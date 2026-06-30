Ηλεκτρικά πατίνια: Φρένο στη χρήση τους από ανηλίκους

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Σαρωτικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση νέο, αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Κεντρική πρόβλεψη του σχεδίου νόμου είναι η απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, με μοναδική εξαίρεση τα ειδικά ηλεκτρικά οχήματα που προορίζονται για άτομα με αναπηρία.

Η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης επισύρει πρόστιμο 250 ευρώ

Οι επιχειρήσεις ενοικίασης πατινιών υποχρεώνονται πλέον να ελέγχουν την ηλικία κάθε ενδιαφερόμενου, ζητώντας την επίδειξη επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης πριν από κάθε πώληση ή ενοικίαση.

Για κάθε παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ το πατίνι ακινητοποιείται υποχρεωτικά, κατάσχεται και φυλάσσεται από την Αστυνομία για 20 ημέρες.

Επίσης, απαγορεύεται πλέον και η πώληση ή ενοικίαση πατινιών σε ανήλικους. Συγκεκριμένα, εταιρείες που πωλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών, τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Παράλληλα, το υπουργείο Μεταφορών καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση όλων των ηλεκτρικών πατινιών (ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων). Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστήριο γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, ώστε να καλύπτονται πιθανές ζημιές ή τραυματισμοί που προκαλούνται κατά τη χρήση του οχήματος.

Η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης επισύρει πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ οι οδηγοί θα είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους τόσο έγγραφο ταυτοποίησης όσο και το αποδεικτικό ασφάλισης κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι ρυθμίσεις και για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Η κίνησή τους θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε δρόμους όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Όπου υπάρχει διαθέσιμη λωρίδα ποδηλάτων, η χρήση της καθίσταται πλέον υποχρεωτική και απαγορεύεται η κίνηση στο υπόλοιπο οδόστρωμα.

Όσοι εντοπίζονται να κινούνται σε οδούς με υψηλότερο όριο ταχύτητας θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο 350 ευρώ, έναντι μόλις 30 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Μεταφορών, οι νέες διατάξεις αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου πλαισίου για τη μικροκινητικότητα, περιορίζοντας την έκθεση των ανηλίκων σε κινδύνους και ενισχύοντας την προστασία όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

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