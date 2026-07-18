Μητσοτάκης: Στήνει αφήγημα δικαίωσης μετά την έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου

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Σε μια περίοδο που η συζήτηση για τη λειτουργία των θεσμών και της Δικαιοσύνης παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης, με αιχμή τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προχωρά σε θριαμβολογίες για την ετήσια έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, στήνοντας αφήγημα, δικαίωσης της πολιτικής της κυβέρνησής του.
«Η Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της αξιολόγησης», αναφέρει στην ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης, προσπερνώντας το γεγονός ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει ιδιαίτερη μνεία στις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων υποκλοπών και του Predator, υπογραμμίζοντας ότι αρκετές πτυχές της έρευνας βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση.
Παράλληλα έσπευσε να αξιοποιήσει την έκθεση για να επιτεθεί στην αντιπολίτευση. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, τα στοιχεία αποτελούν «και την καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Αλλά, κυρίως, την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα».
Ο πρωθυπουργός δεν παραλείπει να υπεραμυνθεί των κυβερνητικών προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.
Μητσοτάκης: Αναλυτικά η ανάρτηση
«Η φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020. Έτσι, συγκαταλέγεται, πλέον, στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των «27» τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια.
Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας, τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν, όμως, και την καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Αλλά, κυρίως, την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα.
Σαφώς και η προσπάθεια συνεχίζεται. Γι’ αυτό και η Ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 προτάσσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους με κομβικό σταθμό τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η πρότασή μας ενισχύει περαιτέρω την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου. Και την πολύπλευρη προστασία του πολίτη.
Είναι, λοιπόν, η ώρα των μεταρρυθμίσεων για τη συλλογική πρόοδο. Αφήνοντας πίσω τις αγκυλώσεις του χθες και ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις του αύριο. Ένα στοίχημα που οφείλουμε να κερδίσουμε, έχοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Γιατί μια ισχυρή και δίκαιη Δημοκρατία είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα».
Πηγή: in.gr