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Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Οι εκτιμήσεις για τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ

Χωρίς μεγάλες μεταβολές αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής, όπως εκτίμησε ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός και αναλυτής.

Κοινωνία 27.06.2026, 09:55
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Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Οι εκτιμήσεις για τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ
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Με την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, την περασμένη Πέμπτη, και τη δημοσιοποίηση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν όχι μόνο τις βαθμολογίες, αλλά και το συνολικό αριθμό υποψηφίων, γίνεται πλέον εφικτή μία εκτίμηση για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, 2026-27.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, συνολικά, 89.032 υποψήφιοι διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27. Από αυτούς, οι 75.109 υποψήφιοι προέρχονται από τα ΓΕΛ και οι 13.923 από τα ΕΠΑΛ.

Χωρίς μεγάλες μεταβολές αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής, όπως εκτίμησε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός και αναλυτής.

Όπως υπολόγισε, οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής που προκύπτουν ανά Επιστημονικό Πεδίο, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, έχουν ως εξής:

  • 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών): 8,91 (ελαφρά μειωμένο σε σχέση με πέρυσι: 9,04)
  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών): 10,48 (υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι: 9,82)
  • 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδών Υγείας): 9,84 (ελαφρά αυξημένο σε σχέση με πέρυσι 9,60)
  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής): 8,25 (πέρυσι 8,40)

Υπενθυμίζεται, ότι η ΕΒΕ αποτελεί το χαμηλότερο βαθμολογικό όριο, το οποίο προκύπτει από το 80% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων.

Πού πέφτουν, πού ανεβαίνουν οι βάσεις

Σε ό,τι αφορά την κίνηση των βάσεων, ο κ. Χατζητέγας εκτίμησε ότι στο 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις, καθώς οι επιδόσεις των υποψηφίων κινήθηκαν σε γενικές γραμμές σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.

Στο 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο οι βάσεις θα κινηθούν ανοδικά. «Η άνοδος προέρχεται από το γεγονός ότι έχουμε τριπλασιασμό των αρίστων στην κλίμακα από 18 έως 20. Σε αυτήν την κλίμακα πέρυσι είχαμε το 10% των υποψηφίων, φέτος έχουμε το 30% των υποψηφίων, με το μάθημα της Φυσικής να ανεβάζει ουσιαστικά τις βάσεις και στα δύο επιστημονικά πεδία».

Ειδικότερα για τις ιατρικές σχολές, εκτίμησε ότι θα σημειωθεί ελαφρά άνοδος, της τάξης των 200-250 μορίων. Για τις θετικές και πολυτεχνικές σχολές, σημείωσε ότι θα υπάρξει «οπωσδήποτε άνοδος των βάσεων», κάτι που θα επιφέρει, όπως ανέφερε και τις περισσότερες κενές θέσεις στο πεδίο, «ως παρενέργεια της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής».

Συνολικά, ο κ. Χατζητέγας εκτίμησε ότι θα υπάρξουν περισσότερες από 10.000 κενές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια ως απόρροια της εφαρμογής του μέτρου της ΕΒΕ.

Σημειώνεται, ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους και για τη διευκόλυνσή τους στον υπολογισμό, μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν, στον σύνδεσμο: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Επόμενο -και τελευταίο- βήμα για τους υποψήφιους πριν την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών, αποτελεί η διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, για την οποία εκκρεμούν οι σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας.

Τέλος, υπενθυμίζεται, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στη διαδικασία δημιουργίας προσωπικού κωδικού ασφαλείας, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο. Τελευταία ημέρα για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας είναι η ερχόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.

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