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Κυψέλη: Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις ρωγμές σε σπίτια

Οι ένοικοι των πολυκατοικιών που εμφάνισαν ρωγμές στην Κυψέλη, εξακολουθούν να αγωνιούν, ζητώντας διαβεβαιώσεις για το αν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους

Κοινωνία 18.07.2026, 11:12
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Κυψέλη: Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις ρωγμές σε σπίτια
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Ανάστατοι συνεχίζουν να  είναι οι ένοικοι σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, που καταγγέλλουν καθιζήσεις ή ρωγμές στα σπίτια τους λόγω των εργασιών για τη Γραμμή 4 του Μετρό, ζητώντας να τους δοθούν γραπτές διαβεβαιώσεις για το αν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς ειδικοί έχουν επισημάνει ότι απαιτούνται εξειδικευμένοι ενόργανοι έλεγχοι και παρακολούθηση σε βάθος χρόνου για να αποτιμηθεί με ασφάλεια η πραγματική έκταση των προβλημάτων.

Το πρόβλημα, που έχει εμφανιστεί σε τουλάχιστον  20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη, αναφέρθηκε ότι είναι υπαρκτό εδώ και περίπου δύο μήνες, με τον μετροπόντικα να έχει σταματήσει λόγω σαθρού εδάφους, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές γεωλογικές μελέτες.

Σε σύσκεψη στο υπουργείο Υποδομών αποφασίστηκε ο ορισμός ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια στην Κυψέλη, καθώς και η εκπόνηση ειδικής γεωτεχνικής μελέτης πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό.

Λέκκας για Κυψέλη: Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας,  απέδωσε το φαινόμενο στις ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες της περιοχής και στις εργασίες του μετροπόντικα, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται άμεση και λεπτομερής διερεύνηση. Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι είναι απολύτως λογικό να υπάρχει προβληματισμός στους κατοίκους, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να ειπωθεί αν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων.

«Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει στατική επάρκεια, όμως το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι εργασίες του Μετρό θα πρέπει να συνεχιστούν με ασφάλεια.

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι το φαινόμενο δεν είναι πρόσφατο, καθώς ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, όταν παρατηρήθηκαν αναβλύσεις τσιμέντου και λάσπης στην επιφάνεια, που έφτασαν ακόμη και μέσα σε κατοικίες. Όπως ανέφερε, το υλικό προέρχεται από το τσιμέντο που χρησιμοποιείται για την επένδυση της σήραγγας του Μετρό και μέσω ασυνεχειών στο υπέδαφος κατάφερε να ανέλθει στην επιφάνεια.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ σημείωσε ότι, παρότι ο αθηναϊκός σχιστόλιθος θεωρείται γενικά σταθερό πέτρωμα, παρουσιάζει κατά τόπους διαρρήξεις και αποσάθρωση, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε μεγάλα τεχνικά έργα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεκριμένες γεωλογικές ιδιαιτερότητες δεν είχαν αποτυπωθεί επαρκώς στις μελέτες που προηγήθηκαν της διάνοιξης του Μετρό.

«Σε ένα τόσο μεγάλο τεχνικό έργο πρέπει να υπάρχει πλήρης γνώση των γεωλογικών συνθηκών, ώστε να προλαμβάνονται πιθανές αστοχίες», τόνισε.

Ταχιάος για Κυψέλη: Όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, υποστήριξε ότι με βάση τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ζήτημα στατικής επάρκειας των οικοδομών, ενώ διαβεβαίωσε ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου.

«Το υλικό που αναβλύζει δεν είναι τσιμέντο», είπε ο κ. Ταχιάος διευκρινίζοντας ότι το υλικό αυτό είναι ένας ειδικός πολτός ο οποίος χρησιμοποιείται κατά τη διάνοιξη της σήραγγας. Όπως εξήγησε, ο πολτός εγχέεται στην κεφαλή του μετροπόντικα, ώστε να εξισορροπείται η πίεση των υπερκείμενων κατασκευών κατά την εκσκαφή. Σύμφωνα με τον ίδιο, για λόγους που σχετίζονται με το γεωτεχνικό προφίλ της περιοχής, προέκυψαν συνθήκες που δεν είχαν προβλεφθεί από τις αρχικές μελέτες.

«Πρόκειται για ένα φαινόμενο που λογικά αυτή τη στιγμή δεν συνεχίζεται», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πίσω από την κεφαλή του μετροπόντικα κατασκευάζεται άμεσα η μόνιμη επένδυση της σήραγγας με δακτυλίους.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι στελέχη της Ελληνικό Μετρό και του αναδόχου έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψίες στα κτίρια και έχουν εκδώσει τις πρώτες βεβαιώσεις για όσους κατοίκους το ζήτησαν.

Όπως είπε, από τους αρχικούς ελέγχους δεν προκύπτει ένδειξη στατικού προβλήματος σε καμία οικοδομή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα ακολουθήσουν πραγματογνωμοσύνες, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάσταση κάθε κτιρίου.

Ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι η αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου του έργου υπογραμμίζοντας πως «τα πάντα θα πληρωθούν από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ότι οι βλάβες θα αποκατασταθούν πλήρως και δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση σε αυτό», τόνισε.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι, παρά την εύλογη ανησυχία των κατοίκων που είδαν ρωγμές στα σπίτια τους, «δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κανένα στατικό πρόβλημα», προσθέτοντας ότι οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων και των πραγματογνωμοσυνών.

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