Τραμπ σε παιδικό podcast: Χιούμορ, αυτοσαρκασμός αλλά και αιχμές για προκατόχους του

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Προσκεκλημένος σε επεισόδιο podcast για παιδιά που δημοσιοποιήθηκε χθες, ενόψει της 250ής επετείου από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέμιξε μερικά κομπλιμέντα με αστεία κι αιχμηρές νύξεις για προκατόχους του, ενώ χαριτολόγησε για το βάρος του κι αν θα του πήγαινε στολή κολυμβητή.

Καλεσμένος στο podcast που παρουσιάζει η Ούσα Βανς, η σύζυγος του αντιπροέδρου του Τζέι Ντι Βανς, ο ρεπουμπλικάνος διάβασε αποσπάσματα εικονογραφημένου βιβλίου για παιδιά, υπό τον τίτλο Presidents Play!, που έχει εκδοθεί από οργανισμό αρμόδιο για την ιστορική κληρονομιά του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ διάβασε και αποσπάσματα εικονογραφημένου βιβλίου για παιδιά, υπό τον τίτλο Presidents Play!

Storytime with President Donald J. Trump and @SLOTUS Usha Vance! 💛📚 President Trump joins Storytime with the Second Lady, discussing America’s 250th birthday, presidential pastimes, and more. 🇺🇸 pic.twitter.com/3BRAZyq57V — The White House (@WhiteHouse) July 3, 2026

Ο Φράνκλιν Ρούζβελτ στην πισίνα, ο Γκρόβερ Κλίβλαντ για ψάρεμα, ο Τζίμι Κάρτερ με τη ρακέτα του τένις, ο Μπιλ Κλίντον για τζόκινγκ: το βιβλίο αναφέρεται σε αθλήματα στα οποία επιδίδονταν προκάτοχοί του, που σχολίασε, φυλλομετρώντας σελίδες, ο —ενίοτε σαρκαστικός— Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρίτσαρντ Νίξον, ερασιτέχνης του μπόουλινγκ: «Δαπανούσε πολύ χρόνο δίνοντας μάχες για την προεδρία του (…) πολλοί του προκαλούσαν προβλήματα».

Ο Γουίλιαμ Ταφτ, λάτρης του μπέιζμπολ: «Ηταν μεγάλων διαστάσεων άνδρας (…) ο βαρύτερος πρόεδρός μας — θέλω να προσέξω να μη σπάσω το ρεκόρ του. Και θα μπορούσε να συμβεί αν το άφηνα».

Ο Μπαράκ Ομπάμα, καλός στο μπάσκετ; «Αμφιβάλλω». Όσο για τις πισίνες που είχαν κατασκευαστεί για προέδρους στον Λευκό Οίκο —δεν υπάρχουν πλέον— είπε πως «δεν ξέρω αν θα μου πήγαινε στολή κολυμβητή», προσθέτοντας πως έχει περάσει πολύς καιρός αφότου έχει κολυμπήσει: «είμαι πολύ απασχολημένος».

«Reunion προέδρων;»

«Ισως θα έπρεπε να προσκαλέσω τον Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα, τον Τζο Μπάιντεν, τους Μπους (…) να δούμε μαζί αγώνα ποδοσφαίρου. Ωραία ιστορία δεν θα ήταν; Ο Τύπος θα τρελαινόταν!», είπε ακόμη.

«Reunion προέδρων; Πλάκα θα είχε», συναίνεσε η Ούσα Βανς. Ερωτηθείς τι θα έλεγε στα παιδιά την 4η Ιουλίου, εθνική γιορτή των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε πως «έχουμε τρομερή χώρα», που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή «λιγάκι» σε σταυροδρόμι.

«Θα επιλέξουμε τη σωστή κατεύθυνση για να κάνουμε την Αμερική πιο μεγαλειώδη παρά ποτέ», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος.