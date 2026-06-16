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Δημόσιο: Ανατροπή στην αξιολόγηση των υπηρεσιών

Ποια είναι η διαδικασία για τη… βαθμολόγηση του Δημοσίου και ποιοι συμμετέχουν

Κοινωνία 16.06.2026, 07:20
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Δημόσιο: Ανατροπή στην αξιολόγηση των υπηρεσιών
Ρεπορτάζ Εύη Σαλτού

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Τον ρόλο του αξιολογητή έχουν αναλάβει από την περασμένη Παρασκευή οι πολίτες, οι οποίοι καλούνται να… βαθμολογήσουν ηλεκτρονικά μέσα σε περίπου 7 λεπτά τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Κεντρική Κυβέρνηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω της πλατφόρμας axiologisi.ypes.gov.gr.

Αυτός είναι ο δεύτερος κύκλος της έρευνας αξιολόγησης των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, με τον πρώτο να πραγματοποιείται από τις 6 έως τις 31 Μαΐου 2025, στον οποίο συμμετείχαν σχεδόν 65.000 ενήλικοι έλληνες πολίτες. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε σε πανελλαδική κλίμακα μία τόσο εκτεταμένη διαδικασία αξιολόγησης δημόσιων υπηρεσιών από τους ίδιους τους πολίτες.

Ωστόσο, κι ενώ αρχικά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών είχε κάνει λόγο για πραγματοποίηση της αξιολόγησης κάθε εξάμηνο, ως δικλίδα ασφαλείας για μια ενδεχόμενη στρεβλή πρώτη εικόνα, τελικά η αξιολόγηση του Νοεμβρίου, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, δεν βγήκε στον… αέρα. Κι αυτό γιατί, όπως εξηγούν στα «ΝΕΑ» ανώτατα στελέχη του υπουργείου, αποφασίστηκε τελικά η αξιολόγηση από τους πολίτες να γίνεται μία φορά τον χρόνο. Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή πολύτιμων πρωτογενών δεδομένων σχετικά με την εμπειρία και την αντίληψη των πολιτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τόσο από την Κεντρική Διοίκηση όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην έρευνα μπορούν να συμμετάσχουν ενήλικοι έλληνες πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι της χώρας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται είτε απευθείας μέσω του axiologisi.ypes.gov.gr είτε μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και στην υποενότητα «Πολίτες και Δημόσιο», με τη χρήση των κωδικών Taxisnet. Παράλληλα, όσοι έχουν εγκαταστήσει στο κινητό τους τηλέφωνο το Gov.gr Wallet και έχουν επιλέξει μέσω του ΕΜΕπ την ηλεκτρονική επικοινωνία με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, θα λάβουν σχετική ειδοποίηση (push notification) για να εισέλθουν στην πλατφόρμα.

Τι περιλαμβάνει

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε κλίμακα από το 1 («καθόλου ικανοποιημένος/η») έως το 10 («απόλυτα ικανοποιημένος/η») και αφορά μια σειρά δημόσιων υπηρεσιών που σχετίζονται με την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής και την επαγγελματική δραστηριότητα των πολιτών.

Υπενθυμίζεται πως στην πρώτη αξιολόγηση η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η ΑΑΔΕ, το myHealth καθώς και οι ψηφιακές υπηρεσίες του Gov.gr, όπως η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης/εξουσιοδότησης, έλαβαν υψηλή βαθμολογία. Στον αντίποδα, διαφορετική εικόνα είχαν οι πολίτες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, της οποίας αρκετές υπηρεσίες, που βρίσκονται στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, πήραν… κάτω από τη βάση. Τα περισσότερα παράπονα συγκέντρωσαν οι πολεοδομίες αλλά και η κατάσταση του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων στους δήμους. Μάλιστα, στην πρώτη πεντάδα για την – καλή – κατάσταση των πεζοδρομίων βρέθηκε μόλις ένας δήμος της Αττικής, αυτός της Γλυφάδας, με την πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο να κατέχει η Καλαμάτα.

«Η αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους και βασικό πυλώνα της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη Δημόσια Διοίκηση. Με τον δεύτερο κύκλο της έρευνας αξιολόγησης, συνεχίζουμε να καταγράφουμε συστηματικά τις απόψεις και την εμπειρία των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε να εντοπίζουμε ανάγκες, να ιεραρχούμε προτεραιότητες και να σχεδιάζουμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος μας είναι η διαρκής αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και, εν τέλει, η δημιουργία ενός κράτους πιο αποτελεσματικού, σύγχρονου και φιλικού προς τον πολίτη», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε πως πριν από έναν χρόνο, για πρώτη φορά, δόθηκε στους πολίτες η δυνατότητα να αξιολογήσουν υπηρεσίες του Δημοσίου. «Κάθε απάντηση, κάθε παρατήρηση και κάθε πρόταση μας βοηθούν να εντοπίσουμε αδυναμίες, να διορθώσουμε προβλήματα και να κάνουμε τις δημόσιες υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές και πιο φιλικές προς τον πολίτη. Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο κράτος που δίνει λύσεις, βελτιώνει διαρκώς την καθημερινότητα και κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών».

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