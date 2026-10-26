ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έκλεισε το βιβλίο για το 7ετές ομόλογο

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Με προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,3 δισ. ευρώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης του νέου επταετούς ευρωομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας υπερκάλυψη άνω των 4,6 φορές.

Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών επέτρεψε τη συμπίεση του περιθωρίου επιτοκίου (spread) στις 140 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap, ήτοι στο 4,84%, έναντι αρχικού εύρους 165-170 μονάδων βάσης. Η έκδοση αφορά επταετείς ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας χωρίς εξασφαλίσεις (senior unsecured), με λήξη στις 2 Νοεμβρίου 2033.

Οι ομολογίες φέρουν αξιολόγηση Baa3 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s και BBB- με σταθερές προοπτικές από την S&P. Η τιμολόγηση πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2026, ενώ η εκκαθάριση έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου. Τα κεφάλαια θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Οι συντονιστές

Συντονιστές της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, ενώ στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η AXIA, η Citigroup, η Deutsche Bank, η Eurobank, η Goldman Sachs, η HSBC, η Morgan Stanley, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Optima Bank.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Σημειώνεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιλαμβάνεται στις 20 κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της UBS μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Small & Mid-Cap), με την ελβετική τράπεζα να διατηρεί σύσταση Buy, εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και η ισχυρή κατασκευαστική δραστηριότητα δημιουργούν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου της μετοχής.