο Όμιλος εξασφάλισε ισχυρή ζήτηση και ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης.

Ισχυρό ταμείο και χρηματοοικονομική θωράκιση

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ιδιαίτερα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση. Η διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ, ενώ η νέα ομολογιακή έκδοση των 500 εκατ. ευρώ ενισχύει περαιτέρω τους χρηματοδοτικούς πόρους του.

Παράλληλα, ο Όμιλος διαθέτει υψηλή ορατότητα ως προς τις μελλοντικές χρηματοδοτικές του υποχρεώσεις, καθώς η επόμενη σημαντική λήξη δανεισμού σε επίπεδο μητρικής (ύψους 300 εκατ. ευρώ) τοποθετείται τον Δεκέμβριο του 2028. Σε ένα περιβάλλον έντονης διεθνούς αστάθειας, ο συνδυασμός ισχυρής ρευστότητας και περιορισμένων βραχυπρόθεσμων λήξεων παρέχει ουσιαστική χρηματοοικονομική ασφάλεια και ευελιξία.

Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους S&P και Moody’s θωρακίζει τη θέση του Ομίλου, διευρύνει τη βάση των διεθνών θεσμικών επενδυτών και ενισχύει τη χρηματοοικονομική του αξιοπιστία.

Με το βλέμμα στις επόμενες επενδύσεις

Η κεφαλαιακή ευρωστία του Ομίλου συνδυάζεται με ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων παραχωρήσεων, το οποίο διασφαλίζει προβλέψιμες μελλοντικές ροές εσόδων και λειτουργική κερδοφορία.

Μετά και την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης του ευρωομολόγου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ισχυρή βάση για την απρόσκοπτη υλοποίηση του υφιστάμενου επενδυτικού της προγράμματος και τη διεκδίκηση νέων επενδύσεων σε υποδομές.

Σε μια συγκυρία όπου η διεθνής αβεβαιότητα επιβάλλει στιβαρή χρηματοοικονομική θωράκιση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται στον επόμενο επενδυτικό κύκλο με ισχυρή ρευστότητα, περιορισμένες άμεσες χρηματοδοτικές υποχρεώσεις και σημαντική επενδυτική ευελιξία.