Carlsberg: Κοντά σε IPO ύψους 700 εκατ. δολαρίων στην Ινδία

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Να καταθέσει προσχέδιο για IPO της μονάδας της στην Ινδία ετοιμάζεται η Carlsberg, με την πιθανή εισαγωγή της στο χρηματιστήριο να ενδέχεται να συγκεντρώσει έως και 700 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η Carlsberg συνεργάζεται με την Kotak Mahindra Capital και τις τοπικές μονάδες της JPMorgan Chase και της Citigroup για την προτεινόμενη πώληση μετοχών.

Η Carlsberg India είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία της χώρας

Η Carlsberg στην Ινδία

Η αρχική δημόσια προσφορά αναμένεται να αποτελείται από δευτερογενή πώληση μετοχών από τη δανέζικη ζυθοποιία και μπορεί να πραγματοποιηθεί αργότερα το 2026, σύμφωνα και με το Bloomberg.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και οι λεπτομέρειες, όπως το μέγεθος, η δομή και ο χρόνος της συναλλαγής, ενδέχεται να αλλάξουν.

Οι εκπρόσωποι της Carlsberg αρνήθηκαν να σχολιάσουν, επαναλαμβάνοντας ότι η εταιρεία διερευνά επιλογές -συμπεριλαμβανομένης μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς- για την αύξηση της αξίας για τους μετόχους, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.

Πρόβλημα ολοκληρου του κλάδου

Οι παγκόσμιες εταιρείες παραγωγής αλκοόλ επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο να αποδεσμεύσουν αξία από τις δραστηριότητές τους στην Ινδία, ποντάροντας στην αυξανόμενη κατανάλωση σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες στον κόσμο.

Η Pernod Ricard, η εταιρεία πίσω από τη βότκα Absolut και το σκωτσέζικο ουίσκι Chivas Regal, διερευνά επίσης μια πιθανή εισαγωγή των δραστηριοτήτων της στην Ινδία και έχει προσλάβει συμβούλους για τη διαδικασία.

Η Carlsberg India είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία της χώρας, με μερίδιο αγοράς περίπου 22%, όπως αποκάλυψε μια παρουσίαση της εταιρείας.

Ιδρυμένη στην Ινδία το 2007, η εταιρεία λειτουργεί 14 ζυθοποιεία στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων οκτώ ιδιόκτητων εγκαταστάσεων και έξι μονάδων παραγωγής με συμβόλαιο, σύμφωνα με πληροφορίες στον ιστότοπό της.

Η πλησιέστερη εισηγμένη εταιρεία, η United Breweries, έχει αγοραία αξία περίπου 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Οι μετοχές της έχουν υποχωρήσει περίπου κατά 36% τον τελευταίο χρόνο, σε σύγκριση με πτώση 8% του δείκτη Nifty 50 της Ινδίας.