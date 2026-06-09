Ακαθάριστα οικόπεδα: Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά παράταση μέχρι 30 Ιουνίου

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Την παράταση της προθεσμίας καθαρισμού των οικοπέδων και υποβολής δήλωσης στην σχετική πλατφόρμα akatharista.gov.gr, που λήγει στις 15.6.2026, τουλάχιστον έως την 30.6.2026, ζήτησε με επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας και τον αρμόδιο για τους ΟΤΑ υφυπουργό Εσωτερικών.

Η επιστολή για τα ακαθάριστα οικόπεδα

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά, Τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνο Κατσαφάδο Και τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Βασίλη Σπανάκη

Ενταύθα Αθήνα, 9.6.2026

ΘΕΜΑ: Αίτημα ΠΟΜΙΔΑ για παράταση της προθεσμίας καθαρισμού & δήλωσης οικοπέδων έως 30.6.2026.

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί

Όπως σας είναι γνωστό, η οργάνωσή μας η οποία πρωτοστάτησε στην πρόσφατη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τον ετήσιο καθαρισμό των οικοπέδων σε ένα σύνολο συνεκτικών και εφαρμόσιμων κανόνων, από την πρώτη στιγμή συνέστησε στα μέλη της και όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων να προβούν σε καθαρισμό των οικοπέδων τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι καταστροφές από πυρκαγιές που θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια του επερχομένου θέρους.

Επειδή όμως για διάφορους λόγους όπως η δυσκολία εξεύρεσης συνεργείων καθαρισμού και αποκομιδής, αλλά και οι βροχοπτώσεις που συνεχίζονται μέχρι προσφάτως, πολλοί πολίτες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή, ιδιαίτερα όσοι εξ αυτών διαθέτουν οικόπεδα μακράν του τόπου διαμονής τους,

Επειδή οι δηλώσεις που έχουν μέχρι σήμερα υποβληθεί στην σχετική πλατφόρμα akatharista.gov.gr υπολείπονται σημαντικά από τις δηλώσεις προηγουμένων ετών, πράγμα που σημαίνει ότι είναι μεγάλος ο αριθμός πολιτών που δεν θα προλάβει να ολοκληρώσει τους καθαρισμούς των οικοπέδων τους μέσα στην ισχύουσα προθεσμία (15.6.2026),

Επειδή η προθεσμία που απομένει είναι απόλυτα ανεπαρκής και η επικείμενη λήξη της θα αποθαρρύνει τους πολίτες από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια και προσπάθειά τους,

Επειδή εν τέλει κοινός στόχος είναι ο καθαρισμός των οικοπέδων και όχι η επιβολή προστίμων,

Με την παρούσα μας ΖΗΤΟΥΜΕ με απόφασή σας του άρθρου 41 παρ. 12 Ν. 5281/2026, να παραταθεί η προθεσμία καθαρισμού οικοπέδων και υποβολής δήλωσης στην σχετική πλατφόρμα τουλάχιστον έως την 30ή Ιουνίου 2026.

Με εξαιρετική εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματεύς

Στράτος Παραδιάς Τάσος Βάππας

Δικηγόρος Α.Π. – Επ. Πρόεδρος UIPI Δικηγόρος Α.Π. – υ.Δ.Ν.