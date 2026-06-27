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ΣΕΠΕΕ: Με θετικό πρόσημο οι εξαγωγές ένδυσης στο α’ 4μηνο του 2026

Ποιες κατηγορίες του κλάδου της ένδυσης έδωσαν ώθηση στις εξαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεια του ΣΕΠΕΕ

Economy 27.06.2026, 20:19
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ΣΕΠΕΕ: Με θετικό πρόσημο οι εξαγωγές ένδυσης στο α’ 4μηνο του 2026
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Με θετικό πρόσημο «έκλεισε» το πρώτο τετράμηνο του 2026 για τις εξαγωγές του κλάδου της ένδυσης, καθώς καταγράφηκε έστω και μικρή άνοδος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

ΣΕΠΕΕ: Τι οδήγησε στην αύξηση

Ειδικότερα οι εξαγωγές ενδυμάτων αυξήθηκαν σε αξία κατά 2,1% και ανήλθαν σε 276 εκατ. ευρώ και προς τούτο συνέβαλε η σημαντική άνοδος των εξαγωγών υφαντών ενδυμάτων κατά 11,2%, σε αντίθεση με την υποχώρηση των εξαγωγών πλεκτών ενδυμάτων.

Όπως διευκρινίζει ο Σύνδεσμος, η συνεχιζόμενη άνοδος στις εξαγωγές υφαντών ενδυμάτων και η μείωση στις εξαγωγές πλεκτών ενδυμάτων έχει αλλάξει την συμμετοχή κάθε υποτομέα στις συνολικές εξαγωγές της ένδυσης.

Το πρώτο τετράμηνο του 2026 οι εξαγωγές υφαντών ενδυμάτων αντιστοιχούσαν στο 57% και των πλεκτών ενδυμάτων στο 43%. Λίγα χρόνια πριν, το 2022, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 34% για τις εξαγωγές υφαντών ενδυμάτων και 66% για τις εξαγωγές πλεκτών ενδυμάτων.

Σε θετικό έδαφος και οι εισαγωγές

Όσο αφορά τις εισαγωγές ενδυμάτων στη Ελλάδα, στο πρώτο τετράμηνο ανήλθαν σε αξία σε 860 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 3%.

Στις εισαγωγές τα ποσοστά στις δύο υποκατηγορίες είναι ισορροπημένα με 51% στις εισαγωγές υφαντών ενδυμάτων και 49% στις εισαγωγές πλεκτών ενδυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι πάντα με βάση τα στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), ότι κατά το 2025 οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ξεπέρασαν σε αξία το 1,5 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία ελληνικών εξαγωγών ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ανήλθε σε 1,54 δισ. ευρώ το 2025 έναντι 1,66 δισ. ευρώ το 2024 σημειώνοντας μείωση 7,2%.

Οι εξαγωγές ενδυμάτων ανήλθαν σε 780 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μικρή αύξηση 1%, με το 75% της αξίας εξαγωγών ενδυμάτων να κατευθύνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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