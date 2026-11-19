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Πάνω από 860.000 νοικοκυριά έχουν υποβάλει αίτηση για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο φέτος είναι αυξημένο κατά 30% και κυμαίνεται από 100 έως 1.560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δριμύ ψύχος.

Το ενδιαφέρον των νοικοκυριών είναι ιδιαίτερα αυξημένο

Η προθεσμία εκπνέει στις 4 Δεκεμβρίου ενώ οι δικαιούχοι θα λάβουν την προκαταβολή του επιδόματος έως τις 23 Δεκεμβρίου, πριν από τα Χριστούγεννα.

Το επίδομα θέρμανσης

Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρμα myΘέρμανση με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ ενεργός τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος θέρμανσης και αποκλειστικά για την κύρια κατοικία του.

Στις αγορές πετρελαίου, ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ρεύματος πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία της αίτησης.

Πρόβλημα παρατηρείται και σε διπλοκατοικίες με κοινό «ρολόι» παροχής ρεύματος, ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικό ΑΦΜ από το ΑΦΜ του προσώπου που υπέβαλε την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η επιδότηση χάνεται αν δεν γίνουν εγκαίρως διορθώσεις.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου δεν δικαιούνται επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρική ενέργεια, ενώ ο ίδιος αριθμός παροχής ρεύματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δύο δικαιούχους για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις πολυκατοικίες με κοινό καυστήρα πετρελαίου, καθώς οι διαχειριστές έχουν καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ειδικότερα ο διαχειριστής πρέπει να καταχωρίσει όλα τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά συμμετοχής τους στις δαπάνες θέρμανσης. Το άθροισμα πρέπει να είναι ακριβώς 1.000. Το προφίλ της πολυκατοικίας πρέπει να αποθηκευτεί οριστικά, ώστε να μπορούν οι ένοικοι να υποβάλουν αίτηση.