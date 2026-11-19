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Ταξίδια που ανατρέπουν τις συνήθειες, διακοπές με κριτήριο τη διάθεση, παρέες που διαμορφώνονται ανάλογα με το διαθέσιμο εισόδημα και τεχνητή νοημοσύνη που αναλαμβάνει επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αυτές είναι ορισμένες από τις τάσεις που αναμένεται να χαρακτηρίσουν τον τουρισμό το 2027, σύμφωνα με τη νέα έρευνα Travel Predictions της Booking.com.

Η 11η ετήσια έκδοση των ταξιδιωτικών προβλέψεων της Booking, που παρουσιάστηκε στην Αθήνα, αποτυπώνει μια σημαντική μεταβολή στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών: η επιλογή προορισμού δεν καθορίζεται πλέον αποκλειστικά από τα αξιοθέατα ή το κόστος, αλλά ολοένα περισσότερο από τις προσωπικές επιθυμίες, τη συναισθηματική κατάσταση και την ανάγκη για διαφορετικές εμπειρίες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 28.230 ταξιδιώτες από 32 χώρες και περιοχές, μεταξύ των οποίων 503 από την Ελλάδα, και αναδεικνύει εννέα τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν τη ζήτηση για ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Ταξίδια που ανατρέπουν τις συνήθειες

Η πρώτη τάση, με την ονομασία «Plot Twist Trips», αφορά την επιθυμία για εμπειρίες που ξεφεύγουν από τον συνηθισμένο τρόπο ζωής. Το 77% των Ελλήνων ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει διακοπές για να δοκιμάσει κάτι εντελώς διαφορετικό από τον χαρακτήρα του, ενώ το 25% επιδιώκει να εκπλήξει φίλους και συγγενείς.

Ενδεικτικό της σημασίας της εικόνας που προβάλλουν οι ταξιδιώτες είναι ότι το 32% έχει αποφύγει να δημοσιεύσει φωτογραφίες από διακοπές επειδή τις θεώρησε υπερβολικά συνηθισμένες.

Το εισόδημα καθορίζει την παρέα

Η δεύτερη τάση, «Social Currency», συνδέει την επιλογή συνταξιδιωτών με τις οικονομικές δυνατότητες. Το 48% των Ελλήνων έχει επανεξετάσει ποιον θα προσκαλέσει σε ταξίδι λόγω διαφορετικών συνηθειών δαπανών, ενώ το 49% έχει βιώσει διαφωνίες για οικονομικούς λόγους.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 38% έχει αποκλείσει κάποιο άτομο από ταξιδιωτική παρέα. Παράλληλα, το 56% των Ελλήνων γονέων θα ήθελε να ταξιδέψει χωρίς παιδιά, ώστε να διαθέσει περισσότερα χρήματα για τον εαυτό του.

Διακοπές ανάλογα με τη διάθεση

Στην τρίτη τάση, «Vibe Check(In)», το συναίσθημα αναδεικνύεται σε βασικό κριτήριο επιλογής προορισμού. Το 88% των Ελλήνων θα επέλεγε διακοπές με βάση το πώς θέλει να αισθανθεί, ενώ το 76% θα χρησιμοποιούσε ψηφιακό εργαλείο που προτείνει προορισμούς ανάλογα με τη διάθεση.

Η τάση δημιουργεί νέες δυνατότητες εξατομικευμένων προτάσεων, με το 66% της ελληνικής Gen Z να εμφανίζεται πρόθυμο να μοιραστεί δεδομένα από κινητά και φορετές συσκευές για τον σκοπό αυτό.

Αλλάζει το all-inclusive

Η τέταρτη τάση, «The All-Exclusive», αμφισβητεί το παραδοσιακό μοντέλο πακέτων που περιλαμβάνουν τα πάντα. Το 67% των Ελλήνων προτιμά να αφαιρεί υπηρεσίες που δεν χρειάζεται, ενώ το 63% δηλώνει ότι αλλαγές στην υγεία ή στον τρόπο ζωής επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές επιλογές του.

Παράλληλα, το 55% λαμβάνει υπόψη τις διατροφικές του συνήθειες όταν επιλέγει κατάλυμα ή προορισμό.

Από το μεταφυσικό μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη

Η πέμπτη τάση, «Trip to the Beyond», αφορά ταξίδια συνδεδεμένα με το μυστήριο και το μεταφυσικό. Το 64% των Ελλήνων ενδιαφέρεται για ανάλογες εμπειρίες, ενώ το 40% θα αναζητούσε ακόμη και επικοινωνία με την «άλλη πλευρά».

Η έκτη τάση, «PTO: Powered by AI», αφορά την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για πραγματική αποσύνδεση από την εργασία. Το 57% θα χρησιμοποιούσε έναν ψηφιακό βοηθό για επαγγελματικές υποχρεώσεις κατά τις διακοπές, ενώ το 27% θα του επέτρεπε να διαχειρίζεται ηλεκτρονική αλληλογραφία και διοικητικές εργασίες.

Ευεξία στις πτήσεις και νέες ανθρώπινες σχέσεις

Η έβδομη τάση, «Hotel in the Sky», μεταφέρει την ευεξία μέσα στο αεροσκάφος. Το 90% των Ελλήνων θα πραγματοποιούσε μακρινό ταξίδι εφόσον μπορούσε να φτάσει ξεκούραστο, ενώ το 28% ενδιαφέρεται για φωτισμό που περιορίζει τις επιπτώσεις του jet lag.

Η όγδοη, «Sweat Synergy», συνδέει τον αθλητικό τουρισμό με τις κοινωνικές σχέσεις. Το 56% θα συμμετείχε σε κοινότητες ταξιδιωτών με κοινά αθλητικά ενδιαφέροντα.

Τέλος, η ένατη τάση, «Trailside Therapy», αντιμετωπίζει τις διακοπές ως ευκαιρία βελτίωσης των προσωπικών σχέσεων. Το 45% των Ελλήνων θα εξέταζε ταξίδι για την αντιμετώπιση προβλημάτων στη σχέση του, ενώ το 86% θεωρεί ότι κοινές δραστηριότητες διευκολύνουν τις δύσκολες συζητήσεις.

Το κοινό χαρακτηριστικό των εννέα τάσεων είναι η αυξανόμενη εξατομίκευση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, εξέλιξη που δημιουργεί νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες και τουριστικούς παρόχους.

Ο Alessandro Callari, Regional Manager για την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Νότια Μεσόγειο στην Booking.com, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι τα ταξίδια δεν αφορούν πλέον τόσο την τήρηση μιας συγκεκριμένης συνταγής, όσο την έκφραση της προσωπικότητας και των επιθυμιών κάθε ταξιδιώτη. Οι άνθρωποι επαναπροσδιορίζουν το πώς, το γιατί και με ποιον ταξιδεύουν, ενώ η τεχνολογία τούς προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία και αυτοπεποίθηση στις επιλογές τους.