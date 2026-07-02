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Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια», HELLO! Travel & ΒΗΜΑGAZINO

Κυκλοφορούν την Κυριακή 5 Ιουλίου αποκλειστικά με το «Βήμα της Κυριακής»

Κοινωνία 02.07.2026, 14:07
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Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια», HELLO! Travel & ΒΗΜΑGAZINO
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Την Κυριακή 5 Ιουλίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: «Η Κλασική Βιβλιοθήκη της ελληνικής Λογοτεχνίας» με το έργο «Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια», το περιοδικό HELLO! Travel και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Η Κλασική Βιβλιοθήκη της ελληνικής Λογοτεχνίας «Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια»

Ένα μυθιστόρημα που έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική λογοτεχνία και εξακολουθεί να συγκινεί τους αναγνώστες σχεδόν έναν αιώνα μετά την πρώτη του έκδοση. Στη Μυτιλήνη, στα δύσκολα χρόνια που ακολουθούν το οδυνηρό τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Λεονής και η Σαπφώ ζουν έναν έρωτα που γεννιέται μέσα από τα τραύματα του πολέμου και την προσπάθεια να ξαναβρούν την ελπίδα.

Με λυρισμό, βαθιά γνώση της ανθρώπινης ψυχής και μια μοναδική αφηγηματική δύναμη, ο Στράτης Μυριβήλης συνθέτει ένα μυθιστόρημα που υπερασπίζεται το δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία και στον έρωτα. Με τη νέα σειρά «ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ», ΤΟ ΒΗΜΑ φέρνει ξανά στο προσκήνιο έργα που διαμόρφωσαν τη λογοτεχνική μας παράδοση και συνεχίζουν να συνομιλούν με κάθε νέα γενιά αναγνωστών. Βιβλία που αξίζει να διαβάσουμε, να ξαναδιαβάσουμε και να κρατήσουμε στη βιβλιοθήκη μας, γιατί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

HELLO! Travel

Το νέο καλοκαιρινό τεύχος HELLO! TRAVEL GREECE αποτελεί μια ωδή στην πιο αγαπημένη εποχή του χρόνου. Μέσα από τις σελίδες του, ταξιδεύουμε στην καρδιά του ελληνικού θέρους, ανακαλύπτοντας μοναδικές προτάσεις για αποδράσεις, με ένα μεγάλο αφιέρωμα σε 45 κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς στο απέραντο γαλάζιο, ιδανικούς για όσους αναζητούν την απόλυτη χαλάρωση και την αυθεντική φιλοξενία.

Παράλληλα, χαρτογραφούμε την τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος: το road trip. Προτείνουμε μαγικές διαδρομές στην ηπειρωτική Ελλάδα που υπόσχονται αξέχαστες οδηγικές εμπειρίες και κρυμμένους θησαυρούς. Το καλοκαίρι όμως απαιτεί και αποδράσεις με στυλ. Οι σελίδες της μόδας φιλοξενούν τις πιο hot προτάσεις της αγοράς για summer looks που συνδυάζουν κομψότητα και άνεση από το πρωί στην παραλία μέχρι το βράδυ.

Τέλος, η ομορφιά μπαίνει σε πρώτο πλάνο μαζί με το ιδανικό νεσεσέρ των διακοπών. Ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα που θα προστατεύσουν την επιδερμίδα από τον ήλιο και θα παρατείνουν τη φυσική λάμψη της.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό οι δύο πλέον πολυσυζητημένοι άνδρες του καλοκαιριού. Ο αγέραστος junior Λιονέλ Μέσι και ο γοητευτικός Κάλουμ Τέρνερ, αυτός ο οποίος φημολογείται ότι θα είναι ο επόμενος James Bond.

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