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Δεν μας έδωσε νέα δεδομένα για τη νέα εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, όμως ήταν εκεί η Coca-Cola HBC και οι τράπεζες για να δώσουν τον δικό τους τόνο.

Με κέρδη που πλησίασαν το 4%, η Coca-Cola HBC ξεχώρισε στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, σε μια ημέρα κατά την οποία οι επενδυτές απέφυγαν τις μεγάλες κινήσεις και περιορίστηκαν σε επιλεκτικές αγορές.

Οι αποκοπές μερισμάτων σε Εθνική και Jumbo επηρέασαν επιπλέον την εικόνα των δεικτών, ενώ ο χαμηλός τζίρος επιβεβαίωσε ότι η διάθεση για ανάληψη νέου ρίσκου παραμένει συγκρατημένη.

Εξελίξεις…

Η περίπτωση της Coca-Cola HBC, πάντως, είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς η εταιρεία βρίσκεται λίγες ημέρες πριν από δύο σημαντικές εξελίξεις που αλλάζουν το μέγεθος και τη γεωγραφική παρουσία της.

Στις 23 Νοεμβρίου η Coca-Cola HBC κάνει την είσοδό της στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η απόκτηση της Coca-Cola Beverages Africa.

Μετά τη συναλλαγή ο όμιλος θα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως μεταξύ των εμφιαλωτών της Coca-Cola, με βάση τον όγκο πωλήσεων, εξυπηρετώντας περίπου 1,2 δισ. καταναλωτές.

Δυνάμωσε η ΔΕΗ

Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, ήρθαν και τα αποτελέσματα της ΔΕΗ. Μπορεί ο πήχης των αναλυτών να ήταν χαμηλά, αλλά οι επιδόσεις τελικά ήταν υψηλότερες και όχι μόνο στην αύξηση της κερδοφορίας της.

Όπως φάνηκε από το report, ο όμιλος επιβεβαίωσε ότι δεν αγοράζει πλέον μόνο έτοιμα έργα ΑΠΕ στο εξωτερικό, αλλά αποκτά μαζί τους και τις τοπικές ομάδες που μπορούν να αναπτύξουν τις επόμενες επενδύσεις.

Χαρακτηριστικές είναι οι κινήσεις στην Πολωνία, όπου η ΔΕΗ απέκτησε λειτουργικά αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα 175,4 MW, αλλά και χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη περίπου 1,2 GW.

Αντίστοιχη ήταν η προσέγγιση στην Ουγγαρία, με την εξαγορά φωτοβολταϊκών 81,9 MW να συνοδεύεται από τοπική ομάδα και επιπλέον έργα περίπου 1 GW.

Με άλλα λόγια, οι δύο αυτές συμφωνίες δημιουργούν υποδομή για την ανάπτυξη περίπου 2,2 GW νέων έργων.

Η ΑΜΚ έφερε την απομόχλευση

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη παράμετρος. Στο εννεάμηνο, η ΔΕΗ επένδυσε 2,6 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 34%, με το 87% να κατευθύνεται σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα.

Παρά την επιτάχυνση αυτή και με τη βοήθεια των κεφαλαίων που άντλησε από την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA διαμορφώνεται μόλις στο 1,9, αρκετά χαμηλότερα από το όριο 3,5 που έχει θέσει ο όμιλος.

Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να διαθέτει χρηματοοικονομικά περιθώρια για τη συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος.

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι, με εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ 7,9 GW σε pro forma βάση και άλλα 7,4 GW σε ώριμα στάδια ανάπτυξης, η ΔΕΗ έχει ήδη καλύψει περίπου το 81% του στόχου των 18,8 GW για το 2030.

Το δύσκολο στοίχημα μετά το ισχυρό καλοκαίρι

Το καλοκαίρι έδωσε στην Aegean την απαραίτητη ώθηση για να διατηρήσει την κερδοφορία της, αλλά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου δείχνουν ότι η επόμενη περίοδος θα είναι σαφώς πιο απαιτητική.

Και αυτό γιατί, παρά την αύξηση των επιβατών στα 5,9 εκατ. και των εσόδων κατά 5%, στα 679,9 εκατ. ευρώ, η ενίσχυση των EBITDA περιορίστηκε στο 4%, στα 208,7 εκατ. ευρώ.

Φυσικά καθοριστική ήταν η συμβολή των συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου, τα οποία κάλυψαν το 65% των αναγκών σε καύσιμα.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η προστασία σταδιακά περιορίζεται, την ώρα που οι τιμές των καυσίμων παραμένουν υψηλές.

Αυτό αποτυπώνεται ακόμη πιο καθαρά στο εννεάμηνο, όπου, παρά την αύξηση του τζίρου στα 1,5 δισ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 32%, στα 100,6 εκατ. ευρώ.

Το κόστος καυσίμων πριν από τις αντισταθμίσεις έφτασε τα 408,1 εκατ. ευρώ, από 270 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ επιβάρυνση προήλθε και από τις συναλλαγματικές αποτιμήσεις.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η διοίκηση προετοιμάζεται για συχνότερες προσαρμογές του πτητικού προγράμματος, επιδιώκοντας να προστατεύσει τα περιθώρια αντί να κυνηγήσει την αύξηση της χωρητικότητας με κάθε κόστος.

Η αξιοποίηση των μεγαλύτερων A321neo και η επικείμενη παραλαβή των A321LR από το δεύτερο τρίμηνο του 2027 προσφέρουν νέες επιχειρησιακές δυνατότητες, ενώ η ρευστότητα των 923 εκατ. ευρώ αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Η EOS κοιτάζει πέρα από το private equity

Στην EOS του Απόστολου Ταμβακάκη, η ανάληψη καθηκόντων CEO από τον Νικόλα Χρυσανθόπουλο συμπίπτει με ένα ευρύτερο επιχειρηματικό άνοιγμα.

Η εταιρεία, που έχει συνδέσει το όνομά της με επενδύσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων στα τρόφιμα και τα ποτά, διευρύνει τις δραστηριότητές της πέρα από το private equity.

Δίπλα στα EOS I, EOS II και στο fund Υποδομών, σχεδιάζει έως το πρώτο εξάμηνο του 2027 τρία ακόμη funds: για τη ναυτιλία, το real estate και έναν κλάδο που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Ο στόχος είναι τα υπό διαχείριση κεφάλαια να φτάσουν το 1 δισ. ευρώ έως το καλοκαίρι του 2027 και το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πώς αυτή η διεύρυνση θα μεταφραστεί σε νέες συμφωνίες, παράλληλα με την ανάπτυξη των υφιστάμενων συμμετοχών.

Η προειδοποίηση του Μυτιληναίου

Μια παλαιότερη εκτίμηση του επαναφέρει στο προσκήνιο ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, με αφορμή τις πληροφορίες για την επικείμενη συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σενζέν της Κίνας.

Με ανάρτησή του στο LinkedIn, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen θύμισε ότι ήδη από τις 19 Οκτωβρίου, μιλώντας στο CNBC, είχε προειδοποιήσει πως μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια «νέα Γιάλτα», με τις μεγάλες δυνάμεις να διαμορφώνουν τις γεωπολιτικές ισορροπίες χωρίς την Ευρώπη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Θύμισε επίσης ο κ. Μυτιληναίος ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση είχε τότε προκαλέσει αντιδράσεις από Ευρωπαίους σχολιαστές, ωστόσο ο ίδιος θεωρεί ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την ανησυχία που είχε εκφράσει.

Όπως εξηγεί, ένα από τα βασικά καθήκοντά του ως εκτελεστικού προέδρου της Metlen είναι να παρακολουθεί και να ερμηνεύει τις διεθνείς γεωπολιτικές μεταβολές, καθώς οι περισσότερες επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις δραστηριότητες του ομίλου.

Η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί θεατής αποφάσεων που θα επηρεάσουν το μέλλον της, με τον ίδιο να εκφράζει την ελπίδα οι ενδεχόμενες συμφωνίες στη Σενζέν να μη λειτουργήσουν εις βάρος του κοινού ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Νέος πονοκέφαλος από τη Χιλή για την Betano

Δεν είναι μόνο η Βραζιλία που δημιουργεί ρυθμιστικές εκκρεμότητες για την Betano, καθώς ένα ακόμη μέτωπο ανοίγει στη Χιλή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας ενέκρινε τροπολογίες που προβλέπουν την απαγόρευση των ιδιωτικών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, ανατρέποντας τον αρχικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για μια νόμιμη, εποπτευόμενη και φορολογούμενη αγορά.

Η τελική απόφαση εκκρεμεί, καθώς απαιτείται κοινοβουλευτική έγκριση, ωστόσο η κατεύθυνση που διαμορφώνεται προκαλεί προβληματισμό.

Άλλωστε, από τον Σεπτέμβριο εφαρμόζονται ήδη περιορισμοί στην πρόσβαση σε στοιχηματικές ιστοσελίδες.

Και η Χιλή δεν είναι αμελητέα αγορά για την Betano, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ελέγχει περίπου το 45% της τοπικής αγοράς.

Το ενδιαφέρον, πάντως, βρίσκεται στο ότι οι αναλυτές υπολογίζουν ότι η Χιλή αντιπροσωπεύει περίπου το 8% των εσόδων της Betano και ότι, ακόμη και στο δυσμενές σενάριο πλήρους αποκλεισμού της αγοράς, η επίπτωση στο ενοποιημένο προσαρμοσμένο EBITDA της Allwyn θα περιοριζόταν κοντά στο 1%, με αντίστοιχη επίδραση στην αποτίμηση περίπου 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Δεν πρόκειται, επομένως, για εξέλιξη που από μόνη της ανατρέπει τα οικονομικά δεδομένα του ομίλου.

Έρχεται όμως να προστεθεί στην πολύ σημαντικότερη αβεβαιότητα της Βραζιλίας, της μεγαλύτερης αγοράς της Betano.

Ανάκληση επενδυτικών σχεδίων

Μια συνάντηση με ενδιαφέρον έγινε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με τον Γιώργο Πιτσιλή.

Στο τραπέζι της συζήτησης βρέθηκαν οι τρόποι με τους οποίους η ΑΑΔΕ μπορεί να ενισχύσει την ήδη στενή συνεργασία της με το ΥΠΑΝ, με επίκεντρο την αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση των ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016, καθώς και την ανάκτηση των δημόσιων πόρων που καταβλήθηκαν για επενδύσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν.

Μια προσπάθεια, την οποία συντονίζει η ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων και ήδη στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου του 2004, έχουν εκδοθεί 191 αποφάσεις ανάκλησης επενδυτικών σχεδίων και έχουν επιστρέψει 150 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία.

Μαθαίνουμε μάλιστα ότι είναι θέμα χρόνου να υπάρξουν και νέα στοιχεία γύρω από αυτό το θέμα.

Ανεβάζει τον πήχη η Eurobank

Σε μια διαφορετική προσέγγιση του ανταγωνισμού για τις καθημερινές συναλλαγές των πελατών της προχωρά η Eurobank, επιλέγοντας αυτή τη φορά το πετρέλαιο θέρμανσης.

Από τις 16 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με την ΕΚΟ, προσφέρει επιστροφή 10% στις σχετικές αγορές, με την προσφορά να διαρκεί δύο μήνες και να καλύπτει τόσο πιστωτικές όσο και χρεωστικές κάρτες.

Το όφελος γίνεται εύκολα αντιληπτό σε μια παραγγελία πετρελαίου 1.000 ευρώ, όπου η επιστροφή αντιστοιχεί σε 100 ευρώ, υπό τους όρους της προσφοράς.

Αντί δηλαδή για τις συνηθισμένες προσφορές σε αγορές λιανικής, η Eurobank στρέφεται σε μια ανελαστική ανάγκη των νοικοκυριών, σε μια περίοδο που οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί εξακολουθούν να πιέζονται.

Μένει να φανεί εάν η κίνηση αυτή θα προκαλέσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες από τις υπόλοιπες τράπεζες.