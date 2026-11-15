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Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με πράξεις τις λαϊκές αγορές, γιατί προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές

Εξετάζονται νέες δυνατότητες ενίσχυσης των πωλητών, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Economy 15.11.2026, 15:46
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Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με πράξεις τις λαϊκές αγορές, γιατί προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές
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Τον καθοριστικό ρόλο των λαϊκών αγορών στην αντιμετώπιση του κόστους ζωής, στη στήριξη της ελληνικής παραγωγής και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και όλης της κοινωνίας ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς για την παρουσίαση της νέας καμπάνιας του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Λάικ… η αγορά στα πιο φρέσκα της».

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι προέκυψαν μέσα από ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη δυνατότητα δημιουργίας απογευματινών λαϊκών αγορών από τους δήμους, στη λειτουργία ξεχωριστών αγορών για παραγωγούς, στις ρυθμίσεις για μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο των πωλητών, καθώς και στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, την ψηφιοποίηση των αδειών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Θεοδωρικάκος

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

«Δεν πρόκειται να σταματήσουμε εδώ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση μαζί σας γιατί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και το τελευταίο παραμικρό πρόβλημα που μπορεί να δυσκολεύει τη δραστηριότητα των ανθρώπων στις λαϊκές αγορές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αναβάθμιση του θεσμού μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνεργασία με τους ανθρώπους του.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι εξετάζονται νέες δυνατότητες ενίσχυσης των πωλητών, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης. «Τις επόμενες βδομάδες και μήνες θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να σας υποστηρίξουμε σε αυτή την προσπάθεια», σημείωσε.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «εξαιρετικά επίκαιρη και πάρα πολύ χρήσιμη», υπογραμμίζοντας ότι οι λαϊκές αγορές αποτελούν έναν ζωντανό και διαχρονικό θεσμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Θεοδωρικάκος: Συνειδητή επιλογή η στήριξη λαϊκών αγορών

Όπως σημείωσε, οι λαϊκές αγορές φέρνουν τον παραγωγό κοντά στον καταναλωτή και προσφέρουν ποιοτικά, φρέσκα προϊόντα σε πιο ανταγωνιστικές και πιο προσιτές τιμές. Μάλιστα, επισήμανε ότι η σημασία τους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στη σημερινή εποχή, καθώς η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η διεύρυνση των επιλογών των καταναλωτών αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής.

«H σημασία των λαϊκών αγορών πιστεύω ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη στην εποχή μας. Είμαι πολύ αντίθετος σε αυτούς που λένε ότι είναι κάτι που δεν αφορά τη σύγχρονη εποχή και τους μοντέρνους καιρούς. Πιστεύω ότι στις εποχές των μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων είναι απολύτως απαραίτητο να φροντίζει κανείς να ενισχύεται ο ανταγωνισμός και να διευρύνονται οι επιλογές των καταναλωτών, ώστε να υπάρχει ένα ουσιαστικό ανάχωμα στο πολύ μεγάλο πρόβλημα του κόστους ζωής που αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο τμήμα και της ελληνικής κοινωνίας», επισήμανε.

«Εμείς οι Έλληνες λοιπόν, από την παράδοσή μας έχουμε τις ρίζες και τις δυνατότητες για ένα όπλο αντιμετώπισης της ακρίβειας, που είναι ο ανταγωνισμός, μέσα από τη σωστή λειτουργία και αξιοποίηση των λαϊκών αγορών», ανέφερε ακόμα ο κ. Θεοδωρικάκος.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι λαϊκές αγορές αποτελούν κομμάτι της ταυτότητας των γειτονιών, στηρίζουν την ελληνική παραγωγή και την τοπική οικονομία και προσφέρουν επαγγελματικές προοπτικές σε χιλιάδες παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές. «Γι’ αυτό η στήριξη των λαϊκών αγορών είναι για εμάς μια ξεκάθαρη επιλογή, πολύ συνειδητή, την οποία αποδεικνύουμε με πράξεις και όχι με λόγια», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα με τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν άξιο Περιφερειάρχη που είναι κοντά στους πολίτες και πιάνει το σφυγμό της κοινωνίας». Όπως τόνισε, «το μεγαλύτερο θέμα για όσους βρίσκονται στην πολιτική είναι να μην ξεχνούν από που ξεκίνησαν και να μην ξεχνούν ότι η δουλειά τους είναι να υπηρετούν την ελληνική κοινωνία».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Θεοδωρικάκος εξέφρασε την πεποίθησή του για το μέλλον των λαϊκών αγορών, τονίζοντας πως «δεν έχετε μόνο ιστορία, έχετε ένα πολύ σημαντικό μέλλον για λαϊκές αγορές πιο σύγχρονες, πιο φιλικές στους πολίτες, πιο ισχυρές και πιο ανταγωνιστικές».

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