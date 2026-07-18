 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Books and Literature"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(5) "Other"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Βήμα της Κυριακής: Κραυγές και ψίθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας

Τι συζητείται στη ΝΔ για κάλπες και Τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Κοινωνία 18.07.2026, 15:31
Σχολιάστε
Βήμα της Κυριακής: Κραυγές και ψίθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Κραυγές και ψίθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας

Τι συζητείται στη ΝΔ για κάλπες και Τρίτη θητεία Μητσοτάκη

ΤΟ ΒΗΜΑ: Any given Sunday – Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Αμφισβητείται η στρατηγική του Μαξίμου – Στη γραμμή του αφέτη οι δελφίνοι

Οι πιθανές συνεργασίες των πολιτικών δυνάμεων που θα προκύψουν την επομένη των εκλογών απασχολούν όλο και πιο έντονα το κυβερνών κόμμα. Οπως πληροφορείται «Το Βήμα», στα κυβερνητικά παρασκήνια κυριαρχεί η «άβολη αλήθεια» που κατά πολλούς συνιστά το γεγονός ότι η κυβερνητική παράταξη, παρά τη σταθερή δημοσκοπική της υπεροχή, απέχει σημαντικά από τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Και, άρα, υπό τις παρούσες συνθήκες, το πρόσωπο το οποίο θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης θα αποτελέσει το βασικό αντικείμενο των διαβουλεύσεων ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις που θα αναδειχθούν από την προσεχή λαϊκή ετυμηγορία.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ

Οι μεταμορφώσεις της Οδύσσειας

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν δεν είναι παρά ο τελευταίος κρίκος στη μακρά αλυσίδα της έλξης που ασκεί το ομηρικό έπος επί τριάντα αιώνες.

Για τον Γιώργο Σεφέρη ο βασιλιάς της Ιθάκης είναι ένα φάντασμα που συμβουλεύει τον αφηγητή πώς να κερδίσει τη δική του Τροία, για τον Τζέιμς Τζόις ένας πλάνης των δρόμων του Δουβλίνου, για τον Αρθουρ Κλαρκ ένα παιδί των άστρων.

ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Μακάριος και CIA

Η απόρρητη έκθεση «έχασε» το πραξικόπημα

Μία από τις τελευταίες ενημερώσεις των αμερικανικών υπηρεσιών προς τον πρόεδρο Νίξον,
λίγες ημέρες πριν από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας το «Β»

ΣΤΡΕΒΛΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ

Mπάζα και ρέματα

Οι αθέατοι κίνδυνοι κάτω από την Αθήνα

Οι ανησυχίες που προκάλεσαν οι εργασίες του μετρό στην Κυψέλη, η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τα προβλήματα σε παλαιές υποδομές αποκαλύπτουν τις ευπάθειες μιας πόλης που χτίστηκε αγνοώντας τα φυσικά της όρια.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ «Β»: Κ. Δασκαλάκης – Σ. Βιλανί, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ: Λ. Οέρ, Κ. Λαμπέκ, Μ. Λαμπέκ, ΓΡΑΦΟΥΝ: Δ. Δερβής-Μπουρνιάς, Λ. Τσούκαλης, Γ. Παγουλάτος, Θ. Ψυχογυιού, Μ. Μπλέτσας, Στ. Αρναουτάκης, Ν. Καλογερής, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγγ. Αλεξόπουλος

Ακόμη, μαζί με το ΒΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ» Β’ Τόμος, το νέο τεύχος Harper’s BAZAAR & BHMAgazino

Την Κυριακή 19 Ιουλίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο δεύτερος τόμος του ιστορικού μυθιστορήματος «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ», το νέο τεύχος Harper’s BAZAAR και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Η Κλασική Βιβλιοθήκη της ελληνικής Λογοτεχνίας

Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ, ο δεύτερος τόμος ολοκληρώνει την έκδοση ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά μυθιστορήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Στον δεύτερο τόμο, ο Άγγελος Τερζάκης οδηγεί την αφήγησή του στην κορύφωσή της, εκεί όπου οι προσωπικές επιθυμίες συγκρούονται με το χρέος, η εξουσία δοκιμάζει τους ανθρώπους και η Ιστορία καθορίζει αμετάκλητα τις τύχες των ηρώων.

Η Φραγκοκρατούμενη Πελοπόννησος γίνεται το σκηνικό μιας εποχής που μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς παλιοί κόσμοι καταρρέουν και νέες δυνάμεις αναδύονται. Μέσα σε αυτό το ιστορικό τοπίο, οι ήρωες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην πίστη και την προδοσία, στον έρωτα και την ευθύνη, στην προσωπική ευτυχία και τη συλλογική μοίρα. Με μοναδική αφηγηματική δεξιοτεχνία, ο Τερζάκης συνθέτει ένα έργο όπου η ιστορική πραγματικότητα αποκτά τη δύναμη του διαχρονικού μύθου.

Στον Β΄ τόμο αναδεικνύεται ακόμη πιο έντονα η μεγάλη αρετή του συγγραφέα: η ικανότητά του να μεταμορφώνει τα ιστορικά γεγονότα σε βαθιά ανθρώπινο δράμα. Οι χαρακτήρες αποκτούν μεγαλύτερο ψυχολογικό βάθος, οι συγκρούσεις οξύνονται και η αφήγηση κορυφώνεται με ένταση, λυρισμό και συγκινησιακή δύναμη, επιβεβαιώνοντας γιατί η «Πριγκίπισα Ιζαμπώ» συγκαταλέγεται στα αριστουργήματα της ελληνικής πεζογραφίας.

Harper’s BAZAAR

Μαζί, το Harper’s BAZAAR με ένα τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή έμπνευση: ένα εντυπωσιακό cover story αφιερωμένο στη χολιγουντιανή λάμψη, τα κομμάτια που δεν πρέπει να λείπουν από τη βαλίτσα των διακοπών σε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα μόδας του Τεστίνο, μια αποκαλυπτική συνέντευξη-πορτρέτο της Αναστασίας Παντούση και τη δυναμική επιστροφή της ασύμμετρης φούστας, ενός από τα πιο ισχυρά fashion trends της σεζόν.

«ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ»

Κάθε Κυριακή, μαζί με ΤΟ ΒΗΜΑ, κυκλοφορεί το ειδικό ένθετο «ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ» από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, ο πιο πρακτικός σύμμαχος για την οργάνωση των καθημερινών γευμάτων.

Με 21 επιλεγμένες προτάσεις για ολόκληρη την εβδομάδα – τρεις για κάθε ημέρα – το ένθετο δίνει έτοιμες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Δύο εύκολες και γρήγορες συνταγές για την απαιτητική καθημερινότητα και μία πιο ξεχωριστή πρόταση για όσους θέλουν να αφιερώσουν λίγο περισσότερο χρόνο στην κουζίνα.

Ιδιαίτερη θέση έχει το κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι, με ένα ολοκληρωμένο μενού που υπογράφει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, για να γίνει η πιο αγαπημένη ημέρα της εβδομάδας ακόμη πιο απολαυστική.

Με τη σάρωση των QR codes, οι αναγνώστες μεταφέρονται απευθείας στο argiro.gr, όπου βρίσκουν όλες τις συνταγές, αναλυτικές οδηγίες εκτέλεσης και χρήσιμα μυστικά για σίγουρη επιτυχία.

Το «ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ» δεν είναι απλώς μια συλλογή συνταγών. Είναι η εύκολη απάντηση στο καθημερινό ερώτημα «Τι να μαγειρέψουμε σήμερα;». Ένα πρακτικό εργαλείο που βοηθά στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό, εξοικονομεί χρόνο, περιορίζει το άγχος της καθημερινότητας και προσφέρει νέες, δοκιμασμένες ιδέες για κάθε οικογένεια.

BHMAGAZINO

Αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου, το ΒΗΜΑgazino κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ, με ένα τεύχος γεμάτο πρόσωπα, ιδέες, ταξίδια και πολιτισμό.

Στο εξώφυλλο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ανοίγει τις πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου και παραχωρεί μια εκ βαθέων συνέντευξη στο ΒΗΜΑgazino. Ο πρώτος πολίτης της χώρας μιλά για την Ελλάδα που ονειρεύεται, τη νέα γενιά, τη δημοκρατία και τις προκλήσεις της εποχής, αποκαλύπτοντας πτυχές της πολιτικής σκέψης και της προσωπικής του διαδρομής σε μια συζήτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25
(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «Η ΠΡΙΓΚΙΠΕΣΑ ΙΖΑΜΠΩ, Β΄ΤΟΜΟΣ»: €1,75)

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ιράν: Υπάρχει ενδεχόμενο πραξικοπήματος;
Κόσμος

Ιράν: Υπάρχει ενδεχόμενο πραξικοπήματος;
Ιράκ: Συμφωνίες 60 δισ. δολ. με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες
World

Συμφωνίες 60 δισ. δολ. του Ιράκ με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες
Ζελένσκι: Εξετάζει την απόλυση του αρχηγού του στρατού λόγω διαδηλώσεων
Κόσμος

Ζελένσκι: Εξετάζει την απόλυση του αρχηγού του στρατού λόγω διαδηλώσεων
Telecom Italia: Υποστηρίζει την προσφορά εξαγοράς της Poste Italiane
World

Πρόταση 13 δισ. ευρώ της Poste Italiane για την εξαγορά της Telecom Italia
Γιατί ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ευρώπης και Κίνας είναι αναπόφευκτος
World

Γιατί ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ευρώπης και Κίνας είναι αναπόφευκτος
ΗΠΑ: Αρση των κυρώσεων κατά του Χονγκ Κόνγκ που επέβαλε η διοίκηση Τραμπ
World

Οι ΗΠΑ αίρουν τις εμπορικές κυρώσεις στο Χονγκ Κόνγκ - Θετική ανταπόκριση της Κίνας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Στα πράσινα η πλειονότητα – Ανεβαίνουν τα μπλε και έρχονται τα νέα γαλάζια
Ηλεκτρισμός

Ρεύμα: Τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν έδαφος – Έρχονται τα γαλάζια

Το μερίδιο που έχουν τα μπλε τιμολόγια ρεύματος έχει αυξηθεί από περίπου 23% στις αρχές του 2025 σε σχεδόν 31% σήμερα

Αθανασία Ακρίβου
Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.

Από τους πολλούς παίκτες στα αθλητικά, η ελληνική αγορά μετρά πλέον τρεις μεγάλους: JD|Cosmos, Zakcret και Intersport

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κρουαζιέρα: Η δυναμική της Ελλάδας, η Σαντορίνη και τα νέα τέλη
Τουρισμός

Τι χρειάζεται η ελληνική κρουζιέρα - Τα νέα τέλη και η Σαντορίνη

Η φετινή θετική πορεία για την κρουζιέρα, η ενισχυμένη θέση της Μεσογείου, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Σαντορίνη και η ανάγκη σύνδεσης των νέων τελών με επενδύσεις στα λιμάνια

Λάμπρος Καραγεώργος
Καύσιμα: Μικρό ψαλίδι στις αυξήσεις του αργού από τις μειώσεις των διυλιστηρίων
Πετρέλαιο

Ατμός... οι εκπτώσεις στα καύσιμα - Η άνιση μάχη με το Platts

Τα διυλιστήρια ρίχνουν τις τιμές χονδρικής στα καύσιμα - Μεγαλύτερες οι αυξήσεις του Platts ροκανίζουν τις μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Χρήστος Κολώνας
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνική οικονομία: Πόσο επηρεάζεται από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ
Economy

Πόσο επηρεάζει το Ορμούζ την ελληνική οικονομία [πίνακες]

Το ΙΟΒΕ καταγράφει ήδη σημαντικές μεταβολές στις ελληνικές εισαγωγές ενέργειας και προειδοποιεί ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ελαιόλαδο: Η ελιά απέναντι στην κλιματική κρίση – Απώλειες και αβεβαιότητα [πίνακες]
AGRO

Έκθεση - καμπανάκι: Τι απειλεί το ελαιόλαδο [πίνακες]

Η ξηρασία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιέζουν το ελαιόλαδο – Τι αποκαλύπτει παγκόσμια έκθεση από 158 χώρες για την ελαιοκαλλιέργεια

Ανθή Γεωργίου
Χρηματιστήριο Άνθρακα: Η Κομισιόν δίνει περισσότερο χρόνο και χρήμα στη βιομηχανία για την πράσινη μετάβαση
Green

Η Ευρώπη χαλαρώνει τον κλοιό του άνθρακα για τη βιομηχανία

Η ΕΕ δίνει περισσότερο χρόνο προσαρμογής στις επιχειρήσεις, κινητοποιεί 100 δισ. ευρώ για την απανθρακοποίησή τους - Στόχος η εξοικονόμηση 260 δισ. ευρώ ετησίως από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων - Ο ρόλος της Ελλάδας

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Κοινωνία
Ιράν: Υπάρχει ενδεχόμενο πραξικοπήματος;
Κόσμος

Ιράν: Υπάρχει ενδεχόμενο πραξικοπήματος;

Οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν πιστεύουν ότι οι ηγέτες της χώρας – εκείνοι που διαπραγματεύτηκαν και υπέγραψαν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ – επιχειρούν ένα «βελούδινο πραξικόπημα» κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Βήμα της Κυριακής: Κραυγές και ψίθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας
Κοινωνία

Βήμα της Κυριακής: Κραυγές και ψίθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας

Τι συζητείται στη ΝΔ για κάλπες και Τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Delivery: Στάση εργασίας από Wolt και efood την Κυριακή – Αφορμή ο θάνατος 20χρονου διανομέα
Κοινωνία

Στάση εργασίας από Wolt και efood την Κυριακή

Οι διανομείς της Wolt και της efood έχουν κηρύξει στάση εργασίας από τις 19:00 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, την ώρα του τελικού του Μουντιάλ

Πελέ: Για πρώτη φορά διαθέσιμο το μυθικό «χαμένο» γκολ του 1959 – Ο ρόλος της AI στην ανασύνθεση
Κόσμος

Το «χαμένο» γκολ του Πελέ διαθέσιμο μέσω AI

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το τμήμα Google DeepMind, «ζωντάνεψε» το περίφημο «Gol da Rua Javari» του Πελέ

Μητσοτάκης: Στήνει αφήγημα δικαίωσης μετά την έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στήνει αφήγημα δικαίωσης μετά την έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου

Ο κ. Μητσοτάκης, προέβη σε θριαμβολογίες για την έκθεση της ΕΕ για το κράτος Δικαίου, προσπερνώντας τις αναφορές για τις υποκλοπές και αξιοποιώντας τα συμπεράσματα της ευρωπαϊκής αξιολόγησης για να εξαπολύσει νέα επίθεση κατά της αντιπολίτευσης την οποία κατηγορεί για «έωλες κατηγορίες»

Γεραπετρίτης από Βιετνάμ: Νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου
Πολιτική

Γεραπετρίτης από Βιετνάμ: Νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και της νόμιμης μετανάστευσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ενίσχυση των σχέσεων στον τουρισμό και στις ακαδημαϊκές ανταλλαγές

Λίβανος: Στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος Αούν – Θα συναντηθεί με Τραμπ
Κόσμος

Λίβανος: Στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος Αούν – Θα συναντηθεί με Τραμπ

Ο Ζοζέφ Αούν θα συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσουν την κατάσταση στον Λίβανο και τρόπους να εδραιωθεί η κατάπαυση πυρός

Latest News
Ιράν: Υπάρχει ενδεχόμενο πραξικοπήματος;
Κόσμος

Ιράν: Υπάρχει ενδεχόμενο πραξικοπήματος;

Οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν πιστεύουν ότι οι ηγέτες της χώρας – εκείνοι που διαπραγματεύτηκαν και υπέγραψαν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ – επιχειρούν ένα «βελούδινο πραξικόπημα» κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Ιράκ: Συμφωνίες 60 δισ. δολ. με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες
World

Συμφωνίες 60 δισ. δολ. του Ιράκ με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες

Η Chevron, ενδιαφέρεται για την κατασκευή ένος αγωγού που θα αποφύγει τα Στενά του Ορμούζ και θα δημιουργήσει μια άλλη διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου από το Ιράκ

Ζελένσκι: Εξετάζει την απόλυση του αρχηγού του στρατού λόγω διαδηλώσεων
Κόσμος

Ζελένσκι: Εξετάζει την απόλυση του αρχηγού του στρατού λόγω διαδηλώσεων

Οι διαδηλώσεις των πολιτών στην Ουκρανία μετά την απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας αυξάνουν την πίεση στον Ζελένσκι. Μελετά την απόλυση του αρχηγού του στρατού, ο οποίος είχε συγκρουστεί με τον υπουργό Άμυνας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Telecom Italia: Υποστηρίζει την προσφορά εξαγοράς της Poste Italiane
World

Πρόταση 13 δισ. ευρώ της Poste Italiane για την εξαγορά της Telecom Italia

Η πρόταση των ιταλικών ταχυδρομείων έγινε δεκτή απο το διοικητικο συμβούλιο της Telecom Italia

Γιατί ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ευρώπης και Κίνας είναι αναπόφευκτος
World

Γιατί ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ευρώπης και Κίνας είναι αναπόφευκτος

Οι Βρυξέλλες έχουν συνειδητοποιήσει ότι η Κίνα συνιστά πραγματική απειλή για τη βιομηχανική παραγωγή. Έπειτα από χρόνια αδράνειας, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες, εξετάζει μέτρα. Που θα οδηγήσουν σε σύγκρουση.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Αρση των κυρώσεων κατά του Χονγκ Κόνγκ που επέβαλε η διοίκηση Τραμπ
World

Οι ΗΠΑ αίρουν τις εμπορικές κυρώσεις στο Χονγκ Κόνγκ - Θετική ανταπόκριση της Κίνας

Η Κίνα χαιρετίζει την αλλαγή στο καθεστώς του Χονγκ Κονγκ ως «θετική» εξέλιξη στις σχέσεις με τις ΗΠΑ

TikTok: «Πράσινο φώς» για χρήση σε κυβερνητικές συσκευές στις ΗΠΑ
World

TikTok: «Πράσινο φώς» για χρήση σε κυβερνητικές συσκευές στις ΗΠΑ

Η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανατρέπει νόμο του 2022 που απαγόρευε τη χρήση της εφαρμογής TikTok για λόγους εθνικής ασφαλείας

Βρετανία: Πρώτη πρόκληση για τον Αντι Μπέρναμ οι λογαριασμοί ενέργειας
World

Φθηνότερη ενέργεια για τα νοικοκυριά υπόσχεται ο Αντι Μπέρναμ

Φθηνότερο κόστος για την ενέργεια υπόσχεται ο νέος ηγέτης των Εργατικών στη Βρετανία - Στόχος να καταστεί φθηνότερη η λειτουργία μιας αντλίας θερμότητας από αυτή ενός λέβητα φυσικού αερίου

Βήμα της Κυριακής: Κραυγές και ψίθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας
Κοινωνία

Βήμα της Κυριακής: Κραυγές και ψίθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας

Τι συζητείται στη ΝΔ για κάλπες και Τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Delivery: Στάση εργασίας από Wolt και efood την Κυριακή – Αφορμή ο θάνατος 20χρονου διανομέα
Κοινωνία

Στάση εργασίας από Wolt και efood την Κυριακή

Οι διανομείς της Wolt και της efood έχουν κηρύξει στάση εργασίας από τις 19:00 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, την ώρα του τελικού του Μουντιάλ

Πελέ: Για πρώτη φορά διαθέσιμο το μυθικό «χαμένο» γκολ του 1959 – Ο ρόλος της AI στην ανασύνθεση
Κόσμος

Το «χαμένο» γκολ του Πελέ διαθέσιμο μέσω AI

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το τμήμα Google DeepMind, «ζωντάνεψε» το περίφημο «Gol da Rua Javari» του Πελέ

Ακίνητα: Παράταση φορο-bonus έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις και το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορο-bonus για ανακαινίσεις και το 2027 - Πώς θα κερδίσετε έως €16.000

Σκέψεις για παράταση του μέτρου - Ποιες δαπάνες στα ακίνητα αφορά η έκπτωση

Delivery: Τι περιμένουμε στην ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber – Delivery Hero
Business

Η ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber - Delivery Hero

Τα μπρος πίσω στην ελληνική αγορά delivery από την Uber - Οι παίκτες και ο ανταγωνισμός  

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αναψυκτικά: Ψηλά στη ζήτηση η «ψυχροπολεμική» κόλα – Πού επενδύουν οι αντίζηλοι της Coca Cola
World

Γιατί η κομμουνιστική κόλα σημειώνει ακόμα επιτυχία

Εταιρείες και επιχειρηματίες από την Αργεντινή και τον Καναδά ως τη Νιγηρία ποντάρουν σε εναλλακτικά συστατικά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μητσοτάκης: Στήνει αφήγημα δικαίωσης μετά την έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στήνει αφήγημα δικαίωσης μετά την έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου

Ο κ. Μητσοτάκης, προέβη σε θριαμβολογίες για την έκθεση της ΕΕ για το κράτος Δικαίου, προσπερνώντας τις αναφορές για τις υποκλοπές και αξιοποιώντας τα συμπεράσματα της ευρωπαϊκής αξιολόγησης για να εξαπολύσει νέα επίθεση κατά της αντιπολίτευσης την οποία κατηγορεί για «έωλες κατηγορίες»

Φέτα και ελαιόλαδο: Πάνω από 2,1 δισ. ευρώ η αξία των εξαγωγών το 2025 – Επικαιροποίηση στο Ελαιοκομικό Μητρώο
Economy

Το στοίχημα των εξαγωγών σε φέτα και ελαιόλαδο

Οι εξαγωγές σε φέτα και ελαιόλαδο στηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς, επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες - Τι νέο έρχεται στο Ελαιοκομικό Μητρώο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies