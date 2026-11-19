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Με παρέμβαση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου διασφαλίζεται ότι η μείωση του ΦΠΑ θα μετακυληθεί πλήρως στην τελική τιμή των προϊόντων περιόδου, προς όφελος των καταναλωτών.

Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον κ. Θεοδωρικάκο με εκπροσώπους των τεσσάρων μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά προϊόντων προσωπικής υγιεινής.

Στη σύσκεψη συμμετείχε και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη.

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης, ώστε το όφελος να φτάσει ακέραιο στους καταναλωτές.

Η συμφωνία αφορά την εφαρμογή της απόφασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% σε προϊόντα περιόδου και πάνες ακράτειας ενηλίκων, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, με στόχο τη μείωση των τελικών τιμών των προϊόντων κατά περίπου 9%.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια έμπρακτη ευκαιρία για την αγορά να αποδείξει την κοινωνική της ευθύνη, στηρίζοντας την προσπάθεια της κυβέρνησης για τη μείωση του κόστους βασικών προϊόντων και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών.