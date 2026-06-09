Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ποιοι ταξιδεύουν με έως 50% φθηνότερα εισιτήρια

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Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025 – 2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες.

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνονται εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα, οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι οι ακόλουθες:

1.⁠ ⁠Aegean Sea Lines

Για εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα ταξιδέψουν από/προς Πειραιά, για το διάστημα 19/6/2026 – 3/7/2026 (λήξη διδακτικού έτους), παρέχεται έκπτωση 50% στα ατομικά τους εισιτήρια, καθώς και 30% στα οχήματά τους (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα).

Η έκπτωση παρέχεται από τα κατά τόπους κεντρικά λιμενικά πρακτορεία της εταιρείας με την επίδειξη της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρει την πρόσληψή τους και της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

2.⁠ ⁠Attica Group

Για εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται έκπτωση 50% σε όλα τα δρομολόγιά της, καθώς και στις ενδιάμεσες διαδρομές, σε όλες τις θέσεις επιβατών, στα Ι.Χ. οχήματά τους και στις μηχανές, οι οποίοι/ες πρόκειται να ταξιδέψουν στις γραμμές :

⁠ ⁠ΚΥΚΛΑΔΩΝ

⁠ ⁠ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

⁠ ⁠Β.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ

⁠ ⁠ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

⁠ ⁠ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της ανωτέρω έκπτωσης, είναι η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. Η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης, δύναται να επιδειχθεί εκτός της πρωτότυπης και σε μορφή εκτύπωσης ή φωτοτυπίας.

Για την παροχή έκπτωσης, απαιτείται Αριθμός Εντολής, επιλέγοντας την έκπτωση «Η.Ο. ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 50%».

3.⁠ ⁠Dodekanisos Seaways

Έκπτωση 50% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (στα ατομικά τους εισιτήρια μόνο) για το διδακτικό έτος 2025-2026 με τα πλοία της εταιρίας. Τα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν ήδη ενημερωθεί για την παροχή της εν λόγω έκπτωσης για το διάστημα αυτό.

4.⁠ ⁠Fast Ferries

Έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (IX και δίκυκλα) κατά τις εξής προγραμματισμένες περιόδους του διδακτικού έτους 2025-2026:

Λήξη διδακτικού έτους: 19 Ιουνίου -3 Ιουλίου 2026

Η έκπτωση θα χορηγείται από τα αρμόδια κεντρικά λιμενικά γραφεία της εταιρείας. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης είναι η σχετική απόφαση του Υπουργείου παιδείας που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και η αστυνομική ταυτότητα.

5.⁠ ⁠Levante Ferries Group

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που θα μετακινηθούν αποκλειστικά κατά την εξής περίοδο:

Λήξη διδακτικού έτους: 19 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2026.

Η παραπάνω έκπτωση αφορά την έκδοση εισιτηρίων των ιδίων και των οχημάτων αυτών (ΙΧ, δίκυκλα) προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν από τα πρακτορεία της Κοινοπραξίας της Levante Ferries Group τα εισιτήρια με την έκπτωση.

6.⁠ ⁠Μινωικές Γραμμές (Minoan Lines)

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις γραμμές εσωτερικού.

7.⁠ ⁠SEAJETS

Η έκπτωση ορίζεται σε ποσοστό 50% επί του αντίτιμου εισιτηρίου, τόσο στα ατομικά όσο και στα εισιτήρια οχήματος (Ι.Χ. & δίκυκλα).

Η έκπτωση ισχύει για δρομολόγια για την εξής περίοδο: 19/06/2026 – 03/07/2026. Η έκπτωση έχει εφαρμογή στις μετακινήσεις από όλα τα πλοία της SEAJETS και θα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των συνεργαζόμενων πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων. Η συγκεκριμένη έκπτωση δεν διατίθεται μέσω των on-line συστημάτων κρατήσεων.

Δικαιολογητικά έκπτωσης

Οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιδεικνύουν τόσο κατά την έκδοση εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους, τα εξής δικαιολογητικά:

⁠ ⁠Το σχετικό ΦΕΚ ή Υπουργική απόφαση που πιστοποιεί την τοποθέτηση

⁠ ⁠Αστυνομική Ταυτότητα

8.⁠ ⁠Σκύρος Ναυτική Εταιρεία (Skyros Shipping Co.)

Έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία ισχύει για το ατομικό τους εισιτήριο και για το εισιτήριο του Ι.Χ. αυτοκινήτου τους.

Η έκπτωση εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και στις εξής περιόδους αιχμής και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο: 19 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2026.

Τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρείες στον ανωτέρω πίνακα, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.

Εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια – SKY Express

H εταιρεία SKY Express ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και προκειμένου να διευκολύνει τις μετακινήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχει έκπτωση ύψους 30% για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων ανά ενδιαφερόμενο.

Η προσφορά ισχύει για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του διδακτικού έτους 2025-2026, και εφαρμόζεται σε κρατήσεις θέσεων έως 15/06/2026, για πτήσεις από 05/09/2025 έως 30/06/2026.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία, όπως περιγράφονται παρακάτω, στη φόρμα που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της εταιρείας.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, καθώς και προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και την ελληνική αεροπορική εταιρεία Sky Express, για την εξαιρετική συνεργασία και την άμεση ανταπόκρισή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2025–2026.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η, για πρώτη φορά, παροχή εκπτώσεων που κάλυψαν το σύνολο της σχολικής χρονιάς, καθώς και ο έγκαιρος προγραμματισμός και η ανακοίνωση των σχετικών διευκολύνσεων ήδη από την έναρξη του διδακτικού έτους για τις βασικές περιόδους μετακίνησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Η πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στη διευκόλυνση των μετακινήσεων χιλιάδων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε κάθε γωνιά της χώρας, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την αναγνώριση της προσφοράς τους στη δημόσια εκπαίδευση.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προσβλέπει στη συνέχιση της εξαιρετικής αυτής συνεργασίας και κατά το νέο σχολικό έτος, με το ίδιο πνεύμα άμεσης ανταπόκρισης, έγκαιρου προγραμματισμού και ουσιαστικής στήριξης των εκπαιδευτικών.

Πηγή: in.gr