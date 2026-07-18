Βήμα της Κυριακής: Κραυγές και ψίθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας

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Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Κραυγές και ψίθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας

Τι συζητείται στη ΝΔ για κάλπες και Τρίτη θητεία Μητσοτάκη

ΤΟ ΒΗΜΑ: Any given Sunday – Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Αμφισβητείται η στρατηγική του Μαξίμου – Στη γραμμή του αφέτη οι δελφίνοι

Οι πιθανές συνεργασίες των πολιτικών δυνάμεων που θα προκύψουν την επομένη των εκλογών απασχολούν όλο και πιο έντονα το κυβερνών κόμμα. Οπως πληροφορείται «Το Βήμα», στα κυβερνητικά παρασκήνια κυριαρχεί η «άβολη αλήθεια» που κατά πολλούς συνιστά το γεγονός ότι η κυβερνητική παράταξη, παρά τη σταθερή δημοσκοπική της υπεροχή, απέχει σημαντικά από τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Και, άρα, υπό τις παρούσες συνθήκες, το πρόσωπο το οποίο θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης θα αποτελέσει το βασικό αντικείμενο των διαβουλεύσεων ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις που θα αναδειχθούν από την προσεχή λαϊκή ετυμηγορία.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ

Οι μεταμορφώσεις της Οδύσσειας

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν δεν είναι παρά ο τελευταίος κρίκος στη μακρά αλυσίδα της έλξης που ασκεί το ομηρικό έπος επί τριάντα αιώνες.

Για τον Γιώργο Σεφέρη ο βασιλιάς της Ιθάκης είναι ένα φάντασμα που συμβουλεύει τον αφηγητή πώς να κερδίσει τη δική του Τροία, για τον Τζέιμς Τζόις ένας πλάνης των δρόμων του Δουβλίνου, για τον Αρθουρ Κλαρκ ένα παιδί των άστρων.

ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Μακάριος και CIA

Η απόρρητη έκθεση «έχασε» το πραξικόπημα

Μία από τις τελευταίες ενημερώσεις των αμερικανικών υπηρεσιών προς τον πρόεδρο Νίξον,

λίγες ημέρες πριν από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας το «Β»

ΣΤΡΕΒΛΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ

Mπάζα και ρέματα

Οι αθέατοι κίνδυνοι κάτω από την Αθήνα

Οι ανησυχίες που προκάλεσαν οι εργασίες του μετρό στην Κυψέλη, η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τα προβλήματα σε παλαιές υποδομές αποκαλύπτουν τις ευπάθειες μιας πόλης που χτίστηκε αγνοώντας τα φυσικά της όρια.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ «Β»: Κ. Δασκαλάκης – Σ. Βιλανί, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ: Λ. Οέρ, Κ. Λαμπέκ, Μ. Λαμπέκ, ΓΡΑΦΟΥΝ: Δ. Δερβής-Μπουρνιάς, Λ. Τσούκαλης, Γ. Παγουλάτος, Θ. Ψυχογυιού, Μ. Μπλέτσας, Στ. Αρναουτάκης, Ν. Καλογερής, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγγ. Αλεξόπουλος

Ακόμη, μαζί με το ΒΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ» Β’ Τόμος, το νέο τεύχος Harper’s BAZAAR & BHMAgazino

Την Κυριακή 19 Ιουλίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο δεύτερος τόμος του ιστορικού μυθιστορήματος «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ», το νέο τεύχος Harper’s BAZAAR και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Η Κλασική Βιβλιοθήκη της ελληνικής Λογοτεχνίας

Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ, ο δεύτερος τόμος ολοκληρώνει την έκδοση ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά μυθιστορήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Στον δεύτερο τόμο, ο Άγγελος Τερζάκης οδηγεί την αφήγησή του στην κορύφωσή της, εκεί όπου οι προσωπικές επιθυμίες συγκρούονται με το χρέος, η εξουσία δοκιμάζει τους ανθρώπους και η Ιστορία καθορίζει αμετάκλητα τις τύχες των ηρώων.

Η Φραγκοκρατούμενη Πελοπόννησος γίνεται το σκηνικό μιας εποχής που μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς παλιοί κόσμοι καταρρέουν και νέες δυνάμεις αναδύονται. Μέσα σε αυτό το ιστορικό τοπίο, οι ήρωες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην πίστη και την προδοσία, στον έρωτα και την ευθύνη, στην προσωπική ευτυχία και τη συλλογική μοίρα. Με μοναδική αφηγηματική δεξιοτεχνία, ο Τερζάκης συνθέτει ένα έργο όπου η ιστορική πραγματικότητα αποκτά τη δύναμη του διαχρονικού μύθου.

Στον Β΄ τόμο αναδεικνύεται ακόμη πιο έντονα η μεγάλη αρετή του συγγραφέα: η ικανότητά του να μεταμορφώνει τα ιστορικά γεγονότα σε βαθιά ανθρώπινο δράμα. Οι χαρακτήρες αποκτούν μεγαλύτερο ψυχολογικό βάθος, οι συγκρούσεις οξύνονται και η αφήγηση κορυφώνεται με ένταση, λυρισμό και συγκινησιακή δύναμη, επιβεβαιώνοντας γιατί η «Πριγκίπισα Ιζαμπώ» συγκαταλέγεται στα αριστουργήματα της ελληνικής πεζογραφίας.

Harper’s BAZAAR

Μαζί, το Harper’s BAZAAR με ένα τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή έμπνευση: ένα εντυπωσιακό cover story αφιερωμένο στη χολιγουντιανή λάμψη, τα κομμάτια που δεν πρέπει να λείπουν από τη βαλίτσα των διακοπών σε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα μόδας του Τεστίνο, μια αποκαλυπτική συνέντευξη-πορτρέτο της Αναστασίας Παντούση και τη δυναμική επιστροφή της ασύμμετρης φούστας, ενός από τα πιο ισχυρά fashion trends της σεζόν.

«ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ»

Κάθε Κυριακή, μαζί με ΤΟ ΒΗΜΑ, κυκλοφορεί το ειδικό ένθετο «ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ» από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, ο πιο πρακτικός σύμμαχος για την οργάνωση των καθημερινών γευμάτων.

Με 21 επιλεγμένες προτάσεις για ολόκληρη την εβδομάδα – τρεις για κάθε ημέρα – το ένθετο δίνει έτοιμες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Δύο εύκολες και γρήγορες συνταγές για την απαιτητική καθημερινότητα και μία πιο ξεχωριστή πρόταση για όσους θέλουν να αφιερώσουν λίγο περισσότερο χρόνο στην κουζίνα.

Ιδιαίτερη θέση έχει το κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι, με ένα ολοκληρωμένο μενού που υπογράφει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, για να γίνει η πιο αγαπημένη ημέρα της εβδομάδας ακόμη πιο απολαυστική.

Με τη σάρωση των QR codes, οι αναγνώστες μεταφέρονται απευθείας στο argiro.gr, όπου βρίσκουν όλες τις συνταγές, αναλυτικές οδηγίες εκτέλεσης και χρήσιμα μυστικά για σίγουρη επιτυχία.

Το «ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ» δεν είναι απλώς μια συλλογή συνταγών. Είναι η εύκολη απάντηση στο καθημερινό ερώτημα «Τι να μαγειρέψουμε σήμερα;». Ένα πρακτικό εργαλείο που βοηθά στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό, εξοικονομεί χρόνο, περιορίζει το άγχος της καθημερινότητας και προσφέρει νέες, δοκιμασμένες ιδέες για κάθε οικογένεια.

BHMAGAZINO

Αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου, το ΒΗΜΑgazino κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ, με ένα τεύχος γεμάτο πρόσωπα, ιδέες, ταξίδια και πολιτισμό.

Στο εξώφυλλο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ανοίγει τις πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου και παραχωρεί μια εκ βαθέων συνέντευξη στο ΒΗΜΑgazino. Ο πρώτος πολίτης της χώρας μιλά για την Ελλάδα που ονειρεύεται, τη νέα γενιά, τη δημοκρατία και τις προκλήσεις της εποχής, αποκαλύπτοντας πτυχές της πολιτικής σκέψης και της προσωπικής του διαδρομής σε μια συζήτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

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Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «Η ΠΡΙΓΚΙΠΕΣΑ ΙΖΑΜΠΩ, Β΄ΤΟΜΟΣ»: €1,75)