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Fender: Κλιμακώνει τη διαμάχη για τα πνευματικά δικαιώματα της Stratocaster, στοχεύοντας την Yamaha

Η καμπάνια της Fender ξεκίνησε αφότου ένα γερμανικό δικαστήριο χορήγησε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων στην ΕΕ για το σχήμα της Strat

Tέχνη και Ζωή 16.07.2026, 06:10
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Fender: Κλιμακώνει τη διαμάχη για τα πνευματικά δικαιώματα της Stratocaster, στοχεύοντας την Yamaha
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Τη νομική της εκστρατεία διεύρυνε η αμερικανική εταιρεία κατασκευής μουσικών οργάνων Fender, για την υπεράσπιση του σχεδιασμού της εμβληματικής ηλεκτρικής κιθάρας Stratocaster, την οποία έπαιξαν οι Τζίμι Χέντριξ και Έρικ Κλάπτον, με μια επιστολή ειδοποίησης που έστειλε στην Yamaha, ανακοίνωσε η ιαπωνική εταιρεία, σύμφωνα με το Reuters.

Η Fender ξεκίνησε μια επιθετική εκστρατεία για το σχήμα της Strat τον Μάρτιο, αφού ένα γερμανικό δικαστήριο της χορήγησε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων για το σχήμα του μουσικού οργάνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Fender έστειλε επιστολές παύσης και διακοπής σε κατασκευαστές και λιανοπωλητές ζητώντας τους να σταματήσουν την παραγωγή και την πώληση των επηρεαζόμενων μοντέλων στην περιοχή, προκαλώντας αντιδράσεις σε ολόκληρη τη βιομηχανία κιθάρων, προκαλώντας νομικές προκλήσεις και κριτική από ανεξάρτητους κατασκευαστές.

Η επιστολή προς την Yamaha, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή μουσικών οργάνων στον κόσμο, δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως. Η Yamaha, η οποία δήλωσε ότι έλαβε την επιστολή τον Μάιο, δεν διευκρίνισε ποια μοντέλα κατονομάστηκαν, αλλά δήλωσε ότι εξετάζει την ειδοποίηση και ζυγίζει τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσει.

Σε ανακοίνωσή της στο Reuters, η Fender επισήμανε: «Η προστασία αυτών των εμβληματικών σχεδίων αποτελεί μέρος της υποχρέωσης της Fender ως διαχειριστή της μάρκας, της κληρονομιάς της και της αυθεντικότητας που οι μουσικοί συνδέουν με τα όργανα της Fender. Παραμένουμε ανοιχτοί σε εποικοδομητική συνεργασία με συνεργάτες και εταιρείες σε ολόκληρο τον κλάδο».

Η κίνηση αυτή φέρνει τη Fender αντιμέτωπη με έναν σημαντικό ανταγωνιστή με πόρους για να δώσει μια δαπανηρή νομική μάχη, αφού οι αρχικές της κινήσεις προκάλεσαν διαδικτυακή αντίδραση μεταξύ των θαυμαστών. Διακυβεύεται το κατά πόσον η Fender μπορεί να διεκδικήσει αποκλειστικά δικαιώματα σε αυτό που πολλοί μουσικοί θεωρούν γενικό σχέδιο, ενδεχομένως σβήνοντας φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις από τα ευρωπαϊκά ράφια και αναδιαμορφώνοντας τον ανταγωνισμό σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία.

Η Stratocaster της Fender η απόλυτη ηλεκτρική κιθάρα

«Είναι κυριολεκτικά το emoji της κιθάρας», δήλωσε στο Reuters ο Ρετ Σαλ, Αμερικανός κιθαρίστας και δημιουργός YouTube με πάνω από 780.000 συνδρομητές. Ο Σαλ είπε ότι πολλοί κιθαρίστες θεωρούν το σώμα της Strat ως ένα γενικό σχήμα μετά από δεκαετίες χρήσης και σημείωσε ότι η ίδια η Fender πουλάει ακουστικές κιθάρες στο σχήμα “dreadnought” που πρωτοστάτησε η C.F. Martin & Co.

«Ενθαρρύνουμε τη δημιουργία νέων και διακριτικών σχεδίων που προωθούν την καινοτομία στις κιθάρες αντί να βασίζονται σε άμεσα αντίγραφα του πρωτοποριακού έργου του Λίο Φέντερ», ανέφερε η Fender στην ανακοίνωσή της.

Η σειρά Pacifica της Yamaha, η οποία έχει την πλησιέστερη ομοιότητα των μοντέλων κιθάρας της με μια Strat, κυκλοφόρησε το 1990. Η καμπάνια της Fender θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει μια αγορά στην οποία οι εταιρείες πωλούν εδώ και δεκαετίες κιθάρες εμπνευσμένες από την Fender για λιγότερο από 100 δολάρια έως περισσότερα από 5.000 δολάρια.

Προς το παρόν, η ώθηση της Fender επικεντρώνεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Το 2009, ζήτησε ανεπιτυχώς προστασία εμπορικού σήματος στις ΗΠΑ για την Strat, αλλά δεν άσκησε ποτέ έφεση.

Η Fender έχει αποστείλει νομικές ειδοποιήσεις σε εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Thomann, μιας γερμανικής εταιρείας λιανικής πώλησης που πουλάει κιθάρες σε σχήμα Strat με την επωνυμία Harley Benton. Η Thomann έχει υποβάλει, από την πλευρά της, αγωγή κατά της Fender, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας της ποικιλομορφίας του κλάδου.

«Νομίζω ότι ο τελικός τους στόχος είναι να είναι οι μοναδικοί προμηθευτές Stratocasters σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Νομίζω ότι πιθανώς έχουν υποτιμήσει την αντίδραση», δήλωσε στο Reuters ο Φίλιπ Κιούπιτ, δικηγόρος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Marks & Clerk.

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