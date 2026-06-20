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Ακαθάριστα οικόπεδα: Σαρωτικοί έλεγχοι και πρόστιμα

Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Τι περιλαμβάνουν οι καθαρισμοί

Ακίνητα 20.06.2026, 08:05
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Ακαθάριστα οικόπεδα: Σαρωτικοί έλεγχοι και πρόστιμα
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Λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί έως το πρωί της 19ης Ιουνίου να ανέρχονται σε 574.894.

Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπέδων πρέπει να προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους ενώ υποχρεούνται να τα συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Τα ακαθάριστα οικόπεδα

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπέδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, https://akatharista.apps.gov.gr .

Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας.

Μάλιστα, όπως υπογράμμισε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, από την Τρίτη 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου.

«Θα πρέπει να έχουν τελειώσει και από την Τρίτη μπαίνουμε για τους ελέγχους», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι δήμοι έχουν την κύρια αρμοδιότητα, με τη συνδρομή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Όπως είπε, οι υπηρεσίες θα επιθεωρήσουν τις περιοχές ευθύνης τους, «θα περιδιαβούν όλους τους δρόμους και θα δούνε πού είναι τα ακαθάριστα», ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιβολής προστίμων και καθαρισμού όπου απαιτείται.

Παράλληλα κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση επισημαίνοντας ότι η απόφαση είχε ληφθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. «Η παράταση έχει δοθεί. Κλείνει το περιθώριο στις 22 του μήνα. Δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, γιατί η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τα πρόστιμα

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης επισύρει σημαντικές κυρώσεις.

Ειδικότερα:

  • Πρόστιμο 500 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση
  • Επιπλέον, πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση
  • Η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών

Σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση καθαρισμού και συντήρησης του οικοπέδου κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ο δήμος μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ.

Τι περιλαμβάνουν οι καθαρισμοί

Όσον αφορά τους καθαρισμούς αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολειμμάτων
  • Κλάδεμα δέντρων και αραίωση θάμνων
  • Συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού
  • Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων
  • Διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ’ όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου

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