Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

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Εκδόθηκε η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το συγχρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 πρόγραμμα των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, για τον β΄ κύκλο 2026-2027, με την οποία διευρύνεται η πρόσβαση παιδιών πολύτεκνων οικογενειών σε δομές φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης, όπως αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης,

Με την τροποποίηση, βρέφη, νήπια και παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, δηλαδή οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω, μπορούν να λάβουν voucher συμμετοχής σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Το voucher συμμετοχής για τις περιπτώσεις αυτές καλύπτεται από τους πόρους του προϋπολογισμού του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη μέριμνα για την ενίσχυση και την ειδική φροντίδα και προστασία της πολύτεκνης οικογένειας.

Τα κριτήρια συμμετοχής στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Έτσι, τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα για το voucher που καλύπτεται από πόρους του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διαμορφώνονται ως εξής:

Για τις οικογένειες με έως δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 35.000 ευρώ, για τις οικογένειες με τρία παιδιά σε 38.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες καταργείται κάθε εισοδηματικό κριτήριο σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.

Η συνολική δράση αφορά βρέφη και νήπια, καθώς και νήπια με αναπηρία, για φιλοξενία σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και άτομα με αναπηρία για υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Στις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση και της πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ για τη συμμετοχή των παιδιών στο Πρόγραμμα.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και από εθνικούς πόρους. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν ο Υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτριος Παπαστεργίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικόλαος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς και η Υφυπουργός Εσωτερικών, Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη.