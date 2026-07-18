Voucher παιδικών σταθμών: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

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Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τον β΄ κύκλο της περιόδου 2026-2027 της δράσης που αφορά την πρόσβαση παιδιών σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης ξεκίνησε το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.

Η δράση καλύπτει τη συμμετοχή βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Η βασική αλλαγή του νέου κύκλου αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες.

Βρέφη, νήπια και παιδιά οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω μπορούν να λάβουν voucher για τη συμμετοχή τους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση είναι έγκυρη.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Το είπαμε και το κάνουμε πράξη: βρέφη, νήπια και παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, δηλαδή οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω, μπορούν να λάβουν voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Με ετήσιο προϋπολογισμό 393,5 εκατομμυρίων ευρώ, στηρίζουμε τη συμμετοχή παιδιών σε δομές φροντίδας, προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης και ενισχύουμε στην πράξη την πολύτεκνη οικογένεια».

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γονείς και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια των παιδιών. Αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν ανάδοχοι γονείς, επίτροποι, δικαστικοί συμπαραστάτες και νόμιμοι εκπρόσωποι.

Η δράση απευθύνεται στους νόμιμους εκπροσώπους βρεφών, παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι επιθυμούν την ένταξη των ωφελουμένων στις αντίστοιχες δομές.

Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή από τις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ της αιτούσας ή του αιτούντος:

Από τις 18 έως τις 19 Ιουλίου 2026 υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 0, 1 ή 2.

Από τις 20 έως τις 21 Ιουλίου 2026 υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 3, 4 ή 5.

Από τις 22 έως τις 23 Ιουλίου 2026 υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 6, 7, 8 ή 9.

Από τις 24 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου 2026 μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι κάτοχοι όλων των ΑΦΜ.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτούνται αποκλειστικά οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet της αιτούσας ή του αιτούντος.

Τα περισσότερα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση αντλούνται αυτόματα από τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Χρηματοδότηση της δράσης

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 393,5 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, και από εθνικούς πόρους μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου 2026 και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τους, ώστε η ηλεκτρονική αίτηση να υποβληθεί έγκυρα.