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ΜΕΝΝΕ ΑΕ: Υποχώρηση τζίρου και ζημιές το 2025 – Τι σχεδιάζει για να επανέλθει στην κερδοφορία

Στη διακοπή εμπορικής συνεργασίας αποδίδει η ΜΕΝΝΕ ΑΕ τη μείωση εσόδων - Οι στόχοι για το 2026 και η μακροπρόθεσμη στρατηγική

Business 01.07.2026, 07:00
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ΜΕΝΝΕ ΑΕ: Υποχώρηση τζίρου και ζημιές το 2025 – Τι σχεδιάζει για να επανέλθει στην κερδοφορία
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Πικρή γεύση άφησαν οι επιδόσεις της ΜΕΝΝΕ ΑΕ το 2025, αφού η βιομηχανία παγωτού, γλυκιάς ζύμης και κρουασάν που ανήκει στην οικογένεια Φιλίππου κατέγραψε σημαντική πτώση τζίρου αλλά και ζημιές για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η διοίκηση αποδίδει τη μείωση των εσόδων κυρίως στη διακοπή εμπορικών συνεργασιών, χωρίς όμως να κατονομάζει συγκεκριμένη εταιρεία.

Σημειώνεται πάντως ότι στη χρήση 2024 η εταιρεία ήταν σε συνεργασία με την Unilever και κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 8,65 εξατ. ευρώ, ο οποίος αντιστοιχούσε τότε στο διόλου ευκαταφρόνητο 32,4% επι του συνολικού της τζίρου.

Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το 1/3 των εσόδων της ΜΕΝΝΕ το 2024 προερχόταν αποκλειστικά από τον πολυεθνικό κολοσσό.

Πάντως, η διοίκηση θεωρεί την παρούσα κατάσταση μεταβατική, αφού μέσω στρατηγικών της κινήσεων σχεδιάζει την αύξηση πωλήσεων και επιστροφή στην κερδοφορία.

Πτωτική πορεία – Προσπάθεια «αναζωογόνησης»

Στα 22,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας το 2025 έναντι 27,3 εκατ. ευρώ του 2024, καταγράφοντας έτσι πτώση 4,55 εκατ. ευρώ.

Σημαντική υποχώρηση είχε και το μικτό κέρδος, το οποίο πέρυσι ανήλθε σε 1,77 εκατ. ευρώ και σαν ποσοστό επί των πωλήσεων έφτασε το 7,81%, έναντι 4,51 εκατ. ευρώ το 2024, το οποίο σαν ποσοστό επί των πωλήσεων είχε ανέλθει στα 16,52%.

Τη ζημιογόνο χρήση αποτυπώνουν τα στοιχεία για τον EBITDA, ο οποίος κατέγραψε ζημιές ύψους 2,69 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,82 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Συνολικά, οι ζημιές μετά από φόρους παρέμειναν πάνω από τα 7 εκατ. ευρώ και φέτος, παρά την αποκλιμάκωση στον δανεισμό.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το συνολικό ύψος των δανείων την 31/12/2025 ανήλθε σε 18,17 εκατ. ευρώ έναντι 30,45 εκατ. ευρώ την 31/12/2024, παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 12,28 εκατ. ευρώ.

Προσπάθεια αναζωογόνησης έγινε το 2025 με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 20,76 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου ποσού 10,65 εκατ. ευρώ το 2024. Όπως αναφέρει η διοίκηση, η κίνηση αυτή αντανακλά την πρόθεση των μετόχων να στηρίξουν τη MENNE στη συνέχιση της δραστηριότητάς της.

ΜΕΝΝΕ ΑΕ

Οι άμεσοι στόχοι για το 2026…

Κατά την τρέχουσα χρήση, η εταιρεία προσδοκά να αναπτύξει τις πωλήσεις στα επώνυμα παγώτα ΜΕΝΝΕ καθώς και στα επώνυμα προιόντα ζύμης ΕΒΓΑ, καθώς και να βελτιώσει τη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης.

Στους βασικούς στόχους της ΜΕΝΝΕ περιλαμβάνεται η επίσης η βελτίωση κόστους προιόντων, η μείωση των δαπανών και η μείωση δανεισμού. Μάλιστα, ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η εταιρεία προέβη σε πρόωρη πρόωρη αποπληρωμή του τραπεζικού της δανεισμού.

…και ο μακροπρόσθεσμος σχεδιασμός

Επιστροφή σε κερδοφόρο τροχιά προσδοκά η ΜΕΝΝΕ τα επόμενα χρόνια μέσα από τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες με στρατηγικούς πελάτες αλλά και την επικείμενη επίτευξη νέων συμφωνιών.

Η εταιρεία προγραμματίζει ακόμη την υλοποίηση επενδύσεων στον πάγιο εξοπλισμό της, ώστε να βελτιώσει το κόστος παραγωγής, να αναβαθμίσει τα προϊόντα της και να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Κεντρική θέση στο μέλλον της ΜΕΝΝΕ συνεχίζει να έχει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2025, έχει εκοπνηθεί νέο επιχειρηματικό σχέδιο, όπου αποτυπώνεται η πρόθεση της οικογένειας Φιλίππου να στηρίζει την εταιρεία μέσω των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η πρόθεσή της να εξοφληθεί, μέσω των αυξήσεων αυτών, το σημαντικότερο μέρος των δανειακών υποχρεώσεων.

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