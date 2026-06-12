Έξυπνες κάμερες: Έρχονται… χιλιάδες νέες κλήσεις

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Η εγκατάσταση έξυπνων καμερών στους δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής συνεχίζεται…

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, σε πρόσφατη συνέντευξή του σχετικά με τη λειτουργία των νέων συστημάτων, οι έξυπνες κάμερες βεβαίωσαν χιλιάδες παραβάσεις.

Καταγράφηκαν 20.000 πιθανές παραβάσεις από τις έξυπνες κάμερες

Οι υπηρεσίες της Τροχαίας έχουν ήδη στη διάθεσή τους φωτογραφικό υλικό από περίπου 20.000 πιθανές παραβάσεις, οι οποίες εξετάζονται και όσες αποδειχθούν έγκυρες θα αποσταλούν στους οδηγούς.

Να σημειωθεί ότι χωρίς τις έξυπνες κάμερες οι προαναφερόμενες παραβάσεις αν και εφόσον βεβαιώνονταν από αστυνομικά όργανα θα ανερχόντουσαν μόλις στις 5.000.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις, ενώ οι ενστάσεις που έγιναν δεκτές αντιστοιχούν μόλις στο 2,11% του συνόλου.

Από αυτές, 52 έγιναν αποδεκτές (2,11%). Οι περισσότερες σχετίζονταν με τεχνικά ή διαδικαστικά ζητήματα, όπως αναντιστοιχία χρόνου (17 περιπτώσεις), δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά (12 περιπτώσεις) ή οχήματα με ειδικές εξαιρέσεις στη χρήση ζώνης ασφαλείας (3 περιπτώσεις). Οι υπόλοιπες ενστάσεις έγιναν δεκτές για ουσιαστικούς λόγους, όπως περιστατικά υγείας.

Το νέο σύστημα καταγράφει, μεταξύ άλλων, παραβάσεις σε λεωφορειολωρίδες, υπερβάσεις ορίου ταχύτητας, παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, καθώς και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Η εφαρμογή εντάσσεται στο πλαίσιο του Ν. 5256/2025 και αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού των διαδικασιών οδικής ασφάλειας και ενίσχυσης της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών.

Πηγή: in.gr