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Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Τα πρόσωπα του Βυζαντίου», VITA & ΒΗΜΑGAZINO

Κυκλοφορούν την Κυριακή 28 Ιουνίου αποκλειστικά με το «Βήμα της Κυριακής»

Κοινωνία 25.06.2026, 15:20
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Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Τα πρόσωπα του Βυζαντίου», VITA & ΒΗΜΑGAZINO
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Tην Κυριακή 28 Ιουνίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Τον τρίτο τόμο της σειράς ιστορικών μυθιστορημάτων «Τα πρόσωπα του Βυζαντίου» με τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

«Τα πρόσωπα του Βυζαντίου» Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος

Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της βυζαντινής ιστορίας ζωντανεύει μέσα από την αφηγηματική δύναμη του Κώστα Κυριαζή. Ο Βασίλειος Β΄ (976-1025), ο αυτοκράτορας που συνέδεσε το όνομά του με τη μεγαλύτερη ίσως περίοδο ισχύος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, παρουσιάζεται όχι μόνο ως θρυλικός στρατηλάτης αλλά και ως άνθρωπος της εξουσίας, της πειθαρχίας και του καθήκοντος.

Διάδοχος μιας λαμπρής δυναστείας και συνεχιστής του έργου σπουδαίων αυτοκρατόρων όπως ο Νικηφόρος Φωκάς και ο Ιωάννης Τσιμισκής, ο Βασίλειος αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση και την επέκταση της αυτοκρατορίας. Με ακατάβλητη επιμονή πολέμησε επί δεκαετίες τον ισχυρότερο αντίπαλο του Βυζαντίου, το βουλγαρικό κράτος, κερδίζοντας το προσωνύμιο που τον ακολούθησε στην Ιστορία: «Βουλγαροκτόνος». Προσηλωμένος, μεθοδικός, διορατικός και αυστηρός, ο Βασίλειος έζησε λιτά, παρέμεινε άγαμος και άτεκνος και αφιέρωσε κάθε στιγμή της ζωής του στην υπηρεσία της αυτοκρατορίας.

Ακόμη και μετά τον θάνατό του, ζήτησε να ταφεί χωρίς αυτοκρατορικές τιμές, ως απλός στρατιώτης – μια επιλογή που αποτυπώνει τον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία του. Ένα μυθιστόρημα που μεταφέρει τον αναγνώστη στην καρδιά του Βυζαντίου της ακμής, φωτίζοντας τη ζωή και το έργο ενός από τους σημαντικότερους ηγεμόνες της μεσαιωνικής Ευρώπης.

VITA

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που θα ταξιδέψουμε, θα χαλαρώσουμε και θα δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις, αλλά παράλληλα είναι και η στιγμή που το σώμα και το μυαλό μας ζητούν λίγη παραπάνω φροντίδα και προστασία. Καθώς λοιπόν ξεκινούν οι εξορμήσεις στην παραλία, χρειαζόμαστε τον κατάλληλο σύμβουλο για να απολαύσουμε κάθε στιγμή με ασφάλεια, υγεία και θετική ενέργεια.

Στο νέο τεύχος θα βρείτε έναν πλήρη οδηγό υγείας για να προλάβετε τους πονοκεφάλους του καλοκαιριού, να αντιμετωπίσετε τις παρενέργειες των ταξιδιών όπως η ναυτία, αλλά και να προστατευτείτε αποτελεσματικά από το ηλιακό έγκαυμα, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και δροσιά σε κάθε σας βουτιά. Η διατροφή μπαίνει σε καλοκαιρινό ρυθμό με πολύτιμες συμβουλές για την ασφαλή συντήρηση και κατανάλωση των τροφίμων στη ζέστη, με έξυπνες διατροφικές επιλογές που ενισχύουν τη φυσική άμυνα της επιδερμίδας απέναντι στον ήλιο και με ιδέες για λαχταριστές, σπιτικές συνταγές για υγιεινά παγωτά με γεύσεις φρούτων που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.

Η ψυχολογία μας αναζωογονείται μέσα από τη θεωρία του “Blue Mind” που εξηγεί πώς μας επηρεάζει το απέραντο γαλάζιο, ενώ η σωματική μας ευεξία απογειώνεται με προγράμματα γυμναστικής στην παραλία αλλά και χαλαρωτική bed yoga για το τέλος της ημέρας. Στο εξώφυλλο, η Βελίκα Καραβάλτσιου μοιράζεται τη δική της ξεχωριστή ιστορία σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη.

ΒΗΜΑGAZINO Summer Issue

Ένα Special Issue αφιερωμένο αποκλειστικά στο καλοκαίρι. Το “BHMAGAZINO” ζωγραφίζει με τον δικό του, μοναδικό τρόπο τις ολόχρυσες σελίδες της ωραιότερης, πιο αισιόδοξης εποχής του χρόνο. Μία πολυτελής, πολυσέλιδη έκδοση γεμάτη με «ιδιαίτερα» θέματα, άκρως εντυπωσιακές φωτογραφήσεις και γοητευτικούς ανθρώπους. Ένα πανέμορφο κορίτσι με θεαματικές αναλογίες φωτογραφίζεται με «φόντο» την αριστοκρατική Ύδρα.

Ένα μαγιό στο χρώμα του κερασιού τραβάει τα βλέμματα σαν μαγνήτης, έτσι όπως ποζάρει στον φακό. Τα κορυφαία outfits και αξεσουάρ του καλοκαιριού είναι εδώ.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25
(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ »: €1,65)

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