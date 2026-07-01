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Βενεζουέλα: Αυξάνονται οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι – Mεγάλες ελλείψεις τροφίμων

Μεγαλώνει η μαύρη λίστα με τους νεκρούς στη Βενεζουέλα. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι

Κόσμος 01.07.2026, 08:31
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Βενεζουέλα: Αυξάνονται οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι – Mεγάλες ελλείψεις τροφίμων
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Όσο περνούν οι ώρες, αυξάνονται οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων των δυο αλλεπάλληλων καταστροφικών σεισμών που έπληξαν την 24η Ιουνίου τη Βενεζουέλα δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς, φτάνοντας μέχρι στιγμής τους 1.943 νεκρούς.

Την ίδια στιγμή, εκτός από τις εικόνες καταστροφής με τα καταστραμμένα κτίρια που άφησε πίσω του ο εγκέλαδος, οι επιζώντες υφίστανται οξείες ελλείψεις τροφίμων και στέγης και ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες, όπως προειδοποίησε χθες Τρίτη ο ΟΗΕ.

Οι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, οι πιο σφοδροί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και πάνω από έναν αιώνα, άφησαν εξάλλου πίσω κάπου 10.500 τραυματίες, ανέφερε χθες ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάπου 30.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην περιοχή του λιμανιού Λα Γουάιρα, που υπέστη τις πιο εκτεταμένες ζημιές, όταν έγινε ο διπλός σεισμός.

Έκτοτε, κατορθώθηκε να διασωθούν 6.461 άνθρωποι, πάντα κατά τον κ. Ροδρίγκες, όμως δεκάδες χιλιάδες άλλοι –50.000, εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη– εξακολουθούν να αγνοούνται.

Διάσωση τρίχρονου παιδιού

Και μολονότι το θεωρητικό, όσο και δυσοίωνο, παράθυρο 72 ωρών μέσα στο οποίο κατά κανόνα διασώζονται άνθρωποι μετά από καταστροφικούς σεισμούς έκλεισε ήδη το Σάββατο, υπάρχουν ακόμη, έστω ισχνές, πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες στα χαλάσματα, σημειώνουν ειδικοί.

Ομάδα ιορδανών διασωστών έβγαλαν χθες από τα συντρίμμια παιδί τριών ετών στο Καράκας, ανοίγοντας μια χαραμάδα ελπίδας στον πίνακα με ολοένα πιο μελανά χρώματα.

Σε πολλές σεισμοπαθείς περιοχές τα κτίρια κατεδαφίστηκαν: με βάση δορυφορικές εικόνες, η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος, η NASA, υπολόγισε πως κάπου 58.870 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, ενώ υπέστησαν επίσης βαριά πλήγματα ζωτικής σημασίας υποδομές.

Στην πολιτεία Λα Γουάιρα (βόρεια), που υπέστη τις πιο βαθιές πληγές, «οι ελλείψεις τροφίμων είναι γενικευμένες, βασικές υπηρεσίες έχουν καταρρεύσει και οι επικοινωνίες είναι κατά μεγάλο μέρος τους κομμένες», επισήμανε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

«Οι εντάσεις στον πληθυσμό αυξάνονται, καθώς η πρόσβαση στη βοήθεια παραμένει περιορισμένη», πρόσθεσε.

Στη Γουάιρα, η Ντανιέλα Άρμας, δεκαοκτάχρονη πωλήτρια, που τραυματίστηκε όταν έγιναν οι σεισμοί, περιέγραψε κατάσταση που παραπέμπει σε ταινίες καταστροφής: «διανέμεται βοήθεια εδώ (…) αλλά μερικές φορές κόσμος σκοτώνεται για να πάρει τρόφιμα (…) Ο κόσμος δίνει μάχη, λες κι είμαστε σε κοκορομαχία».

Με αυτό το δραματικό φόντο, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) έκανε χθες έκκληση να συγκεντρωθούν καταρχήν 50 εκατομμύρια δολάρια, για να μπορέσει να διανείμει τρόφιμα σε περίπου 500.000 ανθρώπους μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

«Οι σεισμοί έπληξαν πολλές οικογένειες, ορισμένες από τις οποίες ήδη δυσκολεύονταν να προμηθευτούν βασικά τρόφιμα. Τώρα, με το βιός τους κατεστραμμένο, τις υποδομές να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, πολλές απειλούνται να βυθιστούν ακόμη περισσότερο στην επισφάλεια», εξήγησε η Στέφανι Χόχσετερ, η διευθύντρια της υπηρεσίας στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στις αρχές του 2026, 7,9 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονταν ήδη ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Αυτοσχέδιο νεκροτομείο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε εξάλλου ανησυχία για τον κίνδυνο εξάπλωσης επιδημιών, καθώς τα συστήματα καταγραφής αγνοουμένων και θυμάτων είναι «ανεπαρκή».

Η σωρεία προβλημάτων του συστήματος υγείας, των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, σε συνδυασμό με τις εξαναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, ενδέχεται να ευνοήσουν την εκδήλωση «ασθενειών που θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τον εμβολιασμό, όπως η ιλαρά, η διφθερίτιδα και ο κοκκύτης», προειδοποίησε εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ο Κρίστιαν Λιντμάιερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Η UNHCR υπολογίζει πως οι ανάγκες της είναι περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως για να προσφέρει προσωρινά στέγη σε περίπου 30.000 ανθρώπους, για έξι μήνες.

«Πάνω από το 80% της πολιτείας Λα Γουάιρα βρίσκεται σε κρίση, χρειάζεται οι αρχές να δράσουν. Πρέπει τουλάχιστον να επικεντρωθούν σε βασικές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτροδότηση, η παροχή πόσιμου νερού, ο καθαρισμός», είπε ο Πάμπλο Αλφόνσο, 64 ετών, που ζει πλέον σε σκηνή.

Εν αναμονή, οι επιζώντες τα βγάζουν πέρα όπως μπορούν, όπως ο Σέλιξ Ρουίς, στη Σιουδάδ Πιάρ (ανατολικά), που κοιμάται στον χώρο στάθμευσης φαρμακείου. «Κανένας δεν θέλει να πάει σε κέντρο υποδοχής», σεισμοπαθών, διότι αν πάει «είναι σαν να είναι στον δρόμο», είπε.

Άλλοι έχουν σηκώσει τα μανίκια, όπως η Ντιορχαΐλις Εσκαλόνα, γιατρός 23 ετών: «Έπειτα από δυο ημέρες άρχισα να εργάζομαι ως εθελόντρια», εξήγησε. «Σε συναισθηματικό επίπεδο, με συντρίβει το ότι βλέπω τόσο πολλές χαμένες ζωές εξαιτίας του σεισμού, αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως διπλασιάζει το ύψος της βοήθειας που θα χορηγήσει στη Βενεζουέλα σε συνολικά 300 εκατομμύρια δολάρια, που θα μοιράσει μεταξύ ΜΚΟ και υπηρεσιών του ΟΗΕ.

Τον Ιανουάριο, ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αιματηρή επίθεση στο Καράκας και απήγαγε τον σοσιαλιστή μέχρι τότε πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, που πλέον αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για υποτιθέμενη διακίνηση ναρκωτικών. Έκτοτε, η Ουάσιγκτον και το Καράκας αποκατέστησαν τις σχέσεις τους και η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, ενώ παίρνει τον έλεγχο τομέων εξόρυξης πρώτων υλών, μεταλλευμάτων και υδρογονανθράκων, στη χώρα με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη.

Στην προκυμαία του λιμανιού στη Γουάιρα στήθηκε αυτοσχέδιο νεκροτομείο. Από τις πρώτες ημέρες, τραυματίες και πτώματα διακομίζονται ασταμάτητα σε νοσοκομεία. Οι υποδομές έχουν κορεστεί.

«Μου είπαν ότι η αδελφή μου και τα παιδιά της είναι εδώ πέρα, όπως και τα παιδιά του αδελφού μου», είπε ο Ουίλκερ Μολάγια, 25 χρονών, στη γραμμή αναμονής για την αναγνώριση θυμάτων. «Στο σπίτι μας μέναμε έντεκα άνθρωποι, μόνο δυο από εμάς επιβιώσαμε, επειδή ήμασταν στη δουλειά».

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, που επικαλέστηκε την υπηρεσιακή πρόεδρο, 38 νοσοκομεία υπέστησαν ζημιές, τρία από τα οποία βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση.

Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί μετά την τραγωδία. Κατά τον συντονιστή του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα Τζανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τίνταρο, 27 χώρες έστειλαν πάνω από 40 ομάδες διασωστών· επιχειρούν «πάνω από 2.000 διασώστες και άλλοι στο πεδίο, με πάνω από 160 σκυλιά» ειδικευμένα στον εντοπισμό παγιδευμένων.

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